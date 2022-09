Les Celtics suspendent l’entraîneur Udoka pour la saison 2022-23 après des “violations des politiques de l’équipe”

Les Boston Celtics ont suspendu Ime Udoka pour une année complète, interdisant l’entraîneur qui les a menés à la finale de la NBA au printemps dernier pour toute la saison 2022-23 pour ce que deux personnes connaissant le sujet ont déclaré être une relation inappropriée avec un membre du organisme.

Les gens ont parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat car l’équipe n’a pas révélé ce détail publiquement. Dans un communiqué publié jeudi soir après une journée complète de querelles sur les termes de la sanction, les Celtics ont déclaré qu’Udoka avait violé les politiques de l’équipe et laissé ouverte la possibilité qu’une séparation plus longue puisse suivre.

“Une décision concernant son avenir avec les Celtics au-delà de cette saison sera prise à une date ultérieure”, a déclaré l’équipe.

L’entraîneur adjoint Joe Mazzulla prendra la relève en tant qu’entraîneur par intérim, a déclaré l’une des personnes qui s’est entretenue avec l’AP. Les champions en titre de la Conférence de l’Est doivent organiser une journée des médias lundi et ouvrir le camp d’entraînement mardi en vue de l’ouverture de la saison du 18 octobre.

CBC Sports n’a pas confirmé les informations de manière indépendante.

Dans une déclaration publiée par ESPN, Udoka s’est excusé “auprès de nos joueurs, de nos fans, de toute l’organisation des Celtics et de ma famille pour les avoir laissé tomber”.

“Je suis désolé d’avoir mis l’équipe dans cette situation difficile, et j’accepte la décision de l’équipe”, a-t-il déclaré. “Par respect pour toutes les personnes impliquées, je n’aurai pas d’autre commentaire.”

Réminiscence du remaniement à travers la ville

Assistant de longue date dans son premier poste d’entraîneur-chef de la NBA, Udoka a mené Boston à un record de 51-31 la saison dernière – avec une fiche de 26-6 lors des 32 derniers matchs. Les Celtics ont battu Brooklyn, Milwaukee et Miami sur le chemin de la finale de la NBA, où ils ont perdu contre les Golden State Warriors en six matchs.

Les développements ont stupéfié la NBA et secoué une équipe qui avait été parmi les favoris pour se disputer un championnat cette saison. Ce serait un 18e titre sans précédent pour la franchise.

Mais à Boston, l’histoire rappelait le bouleversement à travers la ville en 2020, lorsque le manager des Red Sox Alex Cora a été suspendu par la Major League Baseball pendant un an pour son rôle dans un scandale de vol de pancartes à son précédent emploi, avec les Astros de Houston. Au lieu de cela, les côtés se sont séparés.

Les Celtics ont déclaré qu’une décision concernant l’avenir d’Udoka avec la franchise au-delà de la saison à venir sera prise à une date ultérieure. (Ezra Shaw/Getty Images)

Après une dernière place sous Ron Roenicke lors de la saison raccourcie par la pandémie, Cora a été réembauchée un an plus tard et accueillie à nouveau.

On ne sait pas si Udoka et les Celtics seront aussi désireux de se réunir.

Udoka, 45 ans, a passé la majeure partie de sa carrière de joueur NBA à San Antonio, puis a rejoint le personnel de l’entraîneur des Spurs, Gregg Popovich, en tant qu’assistant. Udoka a fait partie du personnel des Spurs de 2012 à 2019, remportant tout en 2014, et il s’est rapidement retrouvé sur des listes restreintes pour des postes d’entraîneur-chef ouverts.

Successeur de Brad Stevens

Il a passé la saison 2019-2020 à Philadelphie et la saison 2020-21 à Brooklyn avant que les Celtics ne l’engagent en juin 2021 en tant que successeur de Brad Stevens – qui est passé au front office. Au cours de la première année, Udoka a terminé quatrième du vote de l’entraîneur de l’année et les Celtics sont arrivés à moins de deux victoires du championnat.

“L’avenir est prometteur et nous ne faisons que commencer”, a déclaré Udoka après la finale de la NBA.

Peut-être pas.

La bombe à la veille du camp d’entraînement est le dernier rebondissement avant ce qui était censé être une saison prometteuse pour la franchise la plus décorée de la NBA.

Les Celtics ont renforcé leur liste de finalistes en acquérant le garde Malcolm Brogdon dans un échange de l’Indiana, puis ont ajouté l’attaquant vétéran du tir de précision Danilo Gallinari en tant qu’agent libre. Mais le mois dernier, Gallinari s’est déchiré le LCA au genou gauche et sera perdu pour la saison à venir.

Le centre Robert Williams, un élément clé du système de défense de Boston qui a subi des blessures lors des séries éliminatoires de la saison dernière, souffre toujours de douleurs au genou et devrait manquer le début de la saison.

Les Celtics ont également été mentionnés dans les spéculations sur une nouvelle maison pour l’attaquant de Brooklyn Kevin Durant, un All-Star éternel qui a demandé – puis a reculé – une demande d’échange. Bien que les pourparlers n’aient abouti à rien, ils ont soulevé des questions sur l’engagement de Boston envers la jeune star Jaylen Brown.

C’est aussi la deuxième situation disciplinaire majeure en autant de semaines dans la NBA : le commissaire Adam Silver a décidé la semaine dernière de suspendre Robert Sarver – le propriétaire des Phoenix Suns et de Phoenix Mercury de la WNBA – pour un an et de lui infliger une amende de 10 millions de dollars après qu’une enquête a montré son comportements inquiétants sur le lieu de travail, y compris un langage abusif et raciste. Sarver a déclaré mercredi qu’il avait l’intention de vendre ses équipes.

Mazzulla a été interviewé pour le poste d’entraîneur de l’Utah Jazz cet été, un poste qui a finalement été attribué à Will Hardy, un autre assistant d’Udoka à Boston la saison dernière.

La seule expérience précédente de Mazzulla en tant qu’entraîneur-chef est un passage de deux ans au Fairmont State de Division II en Virginie-Occidentale, où il est allé 43-17 et a fait le tournoi NCAA à sa deuxième saison. Originaire de la Nouvelle-Angleterre du Rhode Island, Mazzulla a joué en Virginie-Occidentale, a été assistant de l’équipe de la G League des Celtics avant de prendre la relève à Fairmont State, puis a été à nouveau embauché par les Celtics en juin 2019 pour faire partie du personnel de Stevens.

Le dernier match de Mazzulla à Fairmont State était contre Mercyhurst. Son premier vrai match avec les Celtics attirera un peu plus l’attention: Boston devrait accueillir son rival de longue date Philadelphie lors du match d’ouverture, lorsqu’ils annonceront un hommage d’un an au Hall of Famer Bill Russell.