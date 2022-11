Les cendres de mon père ont disparu après que des hommes maladroits aient vidé mon appartement par erreur

Les TRAVAILLEURS ont vidé un appartement de tout son contenu, y compris un ensemble de cendres, pour découvrir qu’il s’agissait de la mauvaise adresse.

Warren Dodds, 29 ans, est rentré chez lui pour découvrir que les meubles, les vêtements et les restes de son père bien-aimé avaient disparu.

Un homme a perdu tous ses biens, y compris les cendres de son père, lorsque le contenu de sa maison a été jeté dans une confusion sur un dégagement plat

Warren Dodds, 29 ans, était en vacances de courte durée lorsqu’il est retourné dans son appartement de Newcastle pour le trouver dépouillé

Il a également perdu la montre de son père, ses bijoux et ses photos de famille, les revêtements de sol et tous les accessoires et accessoires.

Il a d’abord craint d’avoir été victime d’un cambriolage particulièrement poussé.

Mais lorsqu’il a contacté son association de logement, on lui a dit que la mauvaise propriété avait été nettoyée.

Barber Warren, qui était en vacances, a déclaré: «Je ne pouvais pas croire ce que je voyais, l’endroit était complètement vide.

« C’est dévastateur et je suis vidé. Toutes les photos et tous les souvenirs de mon père ont disparu. La seule chose que j’avais, c’était les vêtements que j’avais sur le dos.

Son appartement à Newcastle upon Tyne a été vidé le 30 août par des ouvriers embauchés par Bernicia Homes.

On pense que tous les objets ont été jetés dans une benne.

Warren a déclaré qu’il avait passé des jours à vérifier les églises au cas où les cendres seraient rendues.

Il habite maintenant avec sa mère Jacqui, qui fulmine : “Est-ce juste qu’une partie de notre bien-aimé gît maintenant au fond d’une benne ?”

Bernicia Homes s’est excusé et a déclaré que son entrepreneur, Orbis Protect, avait été chargé de nettoyer un appartement à un autre étage.

Il a versé 700 £ à Warren pour «frais de subsistance» et le relogera «en priorité».

Orbis Protect a déclaré: “En raison d’une affaire judiciaire en cours, nous ne pouvons discuter d’aucun détail.”