Les centres de cancérologie affirment que les pénuries de médicaments ont un impact sur les soins aux patients

Environ 93% des centres interrogés ont déclaré qu’ils connaissaient des pénuries de carboplatine, tandis que 70% manquaient de cisplatine. Ensemble, ces chimiothérapies à base de platine peuvent traiter et même guérir des cancers, notamment du poumon, du sein, de la prostate et de nombreuses leucémies et lymphomes.

L’ensemble de la communauté oncologique doit travailler ensemble sur des solutions, a déclaré le NCCN, car il a également appelé le gouvernement fédéral, l’industrie pharmaceutique, les prestataires de traitement du cancer et les compagnies d’assurance à faire leur part.

« Les causes et les solutions aux pénuries récurrentes de médicaments anticancéreux qui privent les patients en oncologie d’un traitement optimal sont multiples et réparables. Des solutions efficaces nécessitent tout un effort en oncologie pour réussir », indique le communiqué.

Dans le cadre de l’enquête, le NCCN a interrogé 27 institutions membres du NCCN à travers les États-Unis du 23 au 31 mai.

Bien que l’enquête ait révélé que tous les centres étaient encore en mesure de traiter sans délai les patients qui avaient besoin de cisplatine, seuls 64 % étaient en mesure de maintenir tous les patients actuels sous carboplatine sous le médicament. Un autre 20% ont déclaré qu’ils n’étaient en mesure de fournir du carboplatine qu’à certains patients.

Environ 16 % ont signalé des retards de traitement en raison de la nécessité d’obtenir à nouveau une autorisation préalable pour les plans de traitement modifiés. Aucun n’a reçu de refus pur et simple, a montré l’enquête.

« Ces résultats démontrent l’impact généralisé de la pénurie de chimiothérapie », a déclaré Alyssa Schatz, directrice principale des politiques et du plaidoyer pour le NCCN. « Nous espérons qu’en partageant cette enquête et en appelant à une action unie dans l’ensemble de la communauté oncologique, nous pourrons nous unir pour prévenir de futures pénuries de médicaments et garantir à tous des soins contre le cancer de qualité, efficaces, équitables et accessibles.