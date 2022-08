Les cendres de la légende de «Star Trek» Nichelle Nichols seront lancées dans l’espace lointain sur une fusée Vulcan

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les cendres de la défunte actrice de “Star Trek” Nichelle Nichols iront audacieusement là où peu sont allées auparavant lorsqu’elles seront lancées dans l’espace à bord d’un vol Enterprise historique plus tard cette année.

Nichols, qui était connu pour avoir joué l’emblématique lieutenant Nyota Uhura au cours des trois saisons de le spectacle original de 1966 à 1969, décédée le 31 juillet. Elle avait 89 ans.

Lancé plus tard cette année à bord de la fusée Vulcan bien nommée de United Launch Alliance, Nichols vivra longtemps et prospérera parmi les étoiles grâce à Celestis Inc., le leader des vols spatiaux commémoratifs.

La dépouille de Nichols rejoindra le défunt créateur de “Star Trek”, Gene Roddenberry, décédé en 1991, et sa femme décédée et “First Lady of” Star Trek “” Majel Barrett Roddenberry, décédée en 2008.

L’ADN de l’acteur de “Star Trek” James Doohan, qui a joué Montgomery “Scotty” Scott et est décédé en 2005, et du pionnier des effets visuels Douglas Trumbull, décédé en février, sera également inclus dans la mission pour marquer la réunion unique de “Star Trek”. voyage en avion.

L’ACTRICE ‘STAR TREK’ NICHELLE NICHOLS EST MORT À 89 ANS

“Nous sommes vraiment honorés d’ajouter une actrice, activiste et éducatrice légendaire au manifeste Enterprise Flight”, a déclaré Charles M. Chafer, co-fondateur et PDG de Celestis Inc., dans un communiqué.

“Désormais, notre Enterprise Flight aura à son bord la personne qui incarne le mieux la vision de Star Trek en tant qu’univers diversifié, inclusif et explorateur.”

GEORGE TAKEI RAPPELLE UNE AMITIÉ ÉTROITE AVEC L’ACTRICE RETARDÉE DE ‘STAR TREK’ NICHELLE NICHOLS

Le vol devrait parcourir entre 150 et 300 millions de kilomètres dans l’espace lointain et au-delà du système Terre-Lune.

Lors de la mission, Nichols sera également rejointe par son fils, Kyle Johnson, qui soumettra son ADN pour lui permettre de faire ce voyage avec sa mère.

“Mon seul regret est de ne pas pouvoir partager cet hommage éternel aux côtés de ma mère lors du lancement”, a déclaré Johnson.

“Je sais qu’elle serait profondément honorée pour cette expérience unique et j’encourage avec enthousiasme tous ses fans à nous rejoindre par procuration en apportant vos pensées, affections, souvenirs, succès inspirés par NN, rêves et aspirations par e-mail à lancer avec elle sur ce vol ! WOW!” Johnson a déclaré dans un communiqué.

5 INNOVATEURS AFRICAINS-AMÉRICAINS DU PROGRAMME SPATIAL AMÉRICAIN

Les fans sont encouragés à soumettre leurs noms et hommages à Nichols dans le cadre d’une page commémorative publique mondiale sur enterprise-flight.com, qui peut ensuite être numérisée et lancée avec elle pendant le voyage.

Grâce à Celestis, 200 capsules de vol contenant des restes incinérés, des messages et des échantillons d’ADN de clients du monde entier rejoindront également l’interminable voyage spatial interplanétaire.

Nichols a brisé les barrières pour les femmes noires à Hollywood et a défendu les programmes de vols spatiaux en tant que recruteur en chef de la NASA.

“Nichelle Nichols était une actrice pionnière, une avocate et une amie chère à la NASA. À une époque où les femmes noires étaient rarement vues à l’écran, la représentation de Nichelle en tant que Nyota Uhura dans Star Trek a tenu un miroir vers l’Amérique qui a renforcé les droits civils. Le plaidoyer de Nichelle a transcendé télévision et transformé la NASA”, a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, dans un communiqué.

“Après Apollo 11, Nichelle s’est donné pour mission d’inspirer les femmes et les personnes de couleur à rejoindre cette agence, à changer le visage de STEM et à explorer le cosmos. La mission de Nichelle est la mission de la NASA. Aujourd’hui, alors que nous travaillons pour envoyer la première femme et la première personne de couleur sur la Lune sous Artemis, la NASA est guidée par l’héritage de Nichelle Nichols.”

Le président Joe Biden a publié une déclaration peu après sa mort le mois dernier, louant l’actrice pour avoir brisé les stéréotypes à une époque charnière du mouvement des droits civiques.

“À Nichelle Nichols, notre nation a perdu un pionnier de la scène et de l’écran qui a redéfini ce qui est possible pour les Noirs américains et les femmes”, a-t-il déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Il a dit qu’elle était issue d’une “famille ouvrière de l’Illinois” et qu’elle avait perfectionné ses compétences en tant que acteur et chanteur à Chicago avant de faire le tour du pays avec Duke Ellington et de donner « vie aux paroles de James Baldwin ».

“Au plus fort du mouvement des droits civiques, elle a brisé les stéréotypes pour devenir la première femme noire à jouer un rôle majeur dans un émission de télévision aux heures de grande écoute avec son interprétation révolutionnaire du lieutenant Uhura dans le Star Trek original », a déclaré Biden.« Avec une dignité et une autorité déterminantes, elle a aidé à raconter une histoire centrale qui a réinventé les activités et les découvertes scientifiques. Et elle a poursuivi cet héritage en continuant à travailler avec la NASA pour permettre à des générations d’Américains de tous horizons d’atteindre les étoiles et au-delà.”

Biden a poursuivi: “Notre nation est éternellement redevable à des artistes inspirants comme Nichelle Nichols, qui nous montrent un avenir où l’unité, la dignité et le respect sont les pierres angulaires de chaque société.”

Elle a été récompensée pour avoir brisé les stéréotypes des actrices noires, le révérend Martin Luther King Jr. l’encourageant personnellement à rester avec la série télévisée lorsqu’elle a exprimé des doutes quant à la poursuite du travail sur le programme. Elle l’a rencontré lors d’un rassemblement pour les droits civiques en 1967, à un moment où elle avait décidé de ne pas revenir pour la deuxième saison de l’émission.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Il a dit:” Vous ne pouvez pas faire ça “”, se souvient Nichols. “Vous avez changé le visage de la télévision pour toujours, et par conséquent, vous avez changé l’esprit des gens”, a-t-elle déclaré lors d’une réunion.