Les centres “d’invincibilité” de l’Ukraine offrent refuge et résilience

BUCHA, Ukraine – Borys Markovnikov, ouvrier du bâtiment ukrainien à la retraite, est de nouveau en mouvement : cette fois, à quelques pas de chez lui dans la ville de Bucha, au nord-ouest de Kyiv, pour chercher refuge et chaleur à un “point d’invincibilité” – un station d’aide construite par le gouvernement qui sert de la nourriture, des boissons, de la chaleur et, finalement, de la résilience, face à l’assaut militaire de la Russie.

Au cours des dernières semaines, l’Ukraine a déployé des centaines de stations d’assistance de ce type, baptisées du nom de défi comme des lieux où les résidents confrontés à des pannes d’électricité, de chauffage et d’eau peuvent se réchauffer, recharger leurs téléphones, déguster des collations et des boissons chaudes, et même se divertir. .

Markovnikov, 78 ans, a dû déménager à quelques reprises. Il a rappelé comment il avait été chassé de chez lui dans la région orientale du Donbass après que des séparatistes soutenus par la Russie s’y étaient emparés du territoire en 2014. Plus tôt cette année, il a fui sa ville d’adoption de Bucha, désormais tristement célèbre pour ses massacres lors d’une brève occupation par les forces russes. à pied, de l’autre côté de la ligne de front, jusqu’à Kyiv. Plus tard. il a pu rentrer chez lui, mais la maison n’est pas toujours un endroit facile à vivre.

“Mes voisins m’ont dit qu’il y avait une tente avec électricité et une télévision, et je suis venu voir”, a déclaré Markovnikov, reluquant le match de Coupe du monde de football de lundi entre le Ghana et la Corée du Sud, ajoutant qu’il n’avait pas d’électricité à la maison. “Nous croyons encore. Sans croyance, vous ne pouvez pas survivre.

Le service national ukrainien des urgences a déclaré vendredi que près de 1 000 centres de ce type avaient été érigés à travers le pays depuis le lancement du programme le 18 novembre. Son site Web propose une carte en ligne pratique pour montrer aux citoyens assiégés où ils se trouvent.

Vendredi, plus de 67 000 personnes avaient reçu de l’aide – et d’autres pourraient affluer si, comme de nombreux experts et le président Volodymyr Zelenskyy l’ont averti, d’autres frappes russes sont à venir.

Ces centres – souvent constitués de petites tentes isolées pas plus grandes qu’une salle de classe – ont été déployés juste à temps alors qu’une série de frappes aériennes massives par les forces russes privait de nombreux Ukrainiens des bases de la vie à la maison.

Les centres sont essentiellement un palliatif pendant que les équipes des services publics se démènent pour réparer les lignes électriques coupées et remettre les conduites d’eau en service, afin que les services de base puissent être rétablis dans les foyers et les entreprises.

La compagnie d’électricité DTEK a déclaré que les pannes contrôlées se poursuivaient lundi à Kyiv comme une étape nécessaire pour équilibrer le système électrique entravé et éviter d’autres pannes, tout en assurant l’électricité aux hôpitaux et aux stations de pompage de chaleur.

Seuls 42% de l’électricité étaient disponibles pour les clients résidentiels de la ville, et “nous faisons de notre mieux pour fournir de la lumière à chaque client pendant 2 à 3 heures deux fois par jour”, a déclaré la société.

À l’extérieur du “Point d’invincibilité” sur une esplanade devant un centre sportif à Bucha, des adolescents ont fait une bataille de boules de neige et un guitariste a gratté son instrument à l’extérieur d’une tente gonflable.

À l’intérieur, les enfants se sont accroupis devant des jeux de Roblox sur des téléphones portables tandis que de jeunes adultes tapotaient sur des ordinateurs portables et que des femmes âgées s’asseyaient tranquillement pour passer le temps. Une jeune fille agrippait son chien alors que les membres du personnel versaient des tasses de thé chaud et le sucrent avec du miel.

Les « Points d’invincibilité » offrent une alternative de service public – et gratuite – aux nombreux cafés et restaurants qui sont devenus des plaques tournantes pour l’accès à Internet et la chaleur des Ukrainiens cherchant refuge contre le froid et l’obscurité dans leurs propres maisons.

“Lorsque l’électricité a été coupée, j’ai dû chercher un endroit avec une connexion”, a déclaré Mykola Pestikov, 26 ans, un habitant de Bucha, accroupi devant son ordinateur. “Ceux-ci peuvent être des cafés qui puisent de l’énergie à d’autres endroits, ou je cherche un” point “- comme maintenant.”

Yuri Mikhailovskiy, un pompier qui aide à gérer le site, a montré un registre indiquant que plus de 1 000 personnes étaient passées par le centre depuis sa première mise en place il y a 10 jours à Bucha, où l’électricité est inégale ou inexistante dans la plupart des maisons.