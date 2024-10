Les centres de jour pour adultes offrent des pôles multiculturels aux personnes âgées de couleur

BERGENFIELD, New Jersey — Au Sunshine Adult Day Center, chaque matinée commence par un défilé autour de la salle.

Aujourd’hui, le thème est multiculturel, et les porte-drapeaux ne manquent pas de pays : Philippines, Inde, Haïti, Mexique, États-Unis. Pour la plupart des personnes âgées, les participants dansent à travers la salle, agitant des banderoles et frappant des tambours pendant que retentit « I Know You Want Me » de Pitbull.

Représentant fièrement son pays d’origine, le Nigeria, Charity Wogwugwu, 87 ans, est habillée à neuf avec une jupe vert pistache brodée de fleurs rouges et dorées, un haut fleuri jaune citron à manches bouffantes et un bandeau plissé doré.

« Ils font attention à nous. Ils nous reconnaissent », a déclaré Wogwugwu, qui vit dans la ville voisine de Teaneck avec sa fille et ses six petits-enfants. «J’adore venir à Sunshine.»

Tout le monde au centre a un besoin de santé, que ce soit problèmes de mobilitédémence ou difficulté à accomplir seule les tâches quotidiennes. Le personnel de Sunshine affirme avoir un seul objectif : garder les gens suffisamment alertes mentalement et physiquement pour pouvoir rester en dehors des endroits comme les maisons de retraite le plus longtemps possible.

Les centres de jour pour adultes constituent le cadre de soins de longue durée le plus diversifié sur le plan racial aux États-Unis, nombre d’entre eux adaptant leurs offres aux aliments, aux traditions et aux cultures de leur clientèle et servant de centres de ressources clés aux personnes âgées de couleur et aux immigrants. Les centres de jour sont également ceux qui accueillent le moins de personnes parmi tous les établissements de soins de longue durée, en partie à cause de leur coût et des options limitées de couverture d’assurance ; Le Medicare fédéral, le plus grand assureur des personnes âgées, ne les couvre pas.

Soixante pour cent des personnes qui fréquentent les centres de jour pour adultes s’identifient comme des personnes de couleur, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Les centres comme Sunshine sont des microcosmes de leurs communautés, attirant des personnes issues de familles particulièrement réticentes à placer leurs aînés dans des établissements de soins de longue durée en raison de normes culturelles ou de leurs expériences de racisme.

Dans l’ensemble, ils sont «sous-reconnus» pour le rôle qu’ils jouent dans les communautés de couleur, a déclaré Tina Sadarangani, une infirmière praticienne adulte et gériatrique qui étudie le vieillissement des immigrants plus âgés à l’Université de New York.

« Le plus gros problème auquel sont confrontés les services de jour pour adultes est la perception du public », a-t-elle déclaré à propos de ces centres, qui sont parfois considérés comme l’équivalent des « garderies » pour enfants.

De l’autre côté du pays, He Fengling se réveille à 5h30 du matin les jours où elle se rend au centre de soins de jour pour adultes Hong Fook, près d’Oakland, dans le district de Chinatown en Californie. Il dessert des personnes d’origine chinoise, coréenne et vietnamienne.

Un bus du centre de jour la dépose vers 8h30. Elle s’installe dans sa routine consistant à prendre un petit-déjeuner composé de pain grillé et de confiture avec un verre de lait et à lire le Sing Tao Daily, un journal de Hong Kong. Il est ensuite temps de suivre une thérapie physique pour soulager son arthrite et sa sciatique.

Il y a différentes activités avant le déjeuner chaque jour. Aujourd’hui, ce sont les jeux de table : mahjong, tien gow, échecs chinois et bingo. Une voix automatisée annonce les numéros de bingo en anglais, et un membre du personnel suit avec une traduction.

« Tous ceux qui me voient lèvent le pouce pour me dire à quel point je vais bien et que j’insiste pour venir », a déclaré He, qui a presque 80 ans.

Corinne Jan, PDG de Family Bridges Inc., l’organisation à but non lucratif qui gère Hong Fook, a déclaré qu’elle servait ses clients d’une manière que d’autres endroits ne pouvaient pas. Elle a expliqué que le centre se concentre sur ce qui est familier : la nourriture, le langage et les visages.

« Je pense que tous nos participants sont monolingues, donc ils ne parlent pas anglais », a déclaré Jan. « Imaginez devoir rester dans une maison de retraite ou même seulement cinq jours à l’hôpital ou aux urgences et ne pas pouvoir communiquer. »

De nombreuses personnes âgées peut se sentir isolé même au sein de la famille, à mesure qu’ils vieillissent, perdant leur rôle de soignant et ayant eux-mêmes besoin de soins, ont déclaré les experts.

Il est venu aux États-Unis à la fin des années 1990 pour aider sa fille à accoucher d’un nouveau bébé. Aujourd’hui, le même petit-fils qu’elle a aidé à la surveiller et à l’amener à ses rendez-vous chez le médecin.

Elle a des problèmes de mémoire et une mobilité réduite, ce qui l’éloigne parfois des interactions simples de sa vie quotidienne, comme aller au magasin.

« Après être venue ici… mes pensées sont beaucoup plus joyeuses », a-t-elle déclaré à propos du centre de jour.

Les immigrants plus âgés qui manquent de moyens de transport, d’éducation, de revenus et sont confrontés à des barrières linguistiques peuvent devenir « marginalisés et mis à l’écart dans leur propre foyer », a déclaré Sadarangani – même s’ils vivent avec leur famille. Les centres de jour pour adultes créent pour eux un « réseau de parenté », a-t-elle déclaré.

Et la socialisation peut prévenir la dépression, motiver les gens à rester actifs et même atténuer les symptômes de la démence.

La grand-mère de Sadarangani est allée à Sunshine dans le New Jersey avant la pandémie. L’expérience de sa famille l’a inspirée à étudier les centres. Elle se souvient que le centre avait offert à sa grand-mère de nouvelles expériences, notamment une visite de New York en hindi.

Les défenseurs soutiennent que les centres de jour constituent les soins de longue durée les plus rentables. Environ 80% des personnes présentes centres de jour payez-le avec Medicaid, ce qui signifie que les centres desservent intrinsèquement une population qui n’est pas seulement plus diversifiée, mais qui est presque entièrement à faible revenu.

Les centres sont également des guichets uniques permettant aux communautés de couleur de se connecter à des ressources qui seraient autrement difficiles à trouver et à naviguer.

Le directeur du travail social de Sunshine, Evan Heidt, passe chaque jour à discuter avec des clients qui manquent de nourriture ou qui ont perdu leur logement. Il parcourt leurs renouvellements Medicaid et planifie les opérations chirurgicales et les rendez-vous chez le médecin. Pendant ce temps, les clients visitent le physiothérapeute interne pour travailler sur leur mobilité en pédalant sur un vélo stationnaire, en lançant des balles et en tirant des bandes d’exercice. Les infirmières vérifient les signes vitaux, prennent des mesures de glycémie et administrent des médicaments quotidiennement.

De nombreux clients adultes des centres de jour déclarent prendre un repas par jour – celui que le centre leur donne, a déclaré Sadarangani. Heidt estime qu’environ 20 % des clients de Sunshine sont sans abri.

« Nous sommes vraiment l’épicentre de la communauté », a déclaré Heidt. « Pas seulement les clients, mais les familles viennent aussi à nous. »

« Quiconque a un problème, il le résout », a déclaré Avtar Khullar, qui fréquente Sunshine avec sa femme, Avinash. Il est arrivé aux États-Unis depuis New Delhi en 2007 et ses parents vieillissants ont fréquenté Sunshine avant de mourir.

Mais peu de choses sont rationalisées lorsqu’il s’agit de servir une population aussi diversifiée. Rien que pour le petit-déjeuner, le petit personnel de cuisine de Sunshine prépare 120 repas avec 10 options différentes, notamment végétariennes, américaines, philippines, indiennes, respectueuses des reins et adaptées au jeûne (fruits et noix).

Les subventions sont essentielles pour les centres de jouraussi, en particulier aux clients du bus là-bas et à la maison. Les centres ont envoyé des colis de soins, des cahiers d’activités et des repas pendant la pandémie, même s’ils n’avaient pas assez d’argent pour cela, a déclaré Lauren Parker, gérontologue à l’Université Johns Hopkins.

« De nombreux programmes ont fini par fermer », a déclaré Parker.

Sunshine a de nombreuses places libres, notamment dans son programme de l’après-midi. De nombreuses personnes ne sont pas revenues après la levée des mesures de confinement liées à la pandémie.

Ceux qui l’ont fait ont déclaré que le centre constituait un élément essentiel de leur vie quotidienne et sociale. Cela inclut Theomene Valentine, 84 ans, l’un des nombreux Haïtiens qui arrivent en bus Sunshine depuis Newark, à une heure de trajet dans chaque sens.

«Je viens ici pour parler en créole avec mes amis», dit-elle.

Leticia Borromeo, 82 ans, aimait tellement Sunshine qu’elle a recruté ses amis pour l’accompagner. Elle est philippine et aime la façon dont le centre l’expose à différentes cultures, aliments et religions.

« Nous sommes comme une seule famille », a-t-elle déclaré.

Le journaliste d’Associated Press Haven Daley à Oakland, en Californie, a contribué à ce rapport.

Le département Santé et Science d’Associated Press reçoit le soutien de la Fondation Robert Wood Johnson. L’AP est seul responsable de tout le contenu.