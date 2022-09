Les cérémonies terminées, le roi Charles III fait face à la plus grande tâche

LONDRES – Les canons ont retenti, les cloches ont sonné et les personnes en deuil ont rendu hommage. Maintenant, le roi Charles III est confronté à la tâche de préserver une monarchie vieille de 1 000 ans que sa mère a nourrie pendant sept décennies, mais qui fait face à un avenir incertain. Le défi est immense. L’affection personnelle pour la reine signifiait que le rôle de la monarchie dans la société britannique était rarement débattu ces dernières années. Mais maintenant qu’elle est partie, la famille royale se demande si elle est toujours pertinente dans une nation moderne et multiculturelle qui semble très différente de ce qu’elle était lorsqu’Elizabeth est montée sur le trône en 1952.

Au milieu d’un réexamen mondial de l’histoire du colonialisme et de l’esclavage qui a vu des manifestants démolir ou défigurer des statues dans des villes et des universités britanniques comme Oxford et Cambridge modifier leurs offres de cours, une institution qui était autrefois le symbole de l’Empire britannique est susceptible de faire l’objet d’un examen renouvelé.

Charles essaiera de “maintenir la continuité” tout en signalant que la famille royale est prête à changer, a déclaré Anna Whitelock, professeur d’histoire de la monarchie moderne à la City University de Londres. Mais il fait face à une série de questions.

« Quelle place a une monarchie dans une société multiconfessionnelle et multiethnique ? demanda Whitelock. « Et est-ce le bon point de ralliement pour la nation ? Et devrait-il être le monarque représentant le Royaume-Uni à l’étranger ? Que dit-il de nous ? Est-ce un bastion de la tradition que les gens devraient applaudir ? Ou est-ce en fait un frein au progrès qui ne représente pas la société inclusive et diversifiée que les gens espèrent que la Grande-Bretagne deviendrait maintenant ?

Et il y a une autre question, plus personnelle, qui se cache en arrière-plan : un homme blanc de 73 ans est-il la meilleure personne pour affronter ces problèmes ?

Charles a attendu plus longtemps que tout autre héritier pour monter sur le trône et incarne à bien des égards la modernisation de la monarchie. Il a été le premier monarque à ne pas avoir été éduqué à la maison, le premier à obtenir un diplôme universitaire et le premier à grandir sous l’éclat toujours plus intense des médias alors que la déférence envers la royauté s’est estompée.

Il a été salué comme l’un des premiers défenseurs du mouvement environnemental et a reçu des éloges pour son travail visant à améliorer la vie des jeunes dans les communautés défavorisées.

Mais il a aussi la réputation, peut-être imméritée, d’un vieil homme un peu étouffant qui est plus à l’aise sur le terrain de polo ou dans l’une de ses propriétés à la campagne que dans les villes folles de football de la Grande-Bretagne moderne.

Charles a également aliéné de nombreuses personnes avec son divorce désordonné avec la princesse Diana bien-aimée et en mettant à rude épreuve les règles interdisant à la famille royale d’intervenir dans les affaires publiques, en se lançant dans des débats sur des questions telles que la protection de l’environnement et la préservation de l’architecture.

Alors que le Royaume-Uni pleurait sa mère, il est rapidement devenu clair que Charles était prêt à être un monarque plus personnel. Il s’est fait un devoir de patauger dans la foule de sympathisants, s’arrêtant pour serrer la main et échanger quelques mots, plus comme un candidat à la présidentielle américaine faisant appel aux votes qu’un roi qui a hérité de la couronne d’une lignée d’ancêtres remontant à 1066.

Une femme l’a même embrassé – un niveau de familiarité que personne n’aurait osé avec Elizabeth.

Lors des funérailles d’État de lundi pour la défunte reine, Bertram Leon a incarné les défis auxquels Charles est confronté.

Fier Britannique dont les racines remontent à la génération Windrush d’immigrants venus des Caraïbes au Royaume-Uni après la Seconde Guerre mondiale, Leon était à l’abbaye de Westminster pour représenter la communauté de Sainte-Lucie en l’honneur de la reine. Maintenant, il s’attend à ce que Charles emmène la monarchie dans une nouvelle direction.

“Le roi va en fait changer, peut-être moderniser la monarchie à l’image qu’il se fait de nos jours”, a déclaré Leon, sa médaille de l’Empire britannique épinglée sur sa poitrine. « Nous ne pouvons pas vivre dans les années 1920, 30 ou 50, quand Elizabeth a pris le relais. Nous sommes maintenant au 21ème siècle, et je pense que les choses vont être considérées et regardées un peu différemment.

En plus d’être roi du Royaume-Uni, Charles est le chef d’État de 14 «royaumes» qui ont conservé le monarque comme leur souverain après avoir obtenu son indépendance de l’ancien Empire britannique. C’est dans ces nations lointaines, qui s’étendent de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande aux Caraïbes, que Charles pourrait faire face à ses premiers défis.

Les pressions étaient claires plus tôt cette année lorsque le prince William et sa femme, Kate, ont fait face à des appels à des excuses royales et à des réparations pour l’esclavage lors d’un voyage au Belize, en Jamaïque et aux Bahamas pour célébrer les 70 ans de la reine sur le trône.

Au cours de cette visite, le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness a déclaré à la famille royale que son pays “passait à autre chose”, quelques mois après que la Barbade avait rompu ses liens avec la monarchie.

La famille royale a également fait l’objet de critiques de l’intérieur après que le prince Harry et sa femme, Meghan, ont renoncé à leurs fonctions royales et ont déménagé en Californie. Dans une interview largement médiatisée avec l’animatrice de télévision américaine Oprah Winfrey plus tôt cette année, le couple a allégué que le palais avait été insensible envers Meghan, qui est bi-raciale, et qu’un membre de la famille royale avait posé des questions sur la couleur de la peau de leur premier enfant. avant sa naissance.

Charles a cherché à résoudre les tensions au pays et à l’étranger lors de son premier discours en tant que roi.

“Où que vous viviez au Royaume-Uni, ou dans les royaumes et territoires du monde entier, et quelles que soient vos origines ou vos croyances, je m’efforcerai de vous servir avec loyauté, respect et amour, comme je l’ai fait tout au long de ma vie”, il a dit.

Charles a également été confronté à des inquiétudes quant à la façon dont il se comporterait en tant que roi.

Les lois et les traditions qui régissent la monarchie constitutionnelle britannique dictent que le souverain doit rester en dehors de la politique partisane, mais Charles a passé une grande partie de sa vie d’adulte à s’exprimer sur des questions qui lui tiennent à cœur, en particulier l’environnement.

Ses paroles ont provoqué des frictions avec les politiciens et les chefs d’entreprise qui ont accusé le prince de Galles de l’époque de se mêler de questions sur lesquelles il aurait dû garder le silence.

La question est de savoir si Charles suivra l’exemple de sa mère et étouffera ses opinions personnelles maintenant qu’il est roi, ou utilisera sa nouvelle plate-forme pour atteindre un public plus large.

“Ma vie changera bien sûr à mesure que j’assumerai mes nouvelles responsabilités”, a déclaré Charles. « Il ne me sera plus possible de consacrer autant de mon temps et de mon énergie aux œuvres caritatives et aux problèmes qui me tiennent tant à cœur. Mais je sais que ce travail important se poursuivra entre les mains de confiance d’autres personnes.

Le roi a clairement indiqué qu’il avait l’intention d’alléger la monarchie, en limitant le nombre de membres de la famille royale actifs et en réduisant les dépenses liées à leur soutien.

Mais pendant 10 jours, la Grande-Bretagne n’a épargné aucune dépense pour honorer Elizabeth, qui est devenue un symbole réconfortant de stabilité au cours des années tumultueuses de son long règne.

Tout le spectacle qui est devenu synonyme de la famille royale était exposé alors que des membres en uniforme de la famille royale marchaient solennellement derrière un chariot de canon transportant le cercueil de la reine loin du palais de Buckingham, des canons et des cloches d’église sonnaient en lamentation et les dirigeants mondiaux remplissaient l’abbaye de Westminster pour elle funéraire.

Mais c’était un apparat avec un but, célébrant la vie de la reine tout en rappelant au public le rôle de la monarchie dans la vie publique et en reliant le peuple à la famille royale en cette période de deuil partagé.

“Les gens critiquent souvent la monarchie britannique ou même se moquent d’elle comme de la pompe, des circonstances et du vide”, a déclaré l’historien Robert Lacey, auteur de “Majesty: Elizabeth II and the House of Windsor”.

“Eh bien, une occasion comme celle-ci montre que ce n’est pas le vide, que la pompe et les circonstances représentent quelque chose.”