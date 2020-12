En Allemagne, des centaines de centres de vaccination de masse sont en cours de création dans tout le pays en vue des autorités de réglementation de l’UE autorisant les premiers vaccins COVID-19.

Plus de 8 millions de personnes devraient recevoir le vaccin lors de la première phase de vaccination en Allemagne.

Dans quelques semaines à peine, l’arène berlinoise sera transformée en l’un des six centres de vaccination de la capitale allemande.

Chaque jour, plus de 3400 personnes franchiront ses portes pour se faire vacciner contre le COVID-19.

La vaccination sera administrée dans l’une des 80 petites cabines, le deuxième vaccin arrivera 21 jours plus tard.

Le sénateur berlinois de la santé, Dilek Kalayci, a déclaré que le centre sera initialement en action pendant quatre mois et demi, pour la première phase de vaccination.

«La première phase doit se dérouler principalement dans les centres de vaccination, car ce vaccin, que nous prévoyons d’utiliser, est complexe et nécessite des conditions de stockage particulières. Cela signifie que les vaccinations dans le système de santé habituel ne sont pas possibles», a-t-elle expliqué.

Le vaccin Pfizer-BioNTech doit être conservé à -70 ° C – il sera conservé dans un endroit secret avant d’être transporté vers les centres allemands.

Le projet de 200 millions d’euros aura également besoin de l’aide d’environ 3 000 membres du personnel des six installations de Berlin.

Le chef de projet Albrecht Broemme a conçu le plan directeur des centres à l’aide de Lego.

«Le Lego était un mécanisme pour concrétiser l’idée. J’ai construit les cabines de vaccination avec Lego sur quatre panneaux Lego, puis j’ai construit une zone de consultation à l’avant, à l’entrée et à la sortie, un point de premiers secours et une base logistique pour le stockage . Et cette idée de base peut maintenant être vue ici (dans l’arène) », dit-il.

Les premières personnes qui devraient être vaccinées ici sont les agents de santé et les personnes issues de groupes à haut risque, qui seront contactés individuellement par courrier.

« Les lettres sont prêtes, les installations sont prêtes. Nous pouvons envoyer les invitations en appuyant simplement sur un bouton. Nous avons également un système de rendez-vous », a déclaré Kalayci. Les rendez-vous seront disponibles à la réservation via un centre d’appels et également en ligne. « Nous comptons bien sûr également sur la volonté des Berlinois de se faire vacciner », a-t-elle ajouté.

Une tâche gigantesque nous attend et il ne reste plus qu’à obtenir le feu vert du gouvernement pour remplir les étagères vides et commencer à vacciner contre le COVID-19.