Pendant des générations, les centres commerciaux ont été une sorte de place de la ville, un guichet unique pour les adolescents agités et les parents occupés voulant acheter des cadeaux, remplir des armoires ou simplement sortir de la maison.

Mais ces dernières années, leur avenir a été mis en doute, car les achats en ligne ont pris de l’ampleur et des détaillants piliers uniques comme Sears et Macy’s ont connu des difficultés financières et ont fermé leurs magasins. Puis vint COVID-19.

Désormais, avec le déploiement des vaccins contre les coronavirus aux États-Unis, les centres commerciaux de premier plan devraient rebondir au cours de la nouvelle année, prévoient les experts de la vente au détail. Mais ceux qui étaient en difficulté avant la crise du COVID-19 peuvent disparaître plus rapidement, car les acheteurs les contournent pour les centres commerciaux offrant une expérience plus haut de gamme, ou choisissent simplement de cliquer et d’acheter en ligne.

« En 2021, les bons centres commerciaux continueront de bien fonctionner », a déclaré Neil Saunders, directeur général du cabinet de conseil en vente au détail GlobalData. « Ce sont les plus faibles qui souffriront … L’avenir du centre commercial n’est ni condamné ni complètement redondant. . C’est juste que 2021 sera une année de calcul des propriétés sous-performantes. «

2020 pourrait être une année charnière

Les magasins ont connu des difficultés dans tous les domaines en 2020, les responsables locaux ayant ordonné à tous, sauf ceux jugés essentiels, de fermer leurs portes ou de limiter le nombre de clients pour ralentir la propagation du COVID-19.

Mais les centres commerciaux ont été particulièrement touchés pendant la pandémie. La fermeture temporaire des cinémas, des gymnases et des restaurants qui aidaient les centres commerciaux à se démarquer d’Amazon et d’autres vendeurs en ligne leur a porté un coup dur.

Puis, en mai, les faillites de grands magasins et de détaillants de vêtements fortement engagés envers les centres commerciaux ont commencé à affluer.

La chaîne de mode J. Crew Group et le détaillant de grands magasins de luxe Neiman Marcus Group ont déposé une demande de protection contre les faillites au titre du chapitre 11 au cours de la première semaine de mai.

JC Penney et Tuesday Morning, un détaillant d’articles pour la maison à bas prix, ont également déposé ce mois-là. Un grand nombre de détaillants de mode ont déposé dans les mois suivants, d’Ascena Retail Group en juillet à Francesca en décembre.

Alors que ces magasins de base ont fermé leurs portes, d’autres locataires au détail ont manqué leurs paiements de location en raison de la diminution de la circulation piétonnière, ce qui a réduit le revenu des propriétaires de centres commerciaux.

« Les paiements de location au détail sont en fin de compte financés par les ventes », a déclaré Tom McGee, président et chef de la direction du Conseil international des centres commerciaux. « Au cours d’une année où les magasins ont été contraints de fermer et l’aide fédérale était insuffisante, des paiements manqués se sont produits. »

Simon Property Group a reçu environ 51% du loyer qui lui était dû par ses propriétés américaines pour avril et mai, selon Coresight Research. Le propriétaire du centre commercial, Macerich, a déclaré qu’environ 40% de ses locataires avaient payé le loyer dû pour cette même période de deux mois.

Et JC Penney, Nordstrom et The Cheesecake Factory figuraient parmi les détaillants qui n’avaient pas entièrement payé leur loyer ou qui négociaient des réductions de loyer temporaires à partir du milieu de l’été.

Un Black Friday plus calme

Au cours des dernières années, le coup d’envoi de la saison des achats des Fêtes a été annoncé par la famille et les amis qui se sont réunis pour attraper les fermoirs. Mais cette saison des fêtes, les Américains ont généralement évité de faire du shopping en groupe et se sont accroupis en ligne.

Le Black Friday a été « le plus calme depuis 20 ans », car le trafic piétonnier a chuté, selon un rapport de Coresight Research, qui suit les données de vente au détail. Les données préliminaires de Sensormatic Solutions ont montré que le trafic du Black Friday en magasin avait chuté de 52,1%.

La société d’analyse du trafic piétonnier Placer.ai a trouvé des résultats similaires et a déclaré que le trafic piétonnier moyen dans 16 grands centres commerciaux était en baisse de près de 50% cette année.

Les ventes au détail aux États-Unis devraient encore augmenter de 7,6% pendant la saison des achats des Fêtes 2020, par rapport à il y a un an, selon le cabinet d’études IHS Markit, mais en grande partie en raison du nombre croissant d’acheteurs effectuant leurs achats en ligne.

«Pour la toute première fois, les magasins ne seront pas le point focal», a déclaré Hilding Anderson, responsable de la stratégie de vente au détail, Amérique du Nord, chez Publicis Sapient, société de conseil numérique, à USA TODAY. « Les restrictions COVID associées à l’énorme changement vers le commerce électronique que nous avons vu cette année font qu’il est probable que les magasins seront en grande partie une réflexion après coup pour les consommateurs. »

Fermetures de magasins, fermetures de centres commerciaux à venir?

Ce changement contribue à une diminution du nombre de détaillants et à un nombre croissant d’espaces vacants à l’intérieur des centres commerciaux.

Selon un récent rapport CoStar, plus de 40 grands détaillants ont déclaré faillite et plus de 11000 magasins ont été annoncés pour fermeture en 2020, ce qui bat les records de fermetures de magasins antérieurs.

D’autres fermetures de magasins sont à l’horizon, avec 1444 déjà attendues en 2021 contre 1625 ouvertures, selon Coresight Research.

Et les taux d’occupation des centres commerciaux ont atteint 94,4% au deuxième trimestre 2020, leur plus bas niveau depuis au moins dix ans, selon le groupe CoStar, qui suit l’immobilier.

Tout comme la pandémie a accéléré le passage à la commande de pratiquement n’importe quel article en ligne, la crise pourrait accélérer la fermeture de centres commerciaux peu performants et la réaffectation de nombreux centres qui restent ouverts. En fin de compte, 1 centre commercial sur 4 et jusqu’à 1 sur 2 pourraient éventuellement cesser leurs activités, selon les projections des analystes et des dirigeants de Coresight.

« Les États-Unis ont trop d’espace de vente au détail, ce qui signifie qu’une correction est nécessaire », a déclaré Saunders. « La pandémie a accéléré la vitesse à laquelle cette correction se produira à l’approche de 2021. Cela signifie finalement que les centres commerciaux plus faibles verront plus de postes vacants. les magasins ferment et ils deviendront de moins en moins viables. «

Ces centres commerciaux plus faibles, appelés centres commerciaux «B» et «C», ont déjà des vitrines vides ainsi que des détaillants à bas prix comme locataires.

Les centres commerciaux sur le point de survivre et même de prospérer en 2021 sont des centres commerciaux de premier plan «A» qui abritent des détaillants de luxe dont les bénéfices plus élevés ont renforcé leur capacité à résister au ralentissement de cette année. et d’autres expériences au-delà de la vente au détail sont également susceptibles d’être en bonne forme, dit Saunders.

«Au fur et à mesure que les vaccins seront déployés, nous espérons que les centres commerciaux pourront rouvrir à pleine capacité et que les acheteurs reviendront avec plaisir», déclare McGee. «La vente au détail de briques et de mortier est un élément essentiel de notre économie, et dès c’est sûr, les gens sont ravis de revenir à la normale autant que possible, et le commerce en fait partie. «

Changements susceptibles de rester ici

Même si les acheteurs veulent reprendre leurs anciennes habitudes, certains changements mis en place ou accélérés en raison de la pandémie sont susceptibles de se poursuivre, dit McGee, des mesures de sécurité aux places de parking réservées aux acheteurs qui font des achats en ligne, puis les récupèrent en personne. .

«La pandémie aura certainement un impact sur la façon dont l’immobilier commercial investit dans ses espaces au cours des prochaines années», déclare McGee. «Nous avons vu des tendances se produire au cours des neuf derniers mois qui auraient pu se produire autrement sur une décennie. . «

Bill Taubman, directeur de l’exploitation des centres Taubman, avait précédemment déclaré à USA TODAY qu’il s’attendait à voir des effets durables de COVID.

«Je pense qu’il est possible que le ramassage en bordure de trottoir soit avec nous pour toujours», a-t-il déclaré. «Et cela signifiera que nous devrons apporter des modifications physiques à l’espace afin de l’adapter.»

L’expert du shopping et des tendances de RetailMeNot, Sara Skirboll, a déclaré que les détaillants avaient adapté l’expérience d’achat aux besoins des consommateurs et qu’elle ne serait pas surprise si les premières heures de travail et les décalcomanies de sol à distance sociale restent également.

Mais les acheteurs étant de plus en plus à l’aise avec les achats et la livraison en ligne, elle a déclaré que certains pourraient ne pas ressentir le besoin de retourner au centre commercial après la pandémie.

«Pour les détaillants des centres commerciaux, cela signifie qu’ils devront tirer parti des promotions en magasin ou offrir des expériences uniques pour attirer les consommateurs, qu’il s’agisse d’un bar à cocktails dans le département des chaussures, de cours de yoga gratuits, de soins de beauté ou de comptoirs de personnalisation», a déclaré Skirboll.

Rénovation des espaces vacants

Les centres commerciaux les plus faibles, quant à eux, devront probablement être transformés. De nombreux propriétaires envisagent de transformer certains espaces commerciaux vides en résidences et bureaux, dit Saunders.

Placer.ai a également noté la tendance dans un rapport récent. « Des espaces de coworking et des chaînes de fitness dans les centres commerciaux aux grands magasins et aux détaillants d’intérieur classiques dans les centres de strip-tease, les croisements déjà visibles en 2019 vont probablement s’accélérer encore plus en 2021 », a écrit la société.

Il a également été rapporté que Simon cherchait à convertir des grands magasins vides, y compris des espaces d’ancrage Sears et JC Penney, en centres de distribution Amazon.

« D’autres envisagent de donner plus d’espace commercial aux opérations de traitement des commandes et à l’entreposage, qui sont tous deux en plein essor en raison de l’augmentation des ventes en ligne », a déclaré Saunders. Mais, a-t-il ajouté, « le succès de l’une ou l’autre de ces stratégies reste à être vu. »

Contributeur: Nathan Bomey, USA TODAY

