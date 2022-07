Les céréaliers ukrainiens dévastés par le blocus russe de la mer Noire

Volodymyr Onishchuk regarde le champ loué où il plante du blé et de l’orge, à Bashtanka, en Ukraine, le 24 juin. (Serhiy Morgunov pour The Washington Post)

BASHTANKA, Ukraine – Le matin où les chars et les troupes russes ont pris d’assaut les frontières de l’Ukraine, le grain de Volodymyr Onishchuk s’est coincé. Il avait livré environ 100 000 dollars à un site de stockage du port ukrainien de la mer Noire à Mykolaïv le 23 février, mais le 24 février – lorsque le navire avec sa récolte devait mettre les voiles – les troupes russes étaient au sol et les navires de guerre s’attardaient de manière menaçante. la côte ukrainienne.

Ce jour-là, Onishchuk n’était pas trop inquiet de ne pas avoir encore été payé. Repousser la Russie était avant tout dans son esprit. Mais une semaine s’est écoulée – puis un mois, puis quatre mois – avec les principaux ports ukrainiens toujours bloqués par la flotte russe. Non seulement il manquait l’argent de sa dernière récolte, mais une nouvelle récolte était presque prête à être envoyée sur le marché, sans aucun moyen de la déplacer de manière rentable. Et les récoltes futures étaient incertaines.

« Si nous ne vendons pas ces céréales maintenant et ne couvrons pas nos dépenses, demain nous ne pourrons tout simplement pas semer », a-t-il déclaré.

Les agriculteurs de toute l’Ukraine ressentent de plus en plus la pression financière du blocus russe de la mer Noire, et l’effondrement économique du secteur affecte la sécurité alimentaire dans le monde. L’Ukraine représentait 10 % des exportations mondiales de blé en 2021, selon les Nations Unies.

Le coût élevé de l’exportation de céréales via des itinéraires alternatifs – par camion ou par train vers un voisin occidental ou sur une barge via des ports plus petits sur le Danube – signifie que les agriculteurs perdent de l’argent, ont-ils déclaré.

De nombreux agriculteurs refusent d’exporter la récolte actuelle – à moins qu’une solution diplomatique ne soit trouvée pour débloquer les ports de la mer Noire. Certains ont dit qu’ils stockeraient leur grain dans des silos pour l’instant. Mais sans argent entrant, ils pourraient ne pas être en mesure de récolter cet automne – menaçant de réduire considérablement la production de l’un des plus grands producteurs de céréales au monde pour les années à venir.

“Nous nourrissons le monde, mais nous devons aussi nous nourrir”, a déclaré Oleksandr Chumak, un agriculteur de la région sud d’Odessa.

Chumak et Onishchuk ont ​​déclaré que si les prix du blé sur le marché mondial ont grimpé en flèche à plus de 400 dollars la tonne, les négociants en blé leur offrent environ 60 dollars la tonne en raison du coût élevé de l’acheminement des céréales hors du pays – du carburant coûteux aux longs délais À la frontière. Onishchuk, qui loue son terrain et doit payer environ 40 employés, a déclaré que cela ne couvrait qu’environ la moitié de ses coûts.

L’Ukraine s’est efforcée d’améliorer les autres voies d’exportation, mais chacune s’accompagne de ses propres maux de tête. Les agriculteurs et les responsables gouvernementaux ont déclaré que la plupart des céréales transitaient désormais par le Danube, d’où elles s’écoulaient vers les ports roumains de la mer Noire de Sulina et de Constanta. Mais les Roumains ont du mal à gérer le volume de céréales dont l’Ukraine a besoin pour exporter, ce qui crée des attentes coûteuses, ont déclaré des responsables.

Le plus problématique est que les pays occidentaux qui aident l’Ukraine à transporter des céréales auront bientôt les mains pleines avec leurs propres récoltes. Une partie du grain a été chargée sur des wagons allant vers l’ouest, mais l’Union européenne et l’Ukraine utilisent des voies de tailles différentes, de sorte que le grain doit être transféré d’un wagon à un autre à la frontière – une autre tâche longue et coûteuse.

L’Ukraine aura beaucoup de céréales pour sa propre consommation, mais le ministre de l’Infrastructure, Oleksandr Kubrakov, a déclaré que la Russie tentait de créer un autre Holodomor, à l’échelle mondiale – une référence à la famine des années 1930, lorsque l’Ukraine faisait encore partie de l’Union soviétique.

“Ils veulent présenter cela au monde entier”, a déclaré Kubrakov à propos des Russes. «Ils veulent que la communauté internationale lève certaines des sanctions et ensuite le grain pourra sortir. Donc, ils retiennent en gros des gens partout dans le monde en otage. C’est du terrorisme. »

“Même après tous nos efforts, nous comprenons que nous ne pouvons exporter qu’environ 20% de ce dont nous avons besoin”, a ajouté Kubrakov.

Le ministre ukrainien de l’Agriculture, Mykola Solskyi, a déclaré qu’il s’attend à ce que l’Ukraine ait environ 60 millions de tonnes de céréales à exporter cette année, y compris une partie de la récolte de l’année dernière qui n’a pas encore été déplacée. Mais l’Ukraine exporte actuellement 2 millions de tonnes de céréales par mois, soit environ un tiers seulement de la quantité des années précédentes.

“Beaucoup d’entre nous n’ont pas assez de capital pour payer les salaires – et je ne parle même pas des impôts”, a déclaré Chumak, l’agriculteur de la région d’Odessa.

“Nous avons juste besoin de détruire toute la flotte russe et tout ira bien”, a-t-il déclaré. “Les systèmes de fusée à longue portée seront moins chers que la résolution de ces problèmes de logistique.”

À la ferme d’Onishchuk dans la région de Mykolaïv, il a traversé des champs de céréales en pantoufles brunes et a montré un grand cratère où un missile avait atterri en mars. Cette ville de Bashtanka a été le théâtre d’un combat acharné entre les forces russes et ukrainiennes avant que les Russes ne se retirent à la mi-mars. L’agriculture sur les parcelles d’Onishchuk a dû être arrêtée jusqu’à ce qu’un démineur puisse vérifier l’ensemble du territoire – plus de 5 000 acres.

Depuis, il a investi dans un grand coffre-fort en métal pour stocker des documents importants, comme son bail foncier, au cas où il y aurait d’autres bombardements.

Onishchuk vend généralement 5 000 tonnes de céréales par an, un rendement relativement modeste. Contrairement à certains des plus grands producteurs ukrainiens, il ne possède pas de grand silo à grains cylindrique en acier, qui peut stocker des grains secs pendant des années. Les entrepôts en briques fraîches qu’il utilise pour le stockage contiennent moins de céréales et seulement pendant environ six mois. Solskyi a déclaré que le ministère de l’Agriculture s’efforçait de fournir aux agriculteurs d’autres options de stockage, notamment de grands sacs de silo en plastique.

Mais avec Onishchuk qui attend toujours que sa dernière cargaison quitte le port de Mykolaïv, il a dû se demander combien de temps il peut se permettre d’attendre et si son entreprise de 17 ans pourrait être vouée à l’échec. Il ne vendra pas cette dernière récolte si le prix reste si bas. Plantera-t-il à l’automne ?

« Je vous tiendrai au courant, dit-il. “J’ai encore de l’espoir. Si je n’avais pas eu d’espoir, j’aurais fui le pays.