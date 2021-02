Les centrales électriques du Texas éteintes en cas de crise

AUSTIN, Texas (AP) – Les récentes coupures de courant qui ont laissé 4 millions de clients du Texas sans électricité et sans chauffage pendant un gel hivernal meurtrier ont également débranché des centrales qui auraient pu produire plus d’électricité, ce qui était urgent alors que le réseau de l’État atteignait le point de rupture, le chef d’une grande société énergétique a déclaré jeudi.

Curtis Morgan, PDG de Vistra Corp., a déclaré aux législateurs au début d’une audience publique sur l’une des pires coupures de courant de l’histoire des États-Unis que lorsque des responsables de son entreprise appelaient des fournisseurs de services publics, on leur avait dit qu’ils n’étaient pas une priorité.

«Comment une centrale électrique peut-elle être au bas de la liste des priorités?» Dit Morgan.

« Vous-savez-ce qui a frappé le ventilateur, et tout le monde dit: » Vous éteignez ma centrale électrique? « », A-t-il dit.

Au moins 40 personnes au Texas sont mortes à la suite de la tempête, et 10 jours après le début de la panne, plus d’un million de personnes dans l’État étaient toujours sous avis d’ébullition.

L’indignation des législateurs est tombée lourdement sur l’Electric Reliability Council of Texas, qui gère le réseau de l’État. ERCOT a affirmé que l’ampleur des coupures de courant forcées – les plus importantes de l’histoire du Texas – avait évité une défaillance encore plus catastrophique qui aurait anéanti l’électricité de la plupart des 30 millions d’habitants de l’État pendant des mois.

« De toute évidence, ce que vous avez fait n’a pas fonctionné », a déclaré le sénateur de l’État démocrate John Whitmire de Houston, qui a connu plus d’un million de pannes.

« Cela a fonctionné en nous empêchant d’entrer dans une panne d’électricité dans laquelle nous serions encore aujourd’hui, c’est pourquoi nous l’avons fait », a déclaré le président de l’ERCOT, Bill Magness. « Maintenant, cela n’a pas fonctionné pour la vie des gens, mais cela a fonctionné pour préserver l’intégrité du système. »

Parmi les filiales de Vistra se trouve Luminant, qui exploite près de deux douzaines d’usines à travers le Texas. Morgan a blâmé les listes obsolètes d’infrastructures critiques au Texas pour avoir assombri les processeurs de gaz et les sites de production alors que les gestionnaires de réseau commençaient à fermer certaines parties du système.

Morgan n’a pas dit combien de centrales de la société étaient éteintes ni pendant combien de temps, mais il a dit que la société était à moins de trois minutes de la mise hors ligne de l’électricité dans une centrale nucléaire, et que le réseau électrique principal de la capitale énergétique américaine était juste à quelques minutes de l’effondrement total le 15 février.

«Nous avons dangereusement failli perdre tout le système électrique», a déclaré Morgan.

Parmi les groupes électrogènes du Texas qui n’étaient pas opérationnels pendant la tempête, Magness a déclaré que le gel était responsable de 42% des pannes. Un manque de carburant et de dommages aux équipements non liés aux conditions météorologiques a également contribué, mais Magness a déclaré que pour 38% des pannes de centrales, le problème reste incertain.

Les pannes ont duré des jours pour des millions de maisons au Texas, et des millions d’autres ont perdu de l’eau en raison de l’arrêt des usines de traitement de l’eau et de la rupture de kilomètres de tuyaux à travers l’État. Le bilan de la tempête comprenait au moins 15 décès liés à l’hypothermie autour de Houston, a déclaré la représentante démocrate de l’État Ana Hernandez, vice-présidente du comité des affaires d’État de la Chambre.

Le président Joe Biden devrait s’envoler pour le Texas vendredi lors de ce qui serait sa première visite sur un site majeur en cas de catastrophe depuis son entrée en fonction.

Morgan a accusé ERCOT de manquer d ‘«urgence» à l’approche de la tempête. Le gouverneur républicain Greg Abbott a largement blâmé ERCOT, qui répond à une commission des services publics dirigée par des personnes nommées par Abbott. Au moins six membres du conseil d’administration de l’ERCOT, dont la présidente Sally Talberg, a démissionné cette semaine avant les auditions.

Un rapport fédéral après un gel profond de 2011 au Texas a exhorté à durcir les générateurs électriques contre le froid extrême, mais ni la Commission des services publics de l’État ni l’ERCOT n’ont exigé que les propriétaires d’usines fassent autre chose que déposer des plans de vieillissement. Il n’y a pas de normes sur ce qui doit être inclus dans ces plans.

La crise a mis le secteur de l’énergie et des combustibles fossiles du Texas sous le contrôle minutieux des législateurs qui récoltent des millions de dollars en contributions politiques illimitées des intérêts énergétiques, plus que tout autre secteur.

Depuis 2017, Vistra Energy et son comité d’action politique ont fait don de plus de 1,4 million de dollars à des politiciens du Texas et à des groupes associés aux deux partis politiques, selon les archives des finances de la campagne de l’État. Les législateurs ont également entendu tôt jeudi le haut dirigeant de NRG Energy, qui a fait don de plus de 405000 dollars depuis 2017, dont 30000 dollars à Abbott.

Koenig a rapporté de Dallas. L’écrivain Associated Press Jake Bleiberg à Dallas a contribué à ce rapport.