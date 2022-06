Les centristes de Macron perdent la majorité parlementaire absolue tandis que la gauche française et l’extrême droite gagnent

Le président français Emmanuel Macron a perdu le contrôle de l’Assemblée nationale lors des élections législatives de dimanche, un revers majeur qui pourrait plonger le pays dans la paralysie politique s’il n’est pas en mesure de négocier des alliances avec d’autres partis.

La coalition centriste Ensemble de Macron, qui veut relever l’âge de la retraite et approfondir davantage l’intégration européenne, devait remporter le plus de sièges lors des élections de dimanche. Mais c’était bien en deçà de la majorité absolue nécessaire pour contrôler le Parlement, selon les projections initiales et les premiers résultats.

Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a qualifié le résultat de « choc démocratique » et a ajouté que si d’autres blocs ne coopéraient pas, « cela bloquerait notre capacité à réformer et à protéger les Français ».

Il n’y a pas de scénario défini en France pour la façon dont les choses vont maintenant se dérouler. La dernière fois qu’un président nouvellement élu n’a pas obtenu la majorité absolue aux élections législatives, c’était en 1988.

Un parlement sans majorité exigera un degré de partage du pouvoir et de compromis entre les partis sans précédent en France au cours des dernières décennies. Macron pourrait éventuellement déclencher des élections anticipées en cas d’impasse législative.

Le leader de la gauche dure Jean-Luc Mélenchon livre dimanche à Paris après que les premiers résultats aient montré des gains pour son bloc parlementaire. (Michel Euler/Associated Press)

« La déroute du parti présidentiel est complète et il n’y a pas de majorité claire en vue », a déclaré le vétéran de l’extrême gauche Jean-Luc Mélenchon à ses partisans enthousiastes.

Le bloc de gauche Nupes qu’il dirige est arrivé deuxième, selon les premières projections. Unis derrière lui, les partis de gauche étaient en passe de tripler leur score depuis la dernière élection législative en 2017.

Macron, 44 ans, est devenu en avril le premier président français en deux décennies à remporter un second mandat, alors que les électeurs se sont rassemblés pour maintenir l’extrême droite hors du pouvoir.

Mais, considéré comme déconnecté par de nombreux électeurs, il préside un pays profondément désenchanté et divisé où le soutien aux partis populistes de droite et de gauche a bondi.

Sa capacité à poursuivre la réforme de la deuxième économie de la zone euro dépend de l’obtention d’un soutien pour sa politique auprès des modérés extérieurs à son alliance, à droite comme à gauche.

Alliances ?

Macron et ses alliés doivent maintenant décider s’ils recherchent une alliance avec les conservateurs Les Républicains, arrivés quatrièmes, ou dirigent un gouvernement minoritaire qui devra négocier des lois avec d’autres partis au cas par cas.

« Il y a des modérés sur les bancs, à droite, à gauche. Il y a des socialistes modérés et il y a des gens à droite qui, peut-être, sur la législation, seront de notre côté », a déclaré la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire.

Le président français Emmanuel Macron quitte dimanche un isoloir au Touquet, dans le nord de la France. (Michel Spingler/Associated Press)

La plateforme des Républicains est plus compatible avec Ensemble que les autres partis. Les deux ensemble ont une chance d’obtenir la majorité absolue dans les résultats finaux, ce qui nécessite au moins 289 sièges à la chambre basse.

Christian Jacob, le chef des Républicains, a déclaré que son parti resterait dans l’opposition mais qu’il serait « constructif », suggérant des accords au cas par cas plutôt qu’un pacte de coalition.

‘Désordre’

Les premières projections des sondeurs Ifop, OpinionWay, Elabe et Ipsos montraient que l’alliance Ensemble de Macron remportait 210-240 sièges, Nupes obtenant 141-188 et Les Républicains 60-75.

L’ancien chef de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, et la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon ont perdu leurs sièges, dans deux défaites majeures pour le camp de Macron.

Dans un autre changement important pour la politique française, le parti du Rassemblement national de la dirigeante d’extrême droite Marine Le Pen pourrait décupler le nombre de députés avec jusqu’à 90 à 95 sièges, selon les premières projections. Ce serait la plus grande représentation du parti à l’Assemblée.

La chef du parti d’extrême droite, Marine Le Pen, a voté dimanche dans un bureau de vote à Hénin-Beaumont, dans le nord de la France. (Denis Charlet/AFP/Getty Images)

Macron avait appelé à un mandat fort lors d’une âpre campagne menée dans le contexte d’une guerre contre la frange orientale de l’Europe qui a resserré les approvisionnements alimentaires et énergétiques et fait grimper l’inflation, érodant les budgets des ménages.

« Rien ne serait pire que d’ajouter le désordre français au désordre mondial », avait déclaré le président avant le vote du second tour.

L’alliance Nupes de Mélenchon a fait campagne pour geler les prix des biens essentiels, abaisser l’âge de la retraite, plafonner les successions et interdire aux entreprises qui versent des dividendes de licencier des travailleurs. Mélenchon appelle aussi à la désobéissance envers l’Union européenne.