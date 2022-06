Les censeurs chinois nettoient Internet après qu’un haut responsable du parti a prononcé un discours sur la chronologie du zéro-Covid à Pékin

Beijing Daily, le journal officiel du Parti communiste de la capitale chinoise, a rapporté plus tôt que le chef du parti de la ville, Cai Qi, avait déclaré lundi que “pour les cinq prochaines années, Pékin mettra résolument en œuvre les mesures de contrôle de la pandémie de Covid-19 et maintiendra le” zéro- La politique de Covid pour empêcher les cas importés d’entrer et les cas nationaux de rebondir.”

La référence rapportée par Cai, qui est un proche allié du président chinois Xi Jinping, aux “cinq prochaines années” a déclenché un énorme contrecoup sur les réseaux sociaux chinois. En réponse, le Beijing Daily a supprimé la ligne, la décrivant comme une “erreur d’édition” tout en laissant intactes ses autres remarques sur les contrôles de la pandémie.

CNN a examiné l’intégralité du discours et bien que la citation publiée du Beijing Daily soit trompeuse, Cai a longuement discuté de la possibilité de maintenir des politiques zéro-Covid en place dans la capitale au cours des cinq prochaines années.

Les contrôles pandémiques qui resteraient en place comprennent des tests PCR de routine, des règles d’entrée strictes, des contrôles de santé réguliers dans les quartiers résidentiels et les lieux publics, ainsi qu’une surveillance et des tests rigoureux pour les personnes entrant et sortant de Pékin, ont déclaré Cai aux médias d’État.