La victoire historique de Chloé Zhao aux Oscars aurait dû être accueillie avec jubilation en Chine, pays de sa naissance. Dimanche soir, elle est devenue la première Chinoise et femme de couleur à être nommée meilleure réalisatrice, pour «Nomadland», qui a également remporté le prix de la meilleure photo. Au lieu de cela, le gouvernement chinois a imposé une coupure virtuelle des actualités et les censeurs ont décidé de tasser ou d’éliminer la discussion sur le prix sur les réseaux sociaux. Les médias d’information gérés par l’État chinois – qui sont généralement désireux de célébrer la reconnaissance de leurs citoyens sur la scène mondiale – n’ont pratiquement pas mentionné les Oscars, sans parler de Mme Zhao. Les plateformes de médias sociaux chinoises se sont précipitées pour supprimer ou limiter la circulation des articles et des publications sur la cérémonie et Mme Zhao, obligeant de nombreux internautes et fans à utiliser des homonymes et des jeux de mots pour échapper aux censeurs. Aucune raison n’a été donnée pour cette répression, bien que Mme Zhao ait récemment été la cible d’une réaction nationaliste suite à des remarques qu’elle avait faites à propos de la Chine dans le passé.

Hung Huang, un écrivain de Pékin, a déclaré que le black-out des médias d’information d’État semblait être le dernier symptôme de la récente escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine. «Les gens devraient se réjouir – à la fois des Américains pour son crédit en tant que réalisatrice et des Chinois, pour le fait que l’un des leurs a remporté un prix international très prestigieux», a déclaré Mme Hung. « Mais la politique des relations américano-chinoises semble avoir filtré jusqu’aux cercles culturels et artistiques, ce qui est dommage. » Lundi en milieu d’après-midi, The Global Times, un journal appartenant au Parti communiste, a rompu le silence pour exhorter Mme Zhao à jouer un «rôle de médiation» entre la Chine et les États-Unis et «éviter d’être un point de friction». «Nous espérons qu’elle pourra devenir de plus en plus mature», écrit le journal dans un éditorial qui a été publié uniquement en anglais. Bien que certains articles sur le succès de Mme Zhao soient passés à travers les filtres, pour la plupart, les censeurs ont clairement indiqué que le sujet était interdit. Les recherches sur Weibo, une plate-forme de médias sociaux populaire, pour le hashtag «Chloé Zhao remporte l’Oscar du meilleur réalisateur» n’ont renvoyé que le message: «Conformément aux lois, règlements et politiques en vigueur, la page n’est pas trouvée.»

Parmi les nombreux messages supprimés sur Weibo, il y avait ceux qui exprimaient la frustration face aux attaques contre Mme Zhao. «À un moment où nous devrions célébrer Chloé Zhao, qui a parlé de l’influence de la culture chinoise sur sa vie, il y a encore des gens qui ont hâte de se dissocier d’elle et de son identité chinoise», a écrit un utilisateur sur Weibo dans un poste qui a disparu plus tard. « Je pense que ce phénomène n’est pas du tout bon. »

La controverse qui avait englouti Mme Zhao le mois dernier était centrée sur les remarques qu'elle avait faites en 2013 à un magazine de cinéma américain dans lequel elle critiquait la Chine comme un endroit «où il y a des mensonges partout». Des trolls nationalistes étaient également revenus sur une autre interview plus récente dans laquelle Mme Zhao, qui a grandi en partie aux États-Unis et y vit maintenant, aurait déclaré: «Les États-Unis sont maintenant mon pays, en fin de compte.» (Le site australien qui l'a interrogée plus tard a déclaré qu'il avait mal cité Mme Zhao et qu'elle avait en fait dit «pas mon pays».)

D’une manière ou d’une autre, la justice raciale s’est répercutée sur les Oscars de cette année. À la suite du tollé du mois dernier, les recherches sur les réseaux sociaux pour les hashtags liés à «Nomadland» en chinois ont été bloquées, et le matériel promotionnel en chinois a également disparu. Bien que le film, un portrait sensible de la vie des Américains itinérants, ait été programmé pour la sortie en Chine la semaine dernière, à partir de lundi, il n’y a pas eu de projection dans les salles. Les Oscars ont également été critiqués le mois dernier pour la nomination de «Do Not Split», un film sur les manifestations antigouvernementales à Hong Kong en 2019, pour le meilleur court métrage documentaire. Le Global Times dit alors que le documentaire «Manque de talent artistique et regorge de positions politiques biaisées.»