Les cendres de l’icône “Star Trek” Nichelle Nichols seront lancées dans l’espace, son fils Kyle qualifie la mission Enterprise de “grand honneur”

Nichelle Nichols reposera parmi les étoiles lorsque ses cendres seront lancées dans l’espace lointain plus tard cette année sur un vol d’entreprise avec quelques-uns de ses collègues décédés de “Star Trek”.

Nichols, qui était connu pour avoir joué l’emblématique lieutenant Nyota Uhura au cours des trois saisons de le spectacle original de 1966 à 1969, décédée le 30 juillet. Elle avait 89 ans. Le jeudi 8 septembre marque le 56e anniversaire du premier épisode de la série et est maintenant connu sous le nom de “Star Trek Day”.

Son fils, Kyle Johnson, a déclaré en exclusivité à Fox News Digital que sa mère était “en assez bonne santé” avant son décès, et qu’il “s’attendait à ce qu’elle soit là un peu plus longtemps”, alors sa mort soudaine l’a jeté dans un peu d’agitation.

Nichols est allé audacieusement là où peu étaient allés auparavant et a brisé les barrières pour les femmes noires à Hollywood, et elle était une incroyable avocate des programmes de vols spatiaux en tant que recruteuse en chef de la NASA.

“Alors que j’y pensais à la suite d’arrangements et ainsi de suite, ce qui serait essentiellement un service de famille et d’amis très proches”, a déclaré Johnson. “Mais il y a aussi sa plus grande base de fans, de supporters, ceux qu’elle a touchés et inspirés. J’essayais de penser à ce qui pourrait être un moyen approprié de le reconnaître.”

Il s’est souvenu d’un appel téléphonique intéressant d’un scientifique qui était comme un “coup de foudre de la chambre bleue” et une opportunité qu’il savait que sa mère ne voudrait pas manquer.

Charles Chafer, PDG et co-fondateur de Celestis Inc., a proposé d’honorer Nichols de la manière la plus unique en incluant sa dépouille dans une mission commémorative de vol spatial à bord de l’Enterprise Flight.

Johnson a déclaré que la simple opportunité est “un grand honneur” pour sa défunte mère pionnière.

“Ils incluront une partie de sa dépouille pour partir en mission ainsi que son ADN avec le mien, ce que j’apprécie beaucoup”, a-t-il déclaré. “Je pensais qu’il n’y aurait pas d’hommage plus approprié et durable que cette mission.”

Lancé plus tard cette année à bord de la fusée Vulcan bien nommée de United Launch Alliance, les restes de Nichols seront également inclus avec le défunt créateur de “Star Trek”, Gene Roddenberry, décédé en 1991, et sa femme décédée et “First Lady of ‘Star Trek'” Majel Barrett-Roddenberry, décédé en 2008.

Les restes incinérés du regretté acteur de “Star Trek” James Doohan, qui jouait Montgomery “Scotty” Scott et est décédé en 2005, et du pionnier des effets visuels Douglas Trumbull, décédé en février, seront également inclus dans la mission pour marquer l’unique “Star Vol de retour “Trek”.

Celestis a effectué 18 vols spatiaux commémoratifs à ce jour et en a cinq autres en préparation.

Ils ont depuis envoyé près de “1 500 personnes dans l’espace”, ce qui, selon Chafer, est “plus que tous les gouvernements réunis”.

Chaque vol est une expérience unique et la compagnie propose sept destinations différentes. La mission suborbitale “Earth Rise” lance une capsule de vol avec des restes incinérés et de l’ADN dans l’espace avant de retourner sur la planète Terre en parachute.

Une autre option proposée permet à une capsule d’orbiter autour de la Terre sur des satellites ou des fusées qui peuvent tourner jusqu’à 200 ans, et selon l’altitude de la mission, elles peuvent rentrer dans l’atmosphère terrestre comme une étoile filante.

Celestis propose même des vols vers la lune.

“Nous sommes d’abord allés sur la lune à la demande de la NASA avec leur éminent scientifique, le Dr Eugene Shoemaker. Ce vol a eu lieu en 1999”, a déclaré Chafer. À ce jour, Shoemaker est toujours la seule personne enterrée sur la lune, une mission effectuée par le prospecteur lunaire en l’honneur des contributions de Shoemaker aux sciences planétaires.

“Cela fait un moment, mais notre deuxième mission aura lieu cette année, et nous mettrons 90 personnes à la surface de la lune en tant que mémorial où les gens pourront sortir la nuit, regarder la lune et dire:” Hey Pops !'”

Nichols et quelques-uns de ses collègues décédés de “Star Trek” feront partie de la première mission dans l’espace lointain, qui sera lancée de Cap Canaveral, en Floride, plus tard cette année et dans une “orbite éternelle autour du soleil, à environ 300 millions de kilomètres de Terre.” Chafer a noté que sa place parmi les étoiles est “un voyage infini”.

Un élément important du voyage de Nichols consistait à inclure ses fans dans les efforts commémoratifs et à s’assurer que les personnes qui ont toujours été une force directrice dans sa carrière aient également la chance de rester avec elle pour toujours.

Les fans du monde entier peuvent envoyer gratuitement leurs noms, hommages, dessins et images à inclure dans la mission avec Nichols via Celestis MindFiles, qui sera numérisé et envoyé à bord de l’Enterprise Flight.

Chafer a ajouté que pour chaque mission spatiale, Celestis fait un don à deux organisations caritatives qui “incarnent l’engagement envers l’exploration spatiale et la préservation planétaire”.

Johnson, qui partage autant de passion pour les sciences interplanétaires que sa mère, a expliqué comment Nichols était investi dans la science et l’éducation pour l’avenir.

Il a noté à quel point les premiers programmes spatiaux, qui manquaient cruellement de candidats appropriés, ont été positivement affectés par l’implication de Nichols dans le recrutement de nouveaux astronautes sur le terrain.

« Sa vision a adhéré à ce que le spectacle représentait et coïncidait avec ce que la NASA ressentait mais ne savait pas trop comment le mettre en œuvre », a-t-il déclaré. “Pourtant, tout d’un coup, et je suis sûr que beaucoup d’entre eux l’étaient encore aujourd’hui, ils sont de grands fans de ‘Star Trek’.”

Johnson, qui assistera au départ plus tard cette année, poursuivra également l’héritage de sa mère en inspirant les générations futures par le biais de la Fondation Nichelle Nichols, qui sera lancée le 28 décembre et ce qui aurait été son 90e anniversaire.

“Le nombre de messages, de lettres, de courriels et d’appels téléphoniques de soutien reçus au cours des 30 derniers jours est plus précieux que je ne l’aurais jamais pensé”, a-t-il déclaré. “La gentillesse et la prévenance de tant de personnes m’ont permis de traverser cette épreuve.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait un dernier mot pour se souvenir de sa mère, Johnson a simplement répondu: “Vivre longtemps et prospérer.”