Les certificats de vaccins pourraient être disponibles d’ici trois mois, selon le chef de l’UE

Les certificats de vaccination de l’UE pourraient être prêts à être utilisés d’ici trois mois, selon le président de la Commission européenne.

Ursula von der Leyen s’exprimait lors d’une conférence de presse à Bruxelles jeudi, après une réunion virtuelle des dirigeants du continent, où elle a déclaré qu’un document indiquant si des citoyens avaient été vaccinés ou non pourrait être utilisé prochainement.

« Le délai, les trois mois concernent le développement technique, nous avons donc besoin d’au moins trois mois pour le développement technique d’un système interopérable au niveau européen. Il y a beaucoup de travail à faire par la Commission au niveau européen et beaucoup de travail à faire techniquement pour les États membres au niveau national », a expliqué von der Leyen.

Le certificat sera destiné à ceux qui ont reçu leur jab, un test PCR négatif ou qui ont déjà des anticorps.

Et selon Guntram Wolff, directeur du groupe de réflexion Bruegel, cela devrait être assez simple.

« Nous avons déjà des cartes de vaccination et ces cartes de vaccination sont utilisées comme preuve lorsque vous voyagez dans des pays, par exemple pour la fièvre jaune. Alors oui, il faudra peut-être adapter un peu ce type de laissez-passer, mais à la fin de le jour, je suis sûr que ce n’est pas sorcier, c’est quelque chose de très simple et cela devrait être réalisable », a déclaré Wolff à Euronews.

Les nations de l’UE divisées

Alors que les pays du sud de l’Europe dépendant du tourisme, comme la Grèce et l’Espagne, soutiennent les certificats, les pays du nord de l’UE comme l’Allemagne se sont jusqu’à présent montrés sceptiques quant à savoir si un tel système fonctionnerait.

« Premièrement, il doit être clairement résolu que les personnes vaccinées ne sont plus contagieuses », a déclaré la chancelière allemande Angela Merkel dans une interview publiée jeudi dans le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Tant que le nombre de ceux qui ont été vaccinés est encore tellement inférieur au nombre de ceux qui attendent d’être vaccinés, l’État ne devrait pas traiter les deux groupes différemment.»

« J’ai le sentiment qu’il y a parfois beaucoup de confusion sur ce sujet », a déclaré le président français Emmanuel Macron, s’exprimant lors d’une conférence de presse après le sommet de jeudi.

«Si nous parvenons à rouvrir certains lieux, nous ne pouvons pas conditionner leur accès à la vaccination, même si nous n’aurions même pas ouvert la vaccination aux plus jeunes».

‘Accélérer la production et la livraison’

Les chefs d’État et de gouvernement de l’UE se sont réunis pour faire le point sur la situation épidémiologique sur le continent, où ils ont également convenu de donner la priorité à l’augmentation de la production et de la livraison de vaccins, affirmant qu’ils travailleraient avec l’industrie pharmaceutique pour faciliter le processus.

« Notre priorité absolue est désormais d’accélérer la production et la livraison de vaccins et de vaccins dans toute l’Union européenne et c’est pourquoi nous soutenons les efforts de la Commission pour travailler avec l’industrie pour identifier les goulots d’étranglement, garantir les chaînes d’approvisionnement et augmenter la production. la transparence pour garantir que les entreprises pharmaceutiques respectent leurs engagements », a déclaré jeudi le président du Conseil européen, Charles Michel.

Il a également déclaré que le bloc de 27 membres doit continuer à investir dans la recherche sur les vaccins, afin de lutter contre toute nouvelle variante du COVID-19 qui pourrait survenir.

Les dirigeants de l’UE organiseront un autre appel par vidéoconférence demain pour discuter de la sécurité et de la défense, ainsi que des relations avec les pays du voisinage méridional en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.