Les cendres de l’actrice de “Star Trek” Nichelle Nichols se dirigent vers l’espace lointain

Les cendres de feu l’actrice Nichelle Nichols, qui incarnait le lieutenant Uhura dans la série télévisée originale Star Trek, seront lancées dans l’espace plus tard cette année.

Celestis, une société privée qui effectue des vols spatiaux commémoratifs, a déclaré vendredi qu’elle transporterait ses restes incinérés à environ 186 millions de kilomètres dans l’espace, au-delà du télescope spatial James Webb de la NASA, à bord d’une fusée Vulcan Centaur.

“Nous sommes vraiment honorés d’ajouter une actrice, militante et éducatrice légendaire au manifeste d’Enterprise Flight”, a déclaré le PDG de Celestis, Charles M. Chafer, dans un communiqué. “Désormais, notre Enterprise Flight aura à son bord la personne qui incarne le mieux la vision de Star Trek comme… divers, inclusif et explorant l’univers.”

Nichols, qui a aidé à briser les barrières de couleur en tant que l’une des premières actrices noires à avoir un rôle principal dans une série télévisée en réseau, décédé en juillet à l’âge de 89 ans. En tant que traductrice et responsable des communications de l’USS Enterprise, elle est également reconnue pour avoir aidé la NASA à recruter des femmes et des minorités pour devenir des candidats astronautes.

La fusée, qui devrait être lancée plus tard cette année depuis Cap Canaveral, en Floride, transportera plus de 200 capsules contenant des cendres, des messages de salutations et des échantillons d’ADN. Les cendres d’autres personnages de Star Trek seront également sur le vol, y compris le créateur de la série Gene Roddenberry ; son Majel Barrett Roddenberry, qui a joué Nurse Chapel dans la série originale; James Doohan, qui jouait Montgomery “Scotty” Scott ; et Douglas Trumbull, qui a créé des effets visuels pour Star Trek : The Motion Picture.

Le vol comprendra également des messages d’hommage que les fans pourront envoyer via le site du vol, a déclaré Kyle Johnson, le fils de Nichols. “Mon seul regret est de ne pas pouvoir partager cet hommage éternel aux côtés de ma mère lors du lancement”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Roddenberry l’a choisie dans Star Trek en tant qu’officier des communications de l’Enterprise en 1966, un rôle révolutionnaire joué au milieu du mouvement des droits civiques. Elle est restée avec la série jusqu’à ce qu’elle soit annulée en 1969 et a repris le rôle dans six films de Star Trek entre 1979 et 1991, avec les autres membres de la distribution originale Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley et George Takei.

Nichols a également eu une association étroite avec la NASA, aidant à inscrire Guion Bluford, le premier astronaute noir, et Sally Ride, la première femme astronaute américaine (entre autres). Mae Jemison, la première femme de couleur à voyager dans l’espace, a cité Nichols comme l’une de ses inspirations.