Les cerveaux d’adolescents qui ont survécu au Covid-19 montrent des signes de vieillissement prématuré : étude

Le cerveau des adolescents, qui ont survécu à la pandémie de Covid-19, montre des signes de vieillissement prématuré, révèle une nouvelle étude. Selon une étude de l’Université de Standford publiée dans la revue Biological Psychiatry: Global Open Science, les changements physiques survenus pendant l’adolescence, tels que l’amincissement du cortex et l’expansion de l’hippocampe et de l’amygdale, étaient plus importants après la pandémie qu’avant, ce qui implique que le cerveau vieillissait plus vite. Les chercheurs ont comparé les examens IRM de 81 adolescents aux États-Unis avant l’épidémie aux examens de 82 jeunes pris pendant la pandémie lorsque les mesures de confinement ont été levées pour l’étude.

Ian Gotlib, professeur à l’université et premier auteur de l’étude, a déclaré: “La différence d’âge du cerveau était d’environ trois ans – nous ne nous attendions pas à une augmentation aussi importante étant donné que le verrouillage a duré moins d’un an.” L’étude a également découvert problèmes de santé mentale majeurs chez les jeunes à la suite de l’épidémie. L’impact du vieillissement cérébral rapide sur la santé mentale n’est pas encore apparent. Ils commencent à réanalyser tous les participants à l’âge de 20 ans afin qu’ils aient une meilleure idée de si ces différences continuer ou s’estomper avec le temps, a-t-il ajouté.

Cependant, le professeur a également déclaré que ces altérations cérébrales sont fréquemment associées à une capacité cognitive plus faible chez les personnes âgées. On ne sait pas ce qu’ils signifient chez les adolescents. Il s’agit donc de la première preuve que les problèmes de santé mentale pendant la pandémie s’accompagnent de ce qui semble être des altérations de la structure cérébrale liées au stress.

Le vieillissement prématuré du cerveau des enfants n’est pas une bonne chose. Il a déjà été observé dans des cas de stress, de traumatisme, d’abus et de négligence persistants pendant l’enfance avant la pandémie. Ces mauvaises expériences d’enfance augmentent non seulement la susceptibilité des gens à la dépression, à l’anxiété, à la toxicomanie et à d’autres maladies mentales, mais elles peuvent également augmenter le risque de cancer, de diabète, de maladies cardiaques et d’autres résultats négatifs à long terme.

En 2020, des chercheurs avaient précédemment suggéré que la santé mentale et le développement des enfants souffriraient de moins d’interactions en face à face. Selon les auteurs d’un article d’opinion publié dans le magazine Lancet Child and Adolescent Health, la période de la vie entre 10 et 24 ans est celle où l’interaction sociale avec les pairs est cruciale pour le développement du cerveau et la création d’un sentiment de soi. Selon les études, la réduction des contacts sociaux pendant cette période peut avoir des impacts négatifs à long terme.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici