Les Cendres : Jonny Bairstow ou Ben Foakes ? La question du gardien de guichet en Angleterre ravive un débat séculaire | Nouvelles du cricket

Jack Russel ou Alec Stewart ? Chris Read ou Geraint Jones ? Ben Foakes ou Jonny Bairstow ? Le débat sur la question de savoir si l’équipe de test d’Angleterre devrait choisir un gardien de guichet spécialisé ou donner les gants à un frappeur qui peut garder le guichet fait rage depuis longtemps et ne devrait pas être réglé de si tôt.

Personne ne se demande si Bairstow devrait être dans l’équipe grâce à sa seule force au bâton. Un swashbuckling, run-a-ball 78 lors de ses premières manches de test depuis août de l’année dernière lors de la défaite à deux guichets contre l’Australie à Edgbaston a montré à quel point il est précieux.

Mais plusieurs prises ratées et une souche manquée alors que l’Australie prenait une avance de 1-0 dans la série de cinq tests ont conduit à se demander si le gantier spécialisé Foakes aurait dû conserver sa place derrière les souches.

Ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Le capitaine Ben Stokes et l’entraîneur-chef Brendon McCullum ont choisi un alignement pour correspondre à leur approche agressive et offensive du jeu Test, et l’émergence de Harry Brook en tant que frappeur dévastateur d’ordre intermédiaire a rendu encore plus difficile l’accueil de Foakes aux côtés de Bairstow.

« Ils choisissent l’équipe parce qu’ils savent qu’ils ont besoin de Bairstow », a déclaré l’ancien capitaine anglais Nasser Hussain. Sports du ciel. « Il a incarné ‘Bazball’ l’année dernière – il l’a installé à Trent Bridge [against New Zealand]c’est un joueur formidable, il l’a fait en première manche [against Australia at Edgbaston].

« Je suis d’accord que Foakes est un meilleur gardien – c’est un gardien exceptionnel. Si vous le faites entrer, vous devez laisser quelqu’un de côté. Bairstow doit jouer. Vous ne pouvez pas jouer à 12, alors [Zak] Crawley est vulnérable.

« Si vous laissez Crawley de côté, quelqu’un doit ouvrir. Bairstow ne veut pas ouvrir, son succès a été au n ° 7. C’est très bien de dire qui devrait jouer, je veux savoir qui devrait être laissé de côté. «

Jonny Bairstow contre Ben Foakes en tant que gardien de guichet Jonny Bairstow Ben Foakes Tests en tant que gardien de guichet 51 20 Moyenne au bâton 37.20 32.20 Taux de grève 57,90 49.41 années 50 24 4 100s 12 2 Attrapé 191 57 Perplexe 13 6 Licenciements par manche 2.052 1.657

Essayer de résoudre l’impossible énigme consistant à transformer 12 en 11 n’est pas propre à Stokes et McCullum. Depuis que la carrière internationale du grand Alan Knott – un rare et authentique frappeur de guichet anglais qui a joué 91 tests – s’est terminée en 1981 par son badinage avec une tournée rebelle en Afrique du Sud, il y a eu 20 joueurs qui se sont tenus derrière les souches pendant des durées variables.

Parmi ceux-ci, seul le successeur initial de Knott, Bob Taylor – avant tout un gardien de guichet – a joué plus de 50 tests jusqu’à ce que son collègue spécialiste Russell arrive. Cependant, le héros culte du Gloucestershire a finalement été largué au profit de la remise des gants au frappeur de haut niveau Stewart, qui a participé à 82 de ses 133 tests derrière les souches.

Après la retraite de Stewart il y a 20 ans, seul Matt Prior s’est imposé comme un successeur à long terme en continuant à jouer 79 tests après que Read et Jones susmentionnés aient tous deux été écartés pour l’homme de Sussex.

Bairstow est maintenant sur 51 tests en tant que gardien de guichet, après avoir pris les gants pour le test d’ouverture des cendres de cette année. En effet, la majorité de ses 91 sélections de test jusqu’à présent sont venues avec lui jouant derrière les souches et l’ancien international australien Mel Jones ne doute pas de la raison.

Ben Foakes s’est retrouvé hors de l’équipe de test d’Angleterre





« Foakes laisse tomber des attrapés et manque des souches – c’est un gardien brillant – mais Bairstow arrive et entre dans ce match de test, son pourcentage de prises est de 91%, ce qui est le plus élevé », a déclaré Jones. Sports du ciel. « Personne n’a mentionné cela avant d’entrer, car il s’agit toujours de la classe de Foakes en tant que gardien de guichet à l’ancienne. »

L’ancien gardien de guichet du Sri Lanka, Kumar Sangakkara, pense que Bairstow est également capable de s’établir en tant que gardien de guichet de test, à condition qu’il se prépare pour le rôle de la bonne manière.

« Je pense que la partie physique, il atteindra le bon niveau plus il gardera », a déclaré Sangakkara. Sports du ciel. « Bairstow, indépendamment des comparaisons entre [Jos] Buttler ou Foakes, pour lui c’est l’entraînement.

« Lorsque vous vous préparez pour un match test, restez sur de bonnes surfaces. Assurez-vous que vos pieds bougent afin que lorsque vos pieds bougent, votre tête se place derrière le ballon.

« Quand votre tête est derrière le ballon, les gants suivront. Parfois, nous sommes nourris du fait qu’il s’agit toujours des mains. C’est rarement le cas – c’est la dernière chose qui entre en jeu. »

