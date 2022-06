Les centristes du New Jersey cherchent à légaliser leur rêve : le parti modéré

Si, comme prévu, Mme Way refuse d’autoriser M. Malinowski à se présenter sur le ticket du Parti modéré, le parti et certains de ses partisans prévoient de contester sa décision devant la cour d’appel de l’État.

Beau Tremitiere, avocat chez Protect Democracy, un groupe à but non lucratif qui représente un électeur qui a l’intention de contester la décision probable de Mme Way, a déclaré que le New Jersey disposait de solides protections pour le droit de vote et la liberté d’expression, de réunion et d’association qui devraient invalider le interdiction centenaire des billets de fusion.

Protect Democracy s’est impliqué, a déclaré M. Tremitiere, parce que le groupe estime que le vote par fusion « peut aider à fournir une bretelle de sortie significative à l’escalade de l’extrémisme et de la polarisation ».

La stratégie centrée sur l’État pourrait permettre au parti de contourner la Cour suprême, dont la décision de 1997 selon laquelle les États ont le pouvoir d’interdire les billets de fusion est considérée comme inattaquable en vertu de la Constitution fédérale, en particulier compte tenu de la majorité conservatrice actuelle du tribunal.

Mais l’équipe juridique du Parti modéré prévoit de faire valoir que non seulement la polarisation politique a atteint des niveaux insoutenables depuis les années 1990, mais que le vote par fusion a contribué à la stabilité d’États comme New York et le Connecticut.

« C’est une bataille difficile, certainement », a déclaré Jeffrey Mongiello, un avocat du New Jersey qui a écrit de manière critique sur l’interdiction par l’État du vote par fusion. M. Mongiello a noté qu’il incomberait aux plaignants de démontrer que l’interdiction du vote par fusion est inconstitutionnelle en vertu de la loi du New Jersey, nonobstant la décision de la Cour suprême.

M. Malinowski, ancien fonctionnaire du Département d’État et analyste de longue date pour Human Rights Watch, a été une voix influente en matière de politique étrangère pendant son mandat à la Chambre. Il était un fervent partisan de l’armement de l’Ukraine pour se défendre contre l’invasion russe et a parrainé un projet de loi visant à saisir les actifs des oligarques russes et à les réaffecter au gouvernement ukrainien.