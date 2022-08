Les cérémonies du solstice mapuche mettent en lumière les rivières sacrées

LE LONG DE LA RIVIÈRE PILMAIQUEN, Chili (AP) – Un plongeon cérémoniel dans les eaux glaciales de la rivière Pilmaiquen au débit rapide dans le sud du Chili a été le point culminant de la célébration de plusieurs jours de We Tripantü, l’une des fêtes les plus sacrées pour les Mapuche, le pays. groupe autochtone le plus important.

Coïncidant avec le solstice d’hiver dans l’hémisphère sud, les festivités du “nouvel an” fin juin marquent le “nouveau lever du soleil” et signifient “le changement et la rénovation de la vie, dans tous les sens”, a déclaré Amanda Huichalaf. Elle participait avec sa famille aux cérémonies dirigées par sa sœur, la machi ou guérisseuse et guide spirituelle d’une communauté mapuche au bord du fleuve.

Patauger dans le Pilmaiquen est un “moyen symbolique de renouveler l’énergie”, a ajouté Huichalaf. La plupart des participants se sont lavé le visage, les pieds et les bijoux de cérémonie alors que le givre recouvrait les berges luxuriantes.

Dans la vision du monde mapuche, les rivières et autres éléments naturels abritent des esprits qu’ils vénèrent, comme Kintuantü, un esprit protecteur lié aux Pilmaiquen. On pense également que la rivière aide à transporter les âmes de ceux qui sont enterrés dans un cimetière au sommet d’une falaise vers leur prochaine incarnation.

« L’eau est un élément pur. Seulement avec de l’eau, les esprits ancestraux peuvent voyager. La rivière Pilmaiquen porte en elle toutes nos informations, porte toute notre spiritualité », a déclaré Millaray Huichalaf, le machi.

Mais le Pilmaiquen, et l’enceinte cérémonielle près du cimetière sur une falaise au-dessus de l’un de ses larges virages, est également l’endroit où les Huichalafs ont mené une bataille contre les compagnies d’énergie et d’autres dans un effort de dix ans pour récupérer leurs terres ancestrales. Il a inclus des manifestations, des occupations et des affrontements avec la police.

“C’est là que nous avons commencé la reconstruction du territoire”, a déclaré Millaray Huichalaf à propos de la vaste prairie où elle organise une cérémonie sacrée le matin pendant le solstice. Elle rend grâce aux esprits de la nature et demande de la force pour tous les êtres vivants.

« En plus d’être guérisseur, je suis aussi un militant de la résistance mapuche. Chaque jour que je me réveille, je pense à la façon dont je peux continuer à défendre la rivière », a-t-elle ajouté, exprimant l’espoir que ses filles continueront le combat.

L’un d’eux va à l’école dans le village voisin de Carimallin, où Millaray a dirigé une autre cérémonie We Tripantü. Quelque 85% des 125 enfants des classes de la maternelle à la 8e année de l’école sont mapuche, a déclaré Gerson López, enseignant là-bas pendant une décennie. Seulement la moitié d’entre eux sont impliqués dans les différentes communautés autochtones, mais ils aiment tous la cérémonie de juin, a-t-il ajouté.

Giovanna Dell’orto et Rodrigo Abd, The Associated Press