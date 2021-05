Les centenaires qui ont battu Covid-19 malgré toutes les chances

Il a été établi que Covid-19 frappe le plus durement les personnes âgées. L’une des principales raisons pour lesquelles les gens sont invités à prendre plus de précautions à l’égard des personnes âgées et des personnes souffrant de problèmes de santé critiques est qu’elles sont plus vulnérables au virus. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, le risque de succomber au virus est 630 fois plus élevé chez les personnes de plus de 85 ans. Cependant, il y a des personnes à travers le monde qui ont plus de 100 ans mais qui ont réussi à vaincre Covid .

Nous apportons ici une liste de ces centenaires de toute l’Inde qui ont rétabli le dicton populaire: «L’âge n’est qu’un nombre».

1. Un habitant du centre de Delhi âgé de 106 ans, Mukhtar Ahmed, a contracté le virus de son fils en avril dernier mais s’est rétabli avec succès après avoir été soigné à l’hôpital Rajiv Gandhi Super Specialty.

2. Une femme de 100 ans d’Indore a remporté la bataille contre Covid-19 en mai de l’année dernière. La femme, Chanda Bai, a reçu une salve d’applaudissements de la part de ses voisins à son retour de l’hôpital le 21 mai.

3. Un habitant de Mumbai âgé de 100 ans, Arjun Govind Naringrekar, a vaincu le virus mortel en juillet de l’année dernière. Pendant son traitement, chaque fois que les médecins posaient des questions sur sa santé, il avait l’habitude de répondre en disant «tout va bien» en marathi.

#REGARDEZ Maharashtra: Le personnel de l’hôpital Hindu Hriday Samrat Balasaheb Thackeray de Mumbai célèbre le 101e anniversaire d’Arjun Govind Naringrekar. Naringrekar, qui aura 101 ans demain, sort également de l’hôpital après s’être rétabli du COVID-19. (Paquet source: BMC) pic.twitter.com/T56RFGpUNX– ANI (@ANI) 14 juillet 2020

4. Une femme de 100 ans de la ville de Huvina Hadagali dans le district de Bellary au Karnataka a réussi à vaincre la maladie contagieuse en juillet 2020. La femme âgée, Hallamma, a décrit Covid comme rien de plus qu’un simple rhume.

5. Un autre Femme de 100 ans de la ville de Badwah, dans le district de Khargone, dans le Madhya Pradesh, a été infectée par un coronavirus le 21 juillet 2020. La femme, qui souffre également d’un cancer de l’ovaire, a été traitée à domicile et a réussi à se remettre de la maladie.

6. Un homme de 103 ans originaire d’Aluva, au Kerala, Purakkatt Veettil Pareed guéri de la maladie en août de l’année dernière.

7. Une femme de 100 ans, Mai Handique – qui reste au Mothers Old Age Home à Guwahati – a été infectée par le virus le 7 septembre 2020, mais s’est rétablie après avoir été admise dans un hôpital géré par le gouvernement.

8. Dans un autre cas, une femme de 106 ans de Thane, dans le Maharashtra, Anandibai Patila également pu vaincre Covid-19 en septembre 2020.

9. Ramananda Teertha est devenu l’un des plus vieux patients du pays à s’être rétabli du virus. Le résident d’Hyderabad, âgé de 110 ans, a été admis dans un hôpital géré par le gouvernement le 24 avril de cette année, après s’être plaint de symptômes bénins de Covid et d’un faible niveau de saturation.

10. Un Homme de 105 ans du village de Katgaon Tanda, dans le Maharashtra, a également été infecté par le virus avec sa femme de 95 ans le mois dernier. Mais le couple a réussi à vaincre le virus et a surpris tout le monde.

