Les centres commerciaux et centres commerciaux de Sydney sont devenus des villes fantômes lundi au milieu d’une épidémie de coronavirus dans le nord de la ville, après avoir été remplis à ras bord de clients festifs faisant leurs achats de Noël il y a quelques jours à peine.

Les détaillants attendaient avec impatience de voir une augmentation des ventes pendant les vacances de Noël et espéraient compenser certaines de leurs pertes après une année difficile avec les restrictions de voyage et de verrouillage.

Lundi, la première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a annoncé 15 nouveaux cas de COVID-19 acquis localement associés à un groupe dans les plages du nord qui a atteint 83 cas.

Lundi, le centre commercial Pitt Street à Sydney (photo) était une ville fantôme par rapport à il y a quelques jours à peine quand il était bondé pour faire du shopping jeudi soir

Lundi, la rue normalement bondée devant David Jones (photo) était vide sans signe de précipitation de Noël

Il y a quelques jours à peine, vendredi (photo), le CBD de Sydney était inondé d’acheteurs festifs recevant leurs cadeaux de Noël

Le Queen Victoria Building à Sydney photographié la semaine dernière (à gauche) et lundi (à droite) montre la baisse spectaculaire du nombre d’acheteurs

On s’attend à ce que les Australiens dépensent 52 milliards de dollars à Noël, mais la destination de cet argent est un facteur très important – que ce soit en ligne ou dans des magasins physiques nationaux pourrait signifier que les prochaines semaines sont décisives pour de nombreuses entreprises.

«Il y a eu des gagnants et des perdants. Si vous êtes dans les articles ménagers, les gens restent à la maison et les ventes augmentent. Les vêtements, les chaussures et ces domaines font des choses difficiles parce que les gens n’ont pas besoin de s’habiller, ils n’ont nulle part où aller », a déclaré à ABC Paul Zahra, PDG de l’Australian Retailers Association.

« D’après toutes les enquêtes, la confiance des consommateurs est définitivement en hausse, je pense que les gens regardent le reste du monde et se sentent confiants quant à la situation en Australie. »

M. Zahra a ajouté que la nouvelle épidémie de COVID-19 sur les plages du nord avait obligé les propriétaires d’entreprise, en particulier à Sydney, à surveiller la situation de près.

« Oui, nous surveillons de près ce qui se passe dans ces endroits, tous les détaillants ont renforcé leurs plans de sécurité COVID pour s’assurer qu’ils ont augmenté le personnel, la sécurité pour gérer les foules, pour s’assurer que les gens achètent de manière très sûre COVID , et le port du masque à ces endroits devient très important.

Lundi, le Pitt Street Mall ne comptait que quelques personnes parcourant les magasins (photo) bien loin de la semaine dernière

Trois acheteurs portant des masques faciaux dans le centre commercial Pitt Street, Sydney lundi (photo)

Lundi, le centre commercial Bondi Junction, généralement bondé (photo), comptait étonnamment peu de monde avant Noël au milieu d’une nouvelle épidémie de COVID-19 sur les plages du nord.

Les acheteurs portant des masques dans le quartier central des affaires de Sydney lundi alors qu’ils font des achats de cadeaux de Noël (photo)

« Il est un peu tôt pour le dire, mais les acheteurs de ces régions sont particulièrement nerveux, et ils ont été beaucoup plus déterminés dans leurs achats, avec une liste pour obtenir ce dont ils avaient besoin et rentrer chez eux, portant un masque. »

Il a également déclaré que les CBD de Melbourne et de Sydney avaient connu une baisse spectaculaire de leurs revenus en 2020 – que de nombreux propriétaires d’entreprises venaient de voir commencer à se redresser.

« Les villes autour de ces deux États dépendent des personnes travaillant dans la CDB et des touristes internationaux, mais ces frontières étant abaissées, cela a eu un impact significatif sur ces États. Les autres états ne voient pas le touriste international que voient Sydney et Melbourne. Et nous avons le problème supplémentaire du verrouillage étendu.

M. Zahra a déclaré que la pandémie avait accru la tendance des gens à faire des achats en ligne – qui a grimpé à 10% des ventes au détail et s’approche rapidement de 20%.

Il a déclaré que les gens devraient se sentir à l’aise pour faire leurs achats de toute façon, mais devraient essayer de soutenir les entreprises locales et les emplois locaux chaque fois que possible.

Le centre commercial Pitt Street à Sydney la semaine dernière (photo) grouillait d’acheteurs festifs soulagés d’être sortis après un an de verrouillage incohérent

La semaine dernière, le centre commercial Westfield à Pitt Street, dans le centre de Sydney, avait des files d’acheteurs de Noël désireux de dépenser beaucoup (photo)

Bondi Junction lundi (photo) était étrangement calme étant donné qu’il ne reste qu’une semaine avant Noël 2020, ce qui en fait généralement une période de pointe pour les achats.

Les résidents de Nouvelle-Galles du Sud font maintenant face à des restrictions d’entrée dans tous les autres États et territoires après que le cluster centré sur Avalon ait atteint au moins 68 infections à base communautaire.

Les gens qui prévoyaient de se rendre en Nouvelle-Galles du Sud pour rendre visite à leurs amis et à leur famille pour Noël ont vu leurs plans déçus, avec des restrictions sur l’entrée de Sydneysiders dans tous les États.

Les autorités sanitaires affirment que les prochaines 48 heures seront critiques après que le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud a verrouillé les plages du nord jusqu’à minuit mercredi et a ressuscité un petit ensemble de restrictions pour le Grand Sydney afin de contenir la propagation.

L’ancienne secrétaire du ministère fédéral de la Santé et présidente de la Coalition mondiale pour la préparation aux épidémies, Jane Halton, a déclaré que NSW avait fait le bon choix: « aller dur, aller tôt, rentrer chez soi ».

Mais cela pourrait empirer avant de s’améliorer.

« S’ils découvrent que cela a fui dans d’autres endroits, je ne doute pas qu’ils appliqueront d’autres restrictions et c’est ce qu’ils devraient faire », a déclaré Mme Halton au programme Nine’s Today lundi.

«C’est pourquoi ils demandent aux gens de faire attention de ne pas sortir, de limiter le nombre de personnes et de rassemblements».

Le décompte des virus a incité l’Australie occidentale à réimposer samedi une frontière dure avec NSW.

Les personnes venant du grand Sydney et de la côte centrale ne pourront pas entrer dans d’autres États à partir de lundi.

S’ils le font, ils devront subir 14 jours de quarantaine hôtelière dans la plupart des États, ou la quarantaine à domicile en Australie-Méridionale et l’ACT.

Seuls ceux du Grand Sydney devront être mis en quarantaine pendant deux semaines à leur arrivée en Tasmanie.

Le Grand Sydney s’étend des régions de Hawkesbury, Hornsby et des plages du nord au nord, aux Blue Mountains à l’ouest et aux régions de Wollondilly, Campbelltown et Sutherland au sud.

Les voyageurs de la région du gouvernement local de Wollongong ne peuvent pas non plus entrer dans le sud de l’Australie, tandis que le Territoire du Nord, l’ACT et le Queensland ont interdit toute la région d’Illawarra / Shoalhaven.

Il y a une période de grâce de 24 heures pour les résidents du Queensland et de Victoria qui rentrent chez eux, les autorités leur permettant de mettre en quarantaine à l’intérieur de leurs propres maisons.

Les gens marchent dans le quartier central des affaires de Sydney lundi alors que le State Theatre affiche une salutation de Noël (photo)

Dimanche, le médecin-chef national par intérim, Paul Kelly, a défendu la manière dont les États et les territoires ont réagi en limitant les voyages interétatiques.

« Il est regrettable que cela se produise, mais nous devons mettre les préoccupations en matière de sécurité et de santé au premier plan », a-t-il déclaré.

«Ceux des plages du nord de Sydney, mon cœur va à vous. C’est une période difficile à l’approche de Noël, mais s’il vous plaît, gardez le cap.

Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré que la situation serait « incroyablement bouleversante et frustrante » pour ceux qui prévoyaient de voyager entre les États.

«Dans le même temps, ces précautions vont être nécessaires pour éviter quelque chose de pire. Nous allons donc simplement devoir faire avancer … 2020 n’est pas encore fini avec nous », a déclaré M. Morrison à Triple M Radio lundi.

«Les signes semblent un peu mieux, mais voyons ce que les prochains jours apporteront.

Une paire d’acheteurs portant des masques lundi (photo) dans le CBD de Sydney au milieu d’un cluster de coronavirus surveillé de près sur les plages du nord