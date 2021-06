Les cerfs-volants rouges frappants font la meilleure impression des flèches rouges lorsqu’ils volent en formation

Les milans rouges STRIKING volent en formation dans un spectacle aérien spectaculaire.

Les oiseaux de proie planent dans le ciel au-dessus de Dumfries et Galloway en Écosse.

Ces cerfs-volants rouges saisissants font leur meilleure impression des flèches rouges Crédit : Solent

Les oiseaux glissent dans le ciel au-dessus des collines de Dumfries et Galloway en Écosse Crédit : Solent

Snapper Kenneth O’Keefe, 62 ans, a capturé les images alors que les cerfs-volants étaient nourris avec des morceaux de poulet dans une ferme.

Le père de deux enfants a déclaré : « Je savais que Dumfries et Galloway sont un bastion pour les cerfs-volants dans la nature et c’était mon plan de prendre des photos d’eux – je ne les avais jamais vus avant cela.

« Les milans royaux se rassemblent plus d’une centaine à la ferme Bellymack Hill ; chaque jour, le propriétaire jette des morceaux de poulet dans un champ et sur une table et l’observation est assez proche.

« Les oiseaux se bousculent régulièrement dans les airs et quand j’ai vu ma photo des deux volant en formation serrée, cela m’a immédiatement fait penser aux flèches rouges.

« J’adore les photos car les oiseaux de proie sont parmi mes préférés à photographier et je n’en avais jamais vu auparavant car ils ne se trouvent que dans des zones limitées de la Grande-Bretagne.

« À une époque, ils avaient disparu en Écosse et ont dû être réintroduits.

« Heureusement, maintenant, ils sont en train de devenir bien établis – à tel point que leur étiquetage a été interrompu. »