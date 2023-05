Les «centres de grossesse en crise» pourraient faire l’objet de poursuites judiciaires dans le cadre d’une mesure prévue pour la signature de Pritzker – Shaw Local

SPRINGFIELD – L’Illinois deviendrait l’un des premiers États à assujettir les soi-disant centres de grossesse de crise aux mêmes normes de fraude à la consommation que les concessionnaires automobiles, les détaillants et les entreprises de services en vertu d’un projet de loi qui sera bientôt présenté au gouverneur JB Pritzker.

Lorsque la mesure deviendra loi, les centres de grossesse en crise pourraient être poursuivis en vertu de la loi de l’Illinois sur la fraude à la consommation et les pratiques commerciales trompeuses s’ils se livrent à des «méthodes de concurrence déloyales» ou à des «actes ou pratiques trompeurs».

Les centres de grossesse de crise sont des établissements affiliés à des organisations anti-avortement, souvent religieuses, conçues pour dissuader les femmes nouvellement enceintes de se faire avorter.

Les démocrates qui s’efforcent d’étendre le rôle de l’Illinois en tant que «refuge» pour les demandeurs d’avortement à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis l’été dernier annulant Roe v. Wade disent que les CPC trompent souvent intentionnellement celles qui tentent de mettre fin à leur grossesse.

« En 2010, je suis entré dans l’une de ces fausses cliniques », a déclaré la représentante de l’État Dagmara Avelar, D-Bolingbrook, lors du débat sur le projet de loi à la State House cette semaine. « Quand je parlais à la personne dans cette clinique et que je lui demandais quelles étaient mes options, l’avortement était hors de question. »

Avelar, qui siège à un groupe de travail sur l’accès à l’avortement qui a également fait adopter trois autres projets de loi liés à la santé reproductive à la Chambre mercredi, a fait remarquer que 13 ans après sa visite à un CPC, « c’est la bonne chose à faire ».

Répression du CPC

Les démocrates qui contrôlent les supermajorités à l’Assemblée générale sont facilement passés Projet de loi du Sénat 1909 sur un vote 70-40 cette semaine après un débat long et émouvant. La mesure a déjà été votée au Sénat fin mars.

Sous SB 1909, le bureau du procureur général peut enquêter sur les centres de grossesse de crise et les traduire en justice. Alternativement, les particuliers peuvent également poursuivre les installations en vertu de l’État de longue date loi sur la fraude à la consommation.

Les CPC ouvrent fréquemment à proximité de véritables cliniques d’avortement et annoncent des services allant des tests de grossesse, des échographies et même une aide matérielle comme le lait maternisé, les vêtements et les cours de parentalité. Les centres vont des tenues gérées par des bénévoles qui ne peuvent pas offrir beaucoup plus que des conseils aux établissements avec des professionnels de la santé agréés parmi le personnel qui peuvent effectuer des examens.

Selon un carte en ligne maintenu par des chercheurs du Département de santé publique de l’Université de Géorgie, l’Illinois compte environ 100 centres de grossesse en crise.

Quel que soit le nombre de services ou le type de soutien qu’offre un CPC, son objectif principal est de décourager celles qui cherchent à mettre un terme à leur grossesse à avorter. Les CPC n’orientent pas non plus les patientes vers des prestataires de soins de santé qui pratiquent des avortements ou prescrivent des pilules abortives, la méthode la plus courante pour mettre fin à une grossesse au cours du premier trimestre.

En 2016, les législateurs ont adopté une loi visant à obliger tout prestataire de soins de santé opposé à l’avortement – y compris les centres de grossesse en cas de crise et les hôpitaux catholiques – à donner des informations sur l’endroit où se faire avorter. Alors qu’un juge fédéral a bloqué la loi en 2017 au motif du premier amendement, le litige est toujours en cours et un juge de la région de Rockford a récemment indiqué que l’affaire serait entendue lors d’un procès devant banc.

1er amendement ou « tromperie » ?

Les groupes anti-avortement ont promis un litige sur SB 1909, et le représentant de l’État Bill Hauter, R-Morton, qui est également anesthésiste au centre médical OSF St. Francis à Peoria, a contesté le fait que toute «partie lésée» serait capable de poursuivre un CPC.

« Alors Planned Parenthood de Chicago peut faire pleuvoir des plaintes en tant que » partie lésée « sur un centre de grossesse à Peoria, Illinois », a déclaré Hauter lors du débat sur le projet de loi.

Hauter, dont l’épouse est directrice du Centre de ressources sur la grossesse Living Alternatives à Pékin, a décrit le couple comme « fortement impliqué » dans les centres de grossesse en crise. En vertu du SB 1909, la femme de Hauter pouvait être poursuivie en vertu de la loi sur la fraude à la consommation de l’Illinois, bien qu’en tant que médecin agréé, Hauter ne le pouvait pas. Le projet de loi exempte les professionnels de la santé titulaires de licences actives qui travaillent ou font du bénévolat dans les CPC sont exemptés du champ d’application étendu de la loi de l’État sur la fraude à la consommation, car ils sont soumis à d’autres réglementations de l’État telles que les lois sur les fautes professionnelles médicales.

Hauter a également qualifié le projet de loi de « discrimination de point de vue ».

Mais les partisans démocrates du projet de loi disent qu’ils l’ont intentionnellement conçu pour ne pas fouler aux pieds les droits du premier amendement des CPC.

« Il n’y a rien dans ce projet de loi qui limite la parole, rien du tout », a déclaré le représentant principal de l’État, Terra Costa Howard, D-Glen Ellyn, lors du débat sur le projet de loi. « Parce que si vous ne mentez pas, de quoi avez-vous à vous soucier ? »

Certains CPC sont francs quant à leur mission et diront très tôt aux demandeurs d’avortement que leurs établissements ne pratiquent pas d’avortements ni ne rédigent d’ordonnances pour les pilules abortives – ou même orientent les patientes vers des prestataires qui le feront.

Mais les détracteurs des CPC affirment que maintenir les demandeurs d’avortement dans l’ignorance aussi longtemps que possible est un principe central de leur stratégie, affirmant que les consultations initiales se transforment en campagnes de persuasion subtiles pour rester enceintes.

Costa Howard a déclaré avoir entendu des femmes dire qu’elles étaient détenues à huis clos dans des CPC.

« Oui, je crois que c’est arrivé parce que je crois aux femmes », a-t-elle déclaré.

Les campagnes de persuasion des CPC peuvent souvent inclure des conseils et un soutien aux parents isolés ou des informations médicales légitimes sur l’évolution d’une grossesse. Mais si ces campagnes de persuasion incluent également des informations erronées qui exagèrent les risques pour la santé de l’avortement – ​​affirme que Costa Howard a qualifié de «science démystifiée» – cela serait considéré comme une tromperie en vertu du SB 1909. Les diagnostics erronés des CPC pourraient également les mettre dans l’eau chaude, a-t-elle déclaré.

Les tactiques publicitaires utilisées par les CPC seraient également soumises à un examen dans le cadre de la mesure. De nombreux centres gardent leurs profils en ligne vagues, s’en tenant à un langage offrant de l’aide et des conseils à celles qui ont récemment découvert qu’elles étaient enceintes – et à celles qui se demandent si elles pourraient l’être.

Le procureur général Kwame Raoul, qui a fait pression pour SB 1909, a donné un exemple de pratiques trompeuses présumées dont il a été témoin lors d’une visite dans un lieu de Planned Parenthood dans l’Illinois.

Raoul a déclaré dans un communiqué après l’adoption du SB 1909 à la Chambre mercredi qu’en s’approchant de la clinique, « des personnes qui semblaient pouvoir y travailler tentaient à l’extérieur de nous détourner du centre de santé ».

En vertu de la loi de l’Illinois sur la fraude à la consommation et les pratiques commerciales trompeuses, un tribunal peut imposer jusqu’à 50 000 $ de sanctions civiles pour chaque violation de la loi, bien que cela n’empêche pas le tribunal d’accorder d’autres dommages-intérêts ou d’accorder une injonction.

Au cours du débat sur le projet de loi, les républicains ont affirmé que les CPC sauvaient des vies. Mais dans un discours émouvant, le représentant de l’État Gregg Johnson, D-East Moline, a raconté comment sa mère est décédée de la prééclampsie en 1972 – six mois seulement avant la décision historique de la Cour suprême des États-Unis légalisant les avortements.

Au cours du débat sur le projet de loi, les républicains ont affirmé que les CPC sauvaient des vies. Mais dans un discours émouvant, le représentant Gregg Johnson, D-East Moline, a raconté comment sa mère est décédée de la prééclampsie en 1972 – six mois seulement avant la décision historique de la Cour suprême des États-Unis légalisant les avortements.

Cette proposition, Projet de loi du Sénat 1907, oblige les collèges à vendre le plan B ou une alternative générique à un tarif réduit par rapport à ce qu’ils paient. Si les universités ou les collèges communautaires étaient enclins, ils pourraient transformer le mandat des distributeurs automatiques en un «kiosque de bien-être» à part entière et proposer également des prophylactiques, des médicaments sans ordonnance, des tests de grossesse et des produits menstruels. La mesure a déjà été votée au Sénat en mars.

Un autre projet de loi qui arrivera bientôt sur le bureau de Pritzker fait suite à une mesure adoptée en janvier qui oblige certains assureurs à couvrir l’avortement médicamenteux, l’hormonothérapie affirmant le sexe et les médicaments contre le VIH. Le représentant de l’État parrain du projet de loi, Kelly Cassidy, D-Chicago, l’a défini comme un langage de «nettoyage».

Mais Projet de loi du Sénat 1344 exempte également explicitement les rapports du programme de formation clinique sur les soins d’avortement d’être soumis à la loi sur la liberté d’information, dans une mesure que Cassidy a déclarée visant à protéger les demandeurs d’avortement dans les zones rurales. Le programme, établi l’année dernièreaccorde des subventions pour financer des programmes de formation à l’avortement sur les sites de prestataires communautaires.

Cette semaine également, les démocrates ont fait passer une initiative du secrétaire d’État Alexi Giannoulias. Projet de loi interne 3326 interdirait aux forces de l’ordre de l’extérieur de l’État d’avoir accès aux données du lecteur de plaque d’immatriculation automatique de l’Illinois, à moins qu’elles ne stipulent qu’elles n’utiliseront pas ces informations pour enquêter sur une personne cherchant à avorter dans l’Illinois ou en fonction de son statut d’immigration. Le projet de loi a été adopté sur des lignes partisanes et n’a pas encore été entendu par un comité sénatorial.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.