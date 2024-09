Les céréales de Travis et Jason Kelce arrivent dans les rayons

Note de l’éditeur : Selon Moulins générauxLes céréales Kelce Mix et les boîtes de collection Kelces’ Pick sont disponibles chez les détaillants de tout le pays pour 5,69 $ à partir de la mi-septembre, et une boîte exclusive Walmart.com en édition limitée sortira le 28 septembre jusqu’à épuisement des stocks. KANSAS CITY, Missouri (KMBC) — Les céréales de l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, commencent à arriver dans les rayons de la région métropolitaine. Kelce et son frère, Jason, ont participé à un camp d’entraînement aux céréales pour créer le mélange, qui comprend du Cinnamon Toast Crunch, des Lucky Charms et des Reese’s Puffs. Les céréales sont vendues dans des boîtes de collection spéciales à l’effigie des frères. La photo ci-dessus a été prise dans un Price Chopper de la région métropolitaine de Kansas City. « J’ai dit que je pouvais manger une boîte entière de Reese’s Puffs en une seule fois, et tant que je maintiens cette affirmation, notre création pourrait bien être le nouveau MVP du rayon des céréales », a déclaré Travis Kelce dans un communiqué de presse. « En grandissant, nous consommions deux à trois boîtes par semaine, donc notre collaboration avec General Mills est un moment de boucle pour nous. » C’est le dernier produit que les deux ont contribué à lancer. Ils ont récemment signé un contrat de distribution de trois ans d’une valeur de 100 millions de dollars avec Amazon et Wonderly pour leur podcast « New Heights ». Cliquez ici pour les mises à jour sur cette histoire Jason et Travis Kelce ont combiné leurs céréales préférées — Cinnamon Toast Crunch, Lucky Charms et les céréales REESE’S PUFFS — pour une « expérience culinaire inégalable », les nouvelles céréales Kelce Mix. | Avec l’aimable autorisation de General Mills

