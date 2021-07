Les céréales adaptées aux enfants avec la plus forte teneur en sucre révélées

Les PARENTS ont été avertis de la teneur en sucre incroyablement élevée des céréales « conviviales pour les enfants ».

Un nouveau rapport détaille la faible valeur nutritionnelle de presque toutes les céréales qui attirent les enfants avec des couleurs vives ou des dessins animés.

Malt O Meal Marshmallow Mateys contient 12 g de sucre par portion – ce qui équivaut à trois cuillères à café de sucre ou à manger cinq biscuits digestifs et demi

Quelque 92 pour cent des céréales commercialisées pour les enfants contiennent encore des niveaux élevés ou moyens de substance sucrée.

Et plus de la moitié ont au moins des niveaux moyens de sel.

Les deux chiffres sont plus élevés qu’en 2020 (91 et 59 pour cent, respectivement) mais en amélioration par rapport à 2019.

Malt O Meal Marshmallow Mateys, qui se décrit comme un « petit-déjeuner délicieux et nutritif pour toute la famille » est le pire contrevenant.

Il contient 12 g de sucre par portion, ce qui équivaut à trois cuillères à café de sucre ou à manger cinq biscuits digestifs et demi.

C’est encore plus qu’un beignet à la confiture Tesco recouvert de sucre (6,5 g).

La céréale contient également la même quantité de sel qu’un paquet de chips (0,5 g par portion).

Ce qui est encore plus terrifiant, c’est que 100 g contiennent plus de sucre qu’une canette de coca, et si les enfants versent leurs propres céréales, il est peu probable qu’ils utilisent le contrôle des portions.

Les enfants âgés de 7 à 10 ans ne devraient pas consommer plus de 24 g de sucres gratuits par jour (six morceaux de sucre), ce qui signifie que beaucoup pourraient bien dépasser la limite saine.

Quelle quantité de sucre le NHS recommande de manger par jour, en fonction de l’âge

Pourquoi le sucre devrait-il être limité? Il a bon goût et nous rend heureux, alors pourquoi limiter le sucre ? Manger trop de choses sucrées peut vous faire prendre du poids, ce qui en soi est lié à de nombreux problèmes de santé tels que le diabète de type 2. Il peut également provoquer des caries dentaires, qui sont irréversibles. Le gouvernement recommande que les sucres libres ne représentent pas plus de 5 % de l’énergie (calories) que vous tirez chaque jour de la nourriture et des boissons. Les sucres libres sont ajoutés aux aliments ou aux boissons, mais ils se trouvent également naturellement dans le miel, les sirops et les jus de fruits et légumes non sucrés, les smoothies et les purées. Les sucres libres se trouvent dans des tonnes de produits allant du chocolat et des biscuits au jus d’orange, à la marmelade et au miel. Les étiquettes nutritionnelles des aliments n’indiquent pas combien de sucres sont causés par les « sucres libres » et ceux qui sont naturels – comme le lait – ce qui rend plus difficile la surveillance de votre consommation. Découvrez comment lire les étiquettes nutritionnelles sur le site Web du NHS.

Seules deux céréales sur 126 analysées cochent toutes les cases pour un choix sain.

Les données ont été collectées par des chercheurs d’Action on Sugar et d’Action on Salt basés à l’Université Queen Mary de Londres.

Il sera présenté dans le rapport 2021 « Broken Plate » de la Food Foundation, soulignant à quel point les progrès dans l’amélioration des céréales pour petit-déjeuner ont stagné ces dernières années.

Seule une infime amélioration des niveaux globaux de sucre a été observée cette année, réduisant de seulement 0,4 g en moyenne.

Les chercheurs craignent que les parents ne soient dupés en achetant des céréales qui n’offrent pratiquement aucune valeur nutritionnelle.

Céréales utilisant souvent des personnages de dessins animés ou des mots sains sur les emballages, ce qui peut duper les parents en leur faisant croire que le produit est plus sain

Frosties a longtemps eu une mascotte de dessin animé appelée Tony le tigre. Une portion contient 8g de sucre

Plusieurs détaillants se sont engagés à retirer les personnages de dessins animés de leurs emballages, mais beaucoup essaient toujours de plaire aux enfants avec des couleurs vives.

Les céréales pour petit-déjeuner sont souvent considérées comme un choix sain par rapport aux croissants, pâtisseries et pains.

Sonia Pombo, responsable de campagne chez Action on Salt, a expliqué : « Les céréales pour petit-déjeuner peuvent être un choix nutritif, fournissant une source de nutriments essentiels à l’alimentation, mais elles peuvent également contenir des niveaux élevés de sucre, de sel et pas assez de fibres.

« Cela peut contribuer de manière significative à l’augmentation de la pression artérielle et au risque accru de développer l’obésité, le diabète de type 2 et les maladies cardiaques. »

Katharine Jenner, directrice de campagne chez Action on Sugar et Action on Salt, a appelé le nouveau secrétaire à la Santé Sajid Javid à confronter les entreprises alimentaires.

Elle a déclaré: «Avec dix enfants sur chaque classe de trente quittant l’école primaire en surpoids ou en obésité, et le coût global de l’obésité pour la société au sens large estimé à 27 milliards de livres sterling, les entreprises alimentaires devraient être obligées de proposer des choix plus sains.

« M. Javid pense sûrement que chaque enfant a le droit de grandir en bonne santé ? »

Les pires délinquants

Pour avoir une idée de la teneur en sucre de certaines céréales préférées des enfants, voici la teneur en sucre de certains autres aliments sucrés :

Biscuit digestif Mcvitie nature : 2,2g

Un croissant général : 4g

Donut à la confiture : 6,5g

Verre 250ml de limonade Schweppes : 11g

Portion de 25 g de Haribo Starmix : 13,75 g

Trois des céréales Kellogg’s contiennent plus de 8 g de sucre par portion (au moins deux cuillères à café).

Ce sont Frosties, Krave Chocolate Noisette et Krave Choco Roulette.

Les céréales Krave de Kellong sont parmi les pires contrevenants

Les copies des poches fourrées au chocolat, telles que celles de Lidl (photo) et Tesco, sont tout aussi riches en sucre que le produit original Krave

Frosties a longtemps eu une mascotte de dessin animé appelée Tony le tigre, tandis que le marketing de Krave contenait un biscuit animé.

Les versions Lidl et Tesco des pochettes fourrées au chocolat contiennent également environ 8,5 g de sucre par portion recommandée.

Pendant ce temps, Nature’s Path Choco Chimp implique que ses ingrédients sont naturels, avec un singe effronté sur la boîte invitant les enfants à essayer.

Mais la céréale, semblable à Coco Pops, contient 9 g de sucre par portion.

Il n’est pas surprenant de voir certaines des céréales au chocolat servir plusieurs cuillères de sucre.

Mais même certains qui peuvent être considérés comme sains – comme les céréales Gorilla Munch Corn Puffs de Nature’s Path – cachent une teneur élevée en sucre (8 g par portion).

De meilleurs choix

Plusieurs céréales ont obtenu un faible taux de sucre, notamment les biscuits au blé à la banane et aux fruits et le riz Aldi Harvest Morn Crisp, avec respectivement 2 g et 1,5 g de sucre par portion.

Le « Super Smooth Porridge » de Morrisons et Tesco contient moins de 0,5 g de sucre par portion.

Mais seules deux céréales sur les près de 200 étudiées avaient une faible teneur en sucre, faible en sel et riche en fibres.

Il s’agissait de la bouillie Troo Calm + à la camomille et au gingembre doux et de la bouillie Troo Happy aux graines de lin oméga 3 et à la cannelle édifiante.