Les cernes des arbres révèlent des preuves de mystérieuses “tempêtes” de rayonnement cosmique

L’univers a des milliards d’années, mais les télescopes et les étude moderne du cosmos n’existent que depuis quelques siècles. Les scientifiques se tournent donc vers des sources improbables, comme les cernes des arbres, pour obtenir des données sur des événements cosmiques antérieurs à Galileo.

Au fil des ans, les données sur les cernes des arbres du monde entier ont montré la preuve de plusieurs événements météorologiques spatiaux inexpliqués et potentiellement dévastateurs qui ont délivré une dose de rayonnement à la Terre et à nombre de ses habitants, y compris les arbres eux-mêmes.

“Ces énormes sursauts de rayonnement cosmique, connus sous le nom d’événements de Miyake, se sont produits environ une fois tous les mille ans, mais ce qui les cause n’est pas clair”, a expliqué le physicien Benjamin Pope de l’université australienne du Queensland, dans un rapport. “La théorie principale est qu’il s’agit d’énormes éruptions solaires.”

Pope a dirigé une équipe de chercheurs qui ont analysé les données sur les cernes des arbres datant de plusieurs millénaires pour étudier le lien entre les événements de Miyake et les éruptions solaires. Les résultats de leur étude apparaissent dans Actes de la Royal Society A.

Dans l’article, l’équipe note que l’un des événements avec le plus de données sur les anneaux de croissance des arbres s’est produit en l’an 774 et semble avoir été plus de 10 fois plus puissant que l’événement Carrington de 1859, qui était une tempête géomagnétique liée à des éruptions sur le soleil. Lorsque l’explosion a frappé la Terre, elle aurait fait exploser les lignes télégraphiques et généré des aurores mondiales.

“Nous devons en savoir plus, car si l’un d’entre eux se produisait aujourd’hui, cela détruirait la technologie, y compris les satellites, les câbles Internet, les lignes électriques longue distance et les transformateurs”, a déclaré Pope. “L’effet sur l’infrastructure mondiale serait inimaginable.”

L’équipe a utilisé des modèles informatiques pour analyser les données sur les cernes des arbres sur les six événements connus de Miyake, et les résultats remettent en question l’idée que d’énormes éruptions solaires sont à blâmer.

“Nous avons montré qu’ils ne sont pas corrélés à l’activité des taches solaires, et certains durent en fait un ou deux ans”, explique Qingyuan Zhang, étudiant en mathématiques de premier cycle, qui a développé le logiciel qui a analysé toutes les données disponibles sur les cernes des arbres. “Plutôt qu’une seule explosion ou éruption instantanée, ce que nous pouvons observer est une sorte de ‘tempête’ ou d’explosion astrophysique.”

Ce n’est pas exactement une bonne nouvelle que nous puissions être en retard pour un événement de rayonnement mondial d’un an.

Pope dit que les données disponibles montrent qu’il y a environ 1% de chances qu’un tel événement se produise au cours de la prochaine décennie.

“Mais nous ne savons pas comment le prédire ni quels dommages cela peut causer”, a déclaré le scientifique. “Ces probabilités sont assez alarmantes et jettent les bases de recherches ultérieures.”

C’est peut-être la seule doublure argentée de l’histoire – que beaucoup plus de recherches sont nécessaires pour mieux comprendre ce qui s’est exactement passé dans le passé et ce que cela signifie pour notre avenir.