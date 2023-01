Les cent rencontres: le double en-tête Trent Rockets vs Southern Brave Trent Bridge commence la troisième saison | Nouvelles du cricket

The Hundred revient cet été pour son troisième volet, les premiers matchs de cette année ayant lieu à Trent Bridge le mardi 1er août.

Pour la première fois, les hommes et les compétitions féminines accueilleront un repêchagequi aura lieu le jeudi 2 mars. Le jour de la date limite – le jour où les joueurs retenus sont confirmés – est le jeudi 16 février.

Les champions masculins de l’année dernière, Trent Rockets, affronteront les vainqueurs inauguraux Southern Brave lors de la soirée d’ouverture, qui commence avec les équipes féminines s’affrontant dans une répétition de l’Eliminator 2022.

Le Hundred Eliminator, où les équipes classées deuxième et troisième s’affrontent pour une place en finale, aura lieu le samedi 26 août à The Oval. La finale aura lieu le dimanche 27 août au Lord’s.

La compétition féminine a été raccourcie en 2022 en raison des Jeux du Commonwealth à Birmingham, mais les matchs masculins et féminins en double tête reviennent cet été.

Oval Invincibles a remporté le trophée féminin l’an dernier





Les championnes en titre de l’année dernière, Oval Invincibles, affronteront London Spirit au Lord’s lors de la deuxième journée de la compétition.

Plus d’un demi-million de personnes ont assisté à des matchs lors de l’édition 2022, avec un record de 271 000 spectateurs de rencontres féminines en direct au cours du mois. Plus de 14,1 millions de personnes ont regardé The Hundred l’année dernière, qui était en direct sur Sports du ciel.

La billetterie s’ouvre du 1er au 14 mars pour toute personne ayant acheté des billets lors des éditions précédentes, tandis que toute personne n’ayant pas encore acheté de billets peut bénéficier d’un accès prioritaire du 5 au 18 avril. Les billets de la vente générale seront mis en vente le jeudi 20 avril.

Sanjay Patel, directeur général de The Hundred, a déclaré: “Alors que nous entrons dans la troisième année, nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée et de proposer un autre été inoubliable d’action et de divertissement de cricket de classe mondiale qui continuera d’attirer de nouveaux et les publics existants.”

Regardez le moment où les Oval Invincibles ont remporté leur deuxième titre consécutif des Hundred



Oval Invincibles et la batteuse anglaise féminine Lauren Winfield-Hill, qui a remporté The Hundred l’année dernière, a déclaré: “Soulever le trophée avec mes coéquipiers Oval Invincibles l’année dernière a été un moment fort de ma carrière que je n’oublierai jamais.

“Le tout premier repêchage féminin va certainement apporter un nouvel élément passionnant au jeu, et il sera intéressant de voir comment les équipes se préparent pour une autre compétition féroce.”

Découvrez comment la sélection du Women’s Hundred évolue pour l’édition 2023 de la compétition



Calendrier complet (tous les matchs doubles masculins et féminins)

La finale du Hundred de cette année aura lieu au Lord’s le dimanche 27 août





1er août: Trent Rockets vs Southern Brave, Trent Bridge, femmes 15h, hommes 18h30

2 août : Welsh Fire vs Manchester Originals, Sophia Gardens, femmes 11h30, hommes 15h

2 août : London Spirit vs Oval Invincibles, Lord’s, femmes 15h, hommes 18h30

3 août : Northern Superchargers vs Birmingham Phoenix, Headingley, femmes 15h, hommes 18h30

4 août : Southern Brave vs Welsh Fire, Ageas Bowl, femmes 15h, hommes 18h30

5 août : Manchester Originals vs London Spirit, Emirates Old Trafford, femmes 11h, hommes 14h30

5 août : Birmingham Phoenix vs Trent Rockets, Edgbaston, femmes 14h30, hommes 18h

6 août : Southern Brave vs Northern Superchargers, Ageas Bowl, femmes 11h, hommes 14h30

6 août : Oval Invincibles vs Welsh Fire, Kia Oval, femmes 14h30, hommes 18h

7 août : Manchester Originals vs Birmingham Phoenix, Emirates Old Trafford, femmes 15h, hommes 18h30

8 août : London Spirit vs Southern Brave, Lord’s, femmes 15h, hommes 18h30

9 août: Trent Rockets vs Northern Superchargers, Trent Bridge, femmes 11h, hommes 15h

9 août : Oval Invincibles vs Manchester Originals, Kia Oval, femmes 15h, hommes 18h30

10 août : Birmingham Phoenix vs Welsh Fire, Edgbaston, femmes 15h, hommes 18h30

11 août: Northern Superchargers vs Oval Invincibles, Headingley femmes 15h, hommes 18h30

12 août : London Spirit vs Trent Rockets, Lord’s, femmes 11h, hommes 15h

12 août : Welsh Fire vs Southern Brave, Sophia Gardens, femmes 14h30, hommes 18h

13 août : Northern Superchargers vs Manchester Originals, Headingley, femmes 11h, hommes 14h30

13 août : Birmingham Phoenix vs Oval Invincibles, Edgbaston, femmes 14h30, hommes 18h

14 août : Welsh Fire vs Trent Rockets, Sophia Gardens, femmes 15h, hommes 18h30

15 août : Oval Invincibles vs London Spirit, Kia Oval, femmes 15h, hommes 18h30

16 août : Southern Brave vs Birmingham Phoenix, Ageas Bowl, femmes 15h, hommes 18h30

17 août : Trent Rockets vs Manchester Originals, Trent Bridge, femmes 15h, hommes 18h30

18 août : London Spirit vs Northern Superchargers, Lord’s, femmes 15h, hommes 18h30

19 août: Trent Rockets vs Birmingham Phoenix, Trent Bridge, femmes 11h, hommes 14h30

19 août : Southern Brave vs Oval Invincibles, Ageas Bowl, femmes 14h30, hommes 18h

20 août : Manchester Originals vs Northern Superchargers, femmes 11h, hommes 14h30

20 août : Welsh Fire vs London Spirit, Sophia Gardens, femmes 14h30, hommes 18h

21 août : Oval Invincibles vs Trent Rockets, Kia Oval, femmes 15h, hommes 18h30

22 août : Northern Superchargers vs Welsh Fire, Headingley, femmes 15h, hommes 18h30

23 août : Manchester Originals vs Southern Brave, Emirates Old Trafford, femmes 15h, hommes 18h30

24 août : Birmingham Phoenix vs London Spirit, Edgbaston, femmes 15h, hommes 18h30

26 août : The Hundred Eliminator, Kia Oval, femmes 14h30, hommes 18h

27 août : The Hundred Final, Lord’s, femmes 14h15, hommes 18h

Chaque match de The Hundred en 2023 – avec des doubles têtes masculines et féminines tout au long – sera diffusé en direct sur Sky Sports.