Les centres de réchauffement du comté de Will seront ouverts pour ceux qui en ont besoin – Shaw Local

Des endroits pour se réchauffer seront disponibles pour les personnes qui ne disposent pas d’un chauffage adéquat dans leurs résidences ou pour les sans-abri en raison de la tempête de verglas imminente qui devrait frapper le nord de l’Illinois de jeudi à vendredi.

Allison Anderson, directrice de l’agence de gestion des urgences du comté de Will, a déclaré que l’agence tient une liste des centres de réchauffement et de refroidissement sur son site Web, mais recommande aux gens d’appeler à l’avance pour s’assurer que les centres sont ouverts et opérationnels.

Ces centres comprennent le Daybreak Center des organismes de bienfaisance catholiques et la mission MorningStar. Ils fonctionnent comme des centres de réchauffement d’urgence pour les personnes en situation d’itinérance à Joliet pendant l’hiver 2022-2023 lorsque la température nocturne, y compris le refroidissement éolien, atteint 25 degrés ou moins selon meteo.govCatholic Charities, a déclaré le diocèse de Joliet dans une déclaration écrite.

“Nous attendons pas mal de monde”, a déclaré Kevin Watson, directeur adjoint de MorningStar Mission à Joliet. “Et nous sommes prêts pour eux.”

MorningStar Mission fait partie du programme Continuum of Care du comté de Will, a déclaré Watson, qui est un programme du Will County Center for Community Concerns.

La mission reste donc en contact avec Daybreak Center et d’autres agences locales pour s’assurer que “tout le monde est pris en charge”, a déclaré Watson.

“Nous avons un abri froid et nous avons de la place pour les gens s’ils entrent”, a déclaré Watson. “Nous avons beaucoup de manteaux sous la main – tout ce dont ils ont besoin.”

Les deux installations servent des hommes et des femmes, y compris toute personne sous l’influence de substances “tant que leur état ou leur comportement ne dérangent pas ceux qui les entourent ou ne constituent pas une menace pour la sécurité”, a déclaré Catholic Charities, Diocèse de Joliet.

Anderson a déclaré que l’agence de gestion des urgences du comté de Will travaillait avec des entités de sécurité publique ces derniers jours pour se préparer à la tempête, notamment en déployant des lits de camp dans les centres de répartition et en s’assurant que les routes sont ouvertes.

“Nous pensons que la neige a un impact en ce moment, juste les températures glaciales”, a déclaré Anderson, ajoutant que les engelures peuvent survenir rapidement avec ce type de froid. «Nous encourageons les résidents à se regrouper et à avoir un plan s’ils sont coincés… et à rester à l’intérieur autant que possible.»

Catholic Charities recommande également d’appeler d’abord pour connaître la disponibilité.

Daybreak Center est situé au 611 E. Cass St. à Joliet. Appelez le 815-774-4663

MorningStar Mission est située au 350 E. Washington St. à Joliet. Composez le 815-722-5780.

Pour des centres de réchauffement supplémentaires, visitez willcountyema.org/warmingcooling

