Si vous vous êtes déjà demandé dans quelle mesure votre collègue a bien dormi la nuit dernière, vous pouvez maintenant le savoir avec certitude tant que vous êtes connecté avec lui via Circles, une nouvelle fonctionnalité qu’Oura a annoncée jeudi pour son application.

Oura, l’anneau de suivi de la santé qui collecte des données telles que la température, la fréquence cardiaque, les lectures d’oxygène dans le sang, résume ces informations en scores de préparation, de sommeil et d’activité. Avec les cercles, vous pourrez partager ces scores avec jusqu’à 10 groupes de personnes ou « cercles », avec un maximum de 20 personnes dans chaque groupe.

Vous pourrez choisir le type de données ou de scores que vous partagez avec chaque groupe, afin qu’un cercle puisse obtenir plus d’informations sur votre bien-être qu’un autre. Bien que seules trois partitions soient disponibles pour le partage via les cercles, Oura a déclaré qu’elle prévoyait d’étendre les informations partageables à l’avenir.

Pour commencer un cercle, ouvrez l’application Oura, faites défiler le menu principal et sélectionnez « Cercles ». Ensuite, vous pouvez nommer un cercle, décider des scores que vous souhaitez partager et également décider si vous souhaitez que ces données soient des moyennes quotidiennes ou hebdomadaires. Pour inviter des personnes dans le cercle (elles doivent être d’autres utilisateurs d’Oura), vous leur enverrez un lien unique.

Une fois que vous avez commencé votre cercle, vous pouvez voir leurs scores et « réagir » avec des emojis, si vous le souhaitez. Tout le monde doit synchroniser ses anneaux pour garder les scores visibles.

À quoi cela ressemble-t-il de réagir face à votre ami dans les cercles ? Oura

Pour les personnes qui aiment collecter des données sur la santé (et peut-être se vanter d’une bonne semaine de santé), les fonctionnalités des cercles d’Oura sont un bon moyen de le faire avec d’autres porteurs d’Oura. Selon un communiqué de presse, cependant, la société positionne les cercles comme un autre moyen de se connecter et de se connecter les uns aux autres – un objectif de santé publique de plus en plus important au milieu d’une épidémie de solitude, qui a des impacts sur le sommeil, la santé mentale et la maladie physique.

« Notre mission chez Oura a toujours été d’améliorer la vie de nos membres en adoptant une approche compatissante de la santé, et cette nouvelle fonctionnalité n’est que la prochaine étape pour offrir une expérience personnalisée qui permet à nos membres de se connecter non seulement avec leur corps, mais ainsi que leurs amis et leur famille », a déclaré le PDG d’Oura, Tom Hale, dans un communiqué.

Les annonces d’Oura’s Circles surviennent alors que l’entreprise fait progresser son nouveau algorithme de stadification du sommeil hors du mode bêta, ce qui signifie que tous ceux qui suivent les phases de sommeil avec Oura obtiendront des données de l’algorithme amélioré. Shyamal Patel, responsable scientifique de la société, qualifie le nouvel algorithme d ‘ »améliorations massives de la précision » des données sur le sommeil. Le nouvel algorithme a 79 % d’accord avec tests de sommeil par polysomnographie fait dans une clinique, a déclaré Patel à CNET.

Par rapport à l’ancien algorithme de suivi du sommeil d’Oura, les porteurs d’anneaux peuvent subir de légers changements dans le temps qu’Oura vous dit que vous passez en sommeil profond par rapport au sommeil léger par rapport au sommeil paradoxal.

« Ces chiffres vont probablement changer un peu », a déclaré Patel.

Pour en savoir plus sur la bague Oura, en savoir plus sur la façon dont le tracker peut vous dire si vous êtes une personne du matin et comment la bague Oura se compare à l’Apple Watch en tant que tracker de sommeil. Voici également notre examen approfondi d’Oura, le portable qui peut dire quand vous êtes malade.