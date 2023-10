Les censeurs du gouvernement chinois ont ordonné aux médias et aux comptes gouvernementaux WeChat d’être à l’affût de commentaires « trop expansifs » sur l’ancien Premier ministre Li Keqiang alors que le pays se prépare à sa crémation jeudi.

Les instructions étaient fuite au China Digital Times avec des détails sur la manière de rapporter des informations sur la mort de Li, par exemple en utilisant exclusivement le contenu de Xinhua, CCTV ou du Quotidien du Peuple, géré par l’État, et des instructions pour surveiller la section des commentaires.

L’avertissement concernant les « commentaires expansifs » reflète la crainte que de telles phrases puissent « offrir des éloges exagérés à la surface de ce qui est en réalité un acte de critique », a déclaré le Digital Times, dans cette affaire contre le président chinois Xi Jinping.

La censure chinoise d’Internet est telle que de nombreux utilisateurs parlent souvent en code pour critiquer le gouvernement, utilisant des homophones, des « fautes de frappe » ou de l’argot pour garder une longueur d’avance sur les censeurs.

Les décès de dirigeants politiques sont considérés comme particulièrement sensibles en Chine car ils ont été liés à des bouleversements politiques dans le passé, notamment lors des manifestations pour la démocratie sur la place Tiananmen en 1989, qui ont suivi la mort du leader réformiste Hu Yaobang.

Le Digital Times a déclaré que des restrictions similaires avaient été imposées par les censeurs gouvernementaux l’année dernière, à la suite du décès de l’ancien président Jiang Zemin.

Cet avis intervient alors que la Chine a annoncé que Li, décédé d’une crise cardiaque à l’âge de 68 ans, serait incinéré jeudi, les drapeaux étant en berne.

Qualifiant l’ancien Premier ministre de dirigeant « exceptionnel », l’agence de presse Xinhua a déclaré que la dépouille de Li avait été transférée vendredi de Shanghai à Pékin sur un vol spécial.

“Il a été salué comme un excellent membre du PCC, un soldat communiste loyal et éprouvé et un révolutionnaire prolétarien exceptionnel, un homme d’État et un dirigeant du Parti et de l’État”, a déclaré l’agence de presse officielle.

Connu pour son programme en faveur des réformes, l’héritage politique de Li contraste avec celui de Xi, qui a consolidé son pouvoir personnel depuis son entrée en fonction il y a plus de dix ans et a inversé de nombreux aspects de l’ouverture économique de la Chine.

Au moment où il a démissionné en 2023 à la fin de son deuxième mandat de Premier ministre, Li avait été effectivement mis à l’écart en tant que force politique et n’avait pas poursuivi un troisième mandat sans précédent comme Xi.

Les commentaires des internautes auraient notamment inclus l’expression « le Yangtsé et le fleuve Jaune ne reflueront pas », une phrase célèbre de Li promettant que les réformes se poursuivraient en Chine, qui a été considérée comme une critique tacite du programme de Xi.

D’autres commentaires semblaient impliquer que l’internaute aurait souhaité que Xi et non Li décède, partageant souvent la chanson « Dommage que ce ne soit pas toi » du chanteur malaisien Fish Leong, selon China Digital Times.

La mort soudaine de Li survient également à un moment de difficultés économiques pour la Chine, alors que son marché immobilier, qui représente environ 30 % du produit intérieur brut (PIB), continue de baisser. L’immobilier est également l’un des rares moyens permettant aux citoyens ordinaires d’acquérir de la richesse, et des millions de personnes ont vu leurs investissements dans de nouvelles constructions stagner dans un contexte de crise du crédit à l’échelle du secteur.

« Le deuil massif de Li Keqiang est le deuil d’une Chine qui aurait pu l’être. Il ne s’agit pas seulement de montrer de la sympathie pour un dirigeant qui a essayé sans succès de rendre la Chine meilleure, mais aussi d’exprimer son mécontentement à l’égard de Xi et un sentiment de désespoir quant à l’avenir de la Chine », a déclaré Yaqiu Wang, directeur de recherche pour la Chine, Taiwan et Hong. Kong à Freedom House, posté sur X.