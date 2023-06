Les Cendres : Stuart Broad sorti ? Mark Wood et Moeen Ali dedans ? Qui l’Angleterre choisira-t-elle pour le premier test australien à Edgbaston? | Nouvelles du cricket

Nous n’avons pas besoin de passer du temps à réfléchir au top sept anglais pour le premier Ashes Test. Il est gravé dans la pierre. Zak Crawley, Ben Duckett, Ollie Pope, Joe Root, Harry Brook, Ben Stokes – un genou douteux et tout – et Jonny Bairstow.

Jack Leach a également ressemblé à un banquier en tant que spinner – seulement pour subir une fracture de fatigue du bas du dos qui l’a exclu de la série et a conduit Moeen Ali à sortir de la retraite de Test.

L’Angleterre doit maintenant décider si Moeen reviendra directement dans le XI à Edgbaston à partir de vendredi ou s’il lancera une attaque de première ligne sur toute la couture et demandera à Root de faire quelques overs de spin.

Alors que Moeen Ali sort de sa retraite de test, nous examinons ses meilleurs guichets dans la série Ashes à domicile



Les avantages de Moeen sont qu’il a 195 guichets de test, renforce le bâton et Edgbaston est son terrain d’attache. Les inconvénients sont qu’il n’a pas joué de match de ballon rouge depuis deux ans, qu’il a une moyenne de 64,65 contre l’Australie avec le ballon et que lors de son dernier test à Edgbaston, le match d’ouverture des Ashes en 2019, il a enregistré des chiffres de match de 3-172.

Pourtant, après s’être donné la peine d’amener le joueur polyvalent à sortir de sa retraite, il semble probable que l’Angleterre le joue.

Cela pourrait laisser les trois couturiers sélectionnés pour la victoire de la semaine dernière contre l’Irlande – Stuart Broad, Matthew Potts et le débutant Josh Tongue – à l’extérieur regardant Edgbaston, même si deux d’entre eux, à Broad et Tongue, ont ramassé cinq fors contre le Irlandais chez Lord’s.

James Anderson (aine) et Ollie Robinson (cheville) sont sur le point de revenir après avoir raté le test d’Irlande par précaution, tandis que Mark Wood, le quilleur le plus rapide d’Angleterre, est également de la partie.

Anderson, Robinson et Wood est la voie que Baz et Ben pourraient suivre, même si le « facteur David Warner », comme Sky Sports Cricket Nasser Hussain l’a dit, fait de Broad le choix le plus tentant.

Broad a écarté Warner sept fois lors de la série 2019 en Angleterre, au cours de laquelle l’Australien a obtenu une moyenne de 9,50, alors qu’il a pris le guichet de son rival 14 fois en 26 tests.

Mais après avoir vu l’Angleterre se faire greffer pour sa victoire sur l’Irlande alors que le terrain devenait plus plat, Hussain a déclaré que la vitesse de Wood pourrait être cruciale à Edgbaston.

Si c’est ainsi que l’Angleterre finit par se dérouler, ce n’est pas une mince affaire pour Broad, dont le temps dans la série viendra. Cela met simplement en évidence la force en profondeur dans le département de la couture.

Anderson, qui est toujours aussi fort à l’âge de 40 ans, est le meilleur preneur de guichet de test de l’équipe de tous les temps, tandis que Robinson a empoché ses 66 scalps à ce jour à une moyenne de 21,27.

Broad a remporté le 20e tir à cinq guichets de sa carrière de test lors du match unique contre l’Irlande à Lord’s



Lorsque Robinson a quitté le terrain avec une cheville endolorie il y a quelques semaines, lors du match de championnat du comté de Sussex contre Glamorgan, c’était un spectacle inquiétant pour tous les fans anglais, le joueur de 29 ans étant le plus susceptible de jouer les cinq Ashes Tests. .

Grand, métronomique, habile et capable de faire jouer les deux côtés, Robinson est dans le moule de Glenn McGrath, si ce n’est pas une comparaison trop audacieuse. « C’est un quilleur très talentueux qui a besoin d’un bon Ashes si l’Angleterre veut le gagner », a déclaré Hussain.

Image:

Le couturier anglais Ollie Robinson a remporté 66 guichets en 16 tests avec une moyenne de 21,27





Le dernier moment de la précédente série Ashes a vu Robinson battu par Pat Cummins après avoir reculé sur la jambe. Il a reculé si loin, en fait, qu’il était à peine sur la bande coupée.

Ce guichet a décroché une victoire de 146 matchs pour l’Australie à Hobart et un succès de la série 4-0 contre une Angleterre tout à fait abjecte.

Il y avait peu de points positifs pour les touristes à retirer de la raclée, mais Wood était l’un d’entre eux. Dix-sept guichets en quatre tests à une moyenne de 26,64, écartant Marnus Labuschagne trois fois de suite pour des scores de un, 28 et 29.

Wood a récemment déclaré que jouer dans quatre des cinq matchs de cette série Ashes l’avait laissé « assommé et détruit » et qu’il ne jouerait « certainement pas » dans les cinq matchs cette année, mais l’Angleterre voudra peut-être le libérer dans le premier match, peut-être à rude épreuve. jusqu’à Labuschagne, un joueur qui a une moyenne de 57 dans les tests.

Image:

Wood était un point lumineux rare lors de la raclée des Ashes en Angleterre en 2021-22, prenant 17 guichets en quatre matches





Si l’Angleterre s’inquiète d’un manque de cricket dans les jambes de Wood – il n’a pas joué depuis la mi-avril – alors Tongue pourrait encore être leur meneur de rythme.

Le joueur de 25 ans n’était que cela sur une surface de Lord en grande partie bénigne contre l’Irlande, réclamant un cinq pour dans la deuxième manche alors qu’il montrait sa capacité à toucher 90 mph tout en jouant au bowling complet ou court.

L’ancien capitaine anglais du ballon blanc Eoin Morgan a déclaré à propos de Tongue on Sports du ciel: « C’est un gars costaud et énergique qui peut faire bouger la balle, la coller sous les aisselles des gens, jouer à un plan de balle courte et créer des opportunités quand vous en avez besoin.

Regardez les cinq guichets de Josh Tongue lors de ses débuts en test contre l’Irlande



« En tant que capitaine, vous devez avoir des cartes dans votre manche afin de les jouer à différentes étapes du jeu. Il a une réelle chance de jouer dans les Cendres si les blessures surviennent. »

Il se peut que les hôtes gardent Tongue dans leur manche pour plus tard dans la série, avec Broad, Wood et Moeen en lice pour les deux dernières places à Edgbaston aux côtés d’Anderson, Robinson et – l’Angleterre espère – un Stokes capable de réaliser pleinement son rôle de touche-à-tout.

Équipe d’Angleterre pour les deux premiers Ashes Tests : Ben Stokes (capitaine), Moeen Ali, James Anderson, Jonny Bairstow, Stuart Broad, Harry Brook, Zak Crawley, Ben Duckett, Dan Lawrence, Ollie Pope, Matthew Potts, Ollie Robinson, Joe Root, Josh Tongue, Chris Woakes, Mark Wood .

