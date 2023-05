Les Celtics se rapprochent de l’impossible : meilleurs mèmes et tweets

NBA Twitter réagit à l’impressionnante victoire des Boston Celtics dans le match 4 contre le Miami Heat pour éviter l’élimination.

Les Celtics de Boston sont entrés dans le quatrième match de mardi soir à Miami avec un score de 0-3. Aucune équipe n’a surmonté un tel déficit dans l’histoire de la NBA, et les médias nationaux ont parlé de la faiblesse d’esprit de Boston.

Après que les Celtics aient semblé se coucher et mourir dans le match 3 avec une défaite de 128-102, Boston mérite le mérite de cette réponse. C’est peut-être trop peu, trop tard, mais la série revient maintenant à Bean Town pour le match 5. Aucune équipe n’est jamais revenue d’un déficit de 0-3, mais c’est ainsi que cela commencerait en théorie – une victoire à la fois .

NBA Twitter a eu une journée sur le terrain comme d’habitude, réagissant à la résilience de Boston et à l’incapacité de Miami à se qualifier pour la deuxième finale NBA de Jimmy Butler.

Meilleurs mèmes et tweets de la victoire des Celtics dans le match 4 contre le Miami Heat

Écoutez, Boston va être un grand favori mérité dans les jeux 5 et 7. Plus un coin flip road Game 6. C’est celui-là. Ce truc est en direct. ☘️ – Brandon Anderson (@wheatonbrando) 24 mai 2023

1) Heat remporte la série et les fans des Celtics ne peuvent pas dire grand-chose sur notre série contre le Heat 2) Les Celtics reviennent en quelque sorte 3-0 et ont une meilleure chance de battre les Nuggets, donc Jokic> Le débat de tous les temps sur Giannis est terminé avant qu’il ne commence Je ne peux pas perdre. pic.twitter.com/nJ4igF3mux — GiannisMuse 🦌 (@GiannisMuse) 24 mai 2023

L’histoire favorise toujours Miami dans cette série… mais les Celtics sont la deuxième tête de série, les champions en titre de la Conférence de l’Est et sans doute l’équipe la plus talentueuse de la NBA. Les Heat sont les 8 têtes de série. Si jamais il y avait un moment pour considérer le possibilité d’un retour 0-3, c’est peut-être ça.

D’un autre côté, le Heat emploie toujours Jimmy Butler. Il a marqué 29 points dans la défaite mais n’a tiré que 42,9% du terrain. Les joueurs de rôle de Miami ont dominé toutes les séries, mais Gabe Vincent s’est tourné la cheville au quatrième quart et Kyle Lowry a semblé aggraver son genou droit en première mi-temps. Les bosses et les contusions s’accumulent pour le Heat.

Butler a de meilleures nuits à venir. Il a régulièrement embarrassé les Celtics lors des matchs 1 à 3 et il est capable de dominer les performances d’embrayage et de clôture. Boston, cependant, sera dans les cordes le reste du chemin. Les Celtics ont mal joué en tant que favoris cette post-saison, mais ils ont répondu à l’appel lorsque Philly a pris une avance de 3-2 en demi-finale de conférence et a remporté deux victoires consécutives. Maintenant, à nouveau au bord de l’élimination, les Celtics ont répondu à l’appel.

Nous pourrions assister à un match 5 passionnant jeudi.