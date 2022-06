Les centres de grossesse de crise sont plus nombreux que les cliniques d’avortement à New York

Michele Sterlace-Accorsi, porte-parole des féministes choisissant la vie de New York, a déclaré que son groupe augmentait ses efforts pour faire pression pour des projets de loi dans l’État qui obligeraient les fournisseurs d’avortement à offrir aux patientes des informations supplémentaires sur leurs grossesses ou des alternatives pour y mettre fin, similaire à ce que d’autres États ont adopté.

Au Michigan, par exemple, les médecins doivent demander aux femmes enceintes si elles ont été contraintes de décider d’avorter, et dans l’Ohio, les médecins doivent partager un guide de développement fœtal avec leurs patientes au moins 24 heures avant un avortement.

De tels projets de loi seront très probablement soutenus par certains politiciens de New York. “Un environnement médical qui informe les patients de toutes les opportunités qu’ils ont, pour moi, c’est très important”, a déclaré la députée Marianne Buttenschon, une démocrate représentant la région d’Utica. “À une époque où quelqu’un prend une décision très difficile et sur laquelle il réfléchirait au fil du temps dans la vie, il est important de s’assurer que toutes les informations sont fournies.”

Bien que la plupart des législateurs de New York aient tendance à soutenir l’accès aux avortements légaux, un certain nombre d’entre eux, y compris des démocrates, ont voté contre la loi de 2019 sur la santé reproductive, qui a élargi les droits à l’avortement dans l’État. Plusieurs membres du conseil municipal de New York, dont au moins un démocrate, ont fait un don à un centre de grossesse en crise dans le Queens.

“Les gens pensent qu’il n’y a pas vraiment besoin de faire avancer ou de mettre fin à la stigmatisation ici”, a déclaré Mme Estrada, la militante des droits reproductifs, faisant référence à des poches dans la ville, comme le Bronx, où il y a une certaine honte culturelle et religieuse autour de l’avortement. . “Mais ce n’est pas vrai, surtout quand on voit proliférer tant de centres de grossesse de crise.”

De nombreux centres de grossesse en situation de crise se trouvent à côté de cliniques d’avortement car les chances que les femmes confondent l’une avec l’autre sont plus grandes, a déclaré Mme Estrada.