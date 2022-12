Les centurions anglais réfléchissent à la journée record au Pakistan | ‘Pas de meilleur environnement dans lequel s’impliquer’ | Nouvelles du cricket

Ben Duckett pense qu’il n’y a pas de “meilleur environnement dans lequel s’impliquer” en tant que joueur anglais après avoir frappé son premier siècle de test contre le Pakistan.

Duckett est revenu du côté test de l’Angleterre après une interruption de six ans et a ouvert le bâton, frappant 107 points et partageant un Partenariat d’ouverture de 233 courses avec Zak Crawley.

Le joueur de 28 ans était l’un des quatre centurions de l’Angleterre lors de la première journée du premier test contre le Pakistan à Rawalpindi. Crawley a fait 122, tandis qu’Ollie Pope (108) a atteint son troisième siècle de test et Harry Brook a terminé le jour 101 pas sorti, sa première tonne de test à sa deuxième apparition seulement.

S’adressant à Nasser Hussain, Duckett a déclaré: “Je ne pense pas qu’il y aura un meilleur environnement dans lequel s’impliquer. Je suis sûr qu’il y aura beaucoup de joueurs de cricket en Angleterre qui voudront en faire partie. Ça s’est bien passé aujourd’hui .

“Ça aide d’être dans ces conditions, je savais que ça allait être de bonnes conditions au bâton. La série T20 (au Pakistan) était une grande question de confiance pour moi.”

Nasser Hussain parle à Ben Duckett et Zak Crawley après qu’ils aient tous deux frappé des siècles contre le Pakistan



Duckett a été appelé pour la première fois dans l’équipe de test en 2016, mais a été abandonné après quatre manches décevantes en Inde et au Bangladesh. Dans cette série, Duckett a marqué 110 points en sept manches.

Il a qualifié son retour dans l’arène de test de “spécial”.

“Journée très spéciale, assez folle et une préparation folle jusqu’au match test. Pour moi personnellement, c’est une journée spéciale, je ne pensais pas que cela arriverait.

“J’étais de retour dans mon comté pour essayer de marquer autant de points que possible, je sentais juste que je n’étais pas près d’être choisi. Le vrai changement a été de regarder l’équipe de joueurs au début de l’été, j’ai recommencé à jouer avec plus de liberté.

“Je suis sûr qu’il y aura beaucoup de joueurs de cricket désespérés d’être dans ce vestiaire et j’étais l’un d’entre eux l’été dernier. Ils vous permettent de jouer votre jeu et de jouer en toute liberté.”

L’ouvreur anglais Ben Duckett a atteint son premier siècle de test après 105 livraisons lors de la première journée de l’ouverture de la série contre le Pakistan à Rawalpindi



“J’ai apprécié chaque minute”

Brook ne faisait que sa deuxième apparition chez les Blancs d’Angleterre. Le joueur de 23 ans faisait partie de l’équipe anglaise vainqueur de la Coupe du monde T20 et a disputé le dernier test contre l’Afrique du Sud cet été après que Jonny Bairstow a abandonné sur blessure.

Il a conservé sa place au numéro cinq, avec Bairstow absent pendant une longue période, et a saisi son opportunité à deux mains.

Harry Brook a élevé son siècle avec style avec un charmant quatre. Il était le quatrième joueur anglais à frapper une tonne lors de la première journée du premier test contre le Pakistan.



Brook a terminé la journée sur 101 pas sur seulement 81 balles et un taux de frappe de 124,69. Il a partagé un partenariat de 176 points avec Ollie Pope et a frappé 14 quatre et deux six dans une manche tout en action.

Il cherchera à ajouter à son score le deuxième jour, qui est en direct sur Sky Sports Cricket et événement principal à partir de 4h45 le vendredi, avec le capitaine Ben Stokes.

Brook a déclaré: “J’ai apprécié chaque minute là-bas, nous (Brook et Pope) essayions juste de construire un partenariat, de mettre les quilleurs sous pression et de marquer des points à chaque balle.

“Les lancers de mon expérience ont toujours été lents, bas et glissants. C’était exactement la même chose qu’un lancer T20. Je pense que lorsque Pope et moi étions au bâton, quelques balles sont tombées, il n’y en avait pas beaucoup qui sont montées.

“Ils l’ont un peu inversé. Si nous pouvons faire reculer le ballon et le faire passer, je suis sûr que nous aurons une chance de les éliminer.”

Regardez comme Harry Brook frappe six fours dans un over off du bowling du Pakistanais Saud Shakeel lors de la première journée du premier test



On peut dire que le point culminant des manches de Brook et de l’Angleterre est survenu à la 68e manche, lorsque le Yorkshireman a battu Saud Shakeel pour six fours dans une manche.

Interrogé à ce sujet, Brook a déclaré: “C’étaient toutes de mauvaises balles, alors j’ai vraiment essayé de les ranger toutes. J’étais probablement plus heureux avec ça que mes 100 pour être honnête!”

“Début idéal pour la tournée”

Ollie Pope a poursuivi sa bonne forme de l’été mais a déclaré qu’il avait eu du mal pendant les 30 premières balles de ses manches.

“Je pense que c’est le début idéal pour la tournée. Nous avons vraiment écouté ce que Baz (McCullum) et Stokesy ont dit. Ce fut une journée incroyable”, a déclaré Pope.

“La meilleure chose est que tout le monde a vécu de la façon dont les deux gars en haut veulent que nous jouions. Ils veulent que nous divertissions les gens.

Harry Brook et Ollie Pope réfléchissent à la journée historique de l’Angleterre alors qu’ils saisissent tous les deux des siècles, l’Angleterre terminant la journée sur 506-4



“Il ne s’agit pas de jalons. Il s’agit de monter un spectacle et de mettre l’équipe dans une bonne position. Le fait que tout le monde soit si heureux d’y adhérer nous place dans une très bonne position.”

Pope a ajouté qu’il estimait que le départ de l’Angleterre avait fait paniquer les jeunes quilleurs pakistanais, permettant à l’Angleterre d’accumuler les pistes.

“Cela a vraiment commencé dès le départ, cela a tout de suite mis le Pakistan sous pression, et on aurait dit qu’ils paniquaient un peu”, a-t-il déclaré.

Statistiques de la journée record de l’Angleterre 174 Le score de l’Angleterre au déjeuner, son plus haut lors de la première séance d’un Test

Le score de l’Angleterre au déjeuner, son plus haut lors de la première séance d’un Test 83 Nombre de balles qu’il a fallu à l’Angleterre pour atteindre trois chiffres, nouveau record

Nombre de balles qu’il a fallu à l’Angleterre pour atteindre trois chiffres, nouveau record 86 Nombre de balles qu’il a fallu à Crawley pour atteindre la centaine – le plus rapide par un ouvreur du test d’Angleterre

“Il semblait qu’il n’y avait nulle part où ils pouvaient jouer contre ces deux (ouvreurs), et c’était le moyen idéal pour commencer la session et commencer une série.

“Je suis sorti et j’ai vraiment lutté pour les 30 premières balles et je n’arrivais pas à trouver mon rythme. Il faut juste s’y mettre et jouer à son rythme.”

“C’était bien d’être soutenu”

Regardez les meilleurs extraits de l’incroyable siècle de Zak Crawley, le plus rapide par un ouvreur anglais dans Test cricket



Stokes et McCullum ont soutenu Crawley pour ouvrir, malgré la souffrance d’un été mitigé où il était absent pour des scores faibles.

Mais le joueur de 24 ans a récompensé sa confiance en lui avec ses manches magistrales, qui ont commencé avec 14 points depuis le premier pour donner le ton pour le reste de la journée.

“C’était un bon deck et je sentais que je pouvais bien jouer. C’était un été difficile, et c’était bien d’être soutenu. J’essayais d’être positif, j’étais en bon contact, j’ai joué ma chance mais j’étais content du façon dont j’ai joué.

“J’étais déçu quand je suis sorti, j’en voulais quelques-uns de plus. Je n’ai tout simplement pas pu obtenir ce score (en été). J’ai déjà affronté Shah et Rauf, mais je n’ai jamais été dans ces conditions et elles sont difficiles battre ici.”

