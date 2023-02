Les cerfs portent des variantes de COVID qui ne sont plus visibles chez les humains

Une étude réalisée en 2022 par Diel et d’autres a révélé que dans cinq États interrogés en 2021, le virus COVID-19 a été trouvé dans jusqu’à 40% des cerfs de Virginie. Il y a 30 millions d’animaux aux États-Unis.

Les chercheurs ont déclaré que des études supplémentaires étaient nécessaires pour confirmer si ces variantes disparaîtraient chez les cerfs au fil du temps ou se propageraient à d’autres animaux sauvages, tels que les prédateurs.

“En raison des preuves obtenues dans notre étude, il est très important de continuer à surveiller le virus dans ces populations animales pour vraiment comprendre et suivre les changements qui pourraient conduire [to] ou favoriser le retour sur les humains et les autres animaux sauvages », a déclaré Diel.

Les résultats de l’étude ont été publiés le 31 janvier dans le Actes de l’Académie nationale des sciences.

Plus d’information

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis en ont plus sur le COVID-19 chez les animaux.

SOURCE : Université Cornell, communiqué de presse, 31 janvier 2023