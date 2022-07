Les cendres de 8 000 victimes de la Seconde Guerre mondiale retrouvées dans deux fosses communes en Pologne

VARSOVIE, Pologne – Des enquêteurs spéciaux en Pologne ont déclaré avoir trouvé deux fosses communes contenant les cendres d’au moins 8 000 Polonais tués par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale lors d’exécutions en forêt que les nazis ont ensuite tenté de cacher en incinérant les corps et en plantant des arbres sur le fosses funéraires.

Les enquêteurs d’un institut historique national ont marqué la découverte cette semaine par des discours et des dépôts de gerbes sur le site de la forêt de Bialuty, à 160 kilomètres (100 miles) au nord de Varsovie.

À partir de mars 1944, les corps que les occupants nazis avaient secrètement enterrés dans la forêt ont été “sortis, brûlés et pulvérisés afin que ce crime ne soit jamais connu, afin d’empêcher quiconque d’en prendre la responsabilité”, Karol Nawrocki, le chef de l’Institut de la mémoire nationale, a déclaré mercredi.

Les victimes étaient pour la plupart des détenus du camp de prisonniers allemands nazis de Soldau dans la ville polonaise de Dzialdowo qui ont été exécutés dans la forêt entre 1940 et 1944, ont déclaré les experts. Environ 30 000 personnes, pour la plupart des élites polonaises, des militaires, des résistants et des juifs étaient détenus dans le camp et un grand nombre d’entre eux ont été tués ou sont morts, dans le plan d’extermination des nazis.