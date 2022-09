Les cerfs répandent des tiques de Lyme dans les arrière-cours de banlieue

Par Steven Reinberg

Les cerfs eux-mêmes ne sont pas une menace pour la santé. Mais les tiques à pattes noires (tiques du cerf) et les tiques solitaires qu’ils transportent propagent la maladie de Lyme et d’autres maladies, a expliqué Mullinax.

“Votre jardin est leur maison, et si vous vous inquiétez des tiques ou de la gestion des tiques, ou des dommages potentiels, vous devez reconnaître que c’est là qu’ils choisissent réellement de vivre et de travailler avec eux ou de gérer contre eux”, a déclaré chercheur principal Jennifer Mullinax. Elle est professeure adjointe d’écologie et de gestion de la faune à l’Université du Maryland.

La maladie de Lyme est une infection bactérienne causée par la piqûre d’une tique infectée. Il provoque des symptômes tels qu’une éruption cutanée, de la fièvre, des maux de tête et de la fatigue. Si elle n’est pas traitée, elle peut se propager au cœur, aux articulations et au système nerveux. L’anaplasmose provoque des symptômes similaires et peut entraîner des hémorragies et une insuffisance rénale.

Les tiques qui causent ces maladies se logent et se reproduisent sur votre pelouse.

Alors que le développement empiète sur leurs habitats, les cerfs vivent plus près des humains et les paysages offrent un pâturage facile sur les herbes, les arbustes et les fleurs, a déclaré Mullinax. Votre pelouse est “chaude, c’est sûr, il y a moins de prédateurs et c’est juste pratique”, a-t-elle déclaré.

Cette étude de cinq ans a révélé que les cerfs de banlieue passent souvent la nuit à moins de 55 mètres des maisons humaines.

Pour l’étude, l’équipe de Mullinax a suivi 51 cerfs qui étaient équipés de dispositifs de repérage GPS.

Les pisteurs ont révélé que les cerfs évitaient les zones résidentielles pendant la journée, mais gravitaient vers elles la nuit, surtout en hiver. Les animaux dormaient souvent près des bords des pelouses et dans les cours des maisons et des immeubles d’habitation.