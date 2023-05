Les Celtics prospèrent sur 3s, battent Heat 110-97 dans le match 5 pour prolonger la finale de l’Est

BOSTON (AP) – Derrick White a récolté 24 points, dont six à 3 points, et les Boston Celtics ont dominé le Miami Heat 110-97 jeudi soir lors du cinquième match pour prolonger la finale de la Conférence Est.

Marcus Smart a récolté 23 points et cinq interceptions. Jayson Tatum et Jaylen Brown ont terminé avec 21 points chacun alors que les Celtics ont remporté leur deuxième victoire consécutive et ont réduit l’avance de Miami à 3-2.

Cela maintient en vie les espoirs de Boston de devenir la première équipe de l’histoire de la NBA à surmonter un déficit de 3-0 pour remporter une série. Les équipes précédemment dans cette position sont 0-150 de tous les temps.

Le match 6 est samedi à Miami.

Un jour après que les Panthers de la Floride ont obtenu le premier billet de la franchise pour la finale de la Coupe Stanley depuis 1996, pour le deuxième match consécutif, le Heat s’est vu refuser une place dans la finale de la NBA.

Duncan Robinson a mené le Heat avec 18 points. Bam Adebayo a ajouté 16 points et huit rebonds. Jimmy Butler a récolté 14 points, cinq rebonds et cinq passes décisives, mais a raté les 9h47 finales du match. Caleb Martin a terminé avec 14 points.

C’était le match le moins marqué de Butler en séries éliminatoires. Il a récolté 16 points dans le match 3, une victoire éclatante de Miami.

Miami n’a jamais mené et a eu 16 revirements.

Boston est entré dans la journée avec seulement 4-5 au TD Garden cette séries éliminatoires. Mais avec une foule bruyante derrière eux, les Celtics ont prospéré grâce à leur énergie.

Ils ont plongé pour des balles lâches, ont battu Miami pour les rebonds et se sont retrouvés pour des lay-ups et des dunks en transition alors qu’ils ont construit jusqu’à 20 points en première mi-temps.

Le Heat l’a coupé, mais Boston a continué à abattre 3 secondes et a augmenté son avantage jusqu’à 96-72 au quatrième quart.

Les fans de Boston ont relancé un « Beat the Heat! » chant qui n’avait pas été répandu depuis le premier match.

Le Heat a lancé Kyle Lowry au poste de meneur après que Gabe Vincent ait été exclu avec une entorse à la cheville gauche plus tôt dans la journée. C’était le premier départ de Lowry depuis le 2 février.

Vincent, le troisième meilleur buteur du Heat en séries éliminatoires, s’est blessé tard dans la défaite du match 4 de Miami lorsqu’il a atterri maladroitement en essayant de sauver une balle perdue près du banc du Heat.

Sa présence a été manquée alors que Miami se débattait tôt du côté offensif, envahi par une défense des Celtics qui a forcé le Heat à 10 revirements en première mi-temps qui ont conduit à 17 points à Boston. Lowry a joué 31 minutes, marqué cinq points et terminé avec quatre revirements.

CONSEILS

Heat: ont été surclassés 13-0 en points en deuxième mi-temps au cours des 24 premières minutes.

Celtics : Al Horford a ajouté six points et 11 rebonds. … Les Celtics ont pris un avantage de 61-44 à la mi-temps. … Le premier chiffre d’affaires du match de Boston n’est survenu qu’à 8:16 du deuxième quart-temps.

DÉPART RAPIDE

Les Celtics ont obtenu le départ rapide qu’ils espéraient devant leur public.

Smart a dépouillé Adebayo sur la possession d’ouverture de Miami, déclenchant une pause rapide et un lay-up à l’autre bout par Tatum.

Puis, le match étant à égalité à 4, Tatum s’est libéré dans la voie pour un monstrueux dunk à deux mains. Il s’est accroché à la jante par la suite et a continué sa célébration lorsqu’il a atterri, entraînant une faute technique.

Cela n’a pas arrêté l’élan des Celtics, leur avance au premier quart atteignant 23-7. Boston a terminé la période avec une avance de 35-20, ponctuée par un 3 points de White au buzzer.

Tatum avait 12 points dans les 12 premières minutes, les Celtics battant le Heat 21-6 au-delà de l’arc. Boston a réussi 7 de ses 12 tentatives.

Veille VIP

Le membre du Temple de la renommée des Celtics, Paul Pierce, le président de la NCAA, Charlie Baker, et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Matt Slater et Devin McCourty, figuraient parmi plusieurs célébrités présentes dans le jardin.

Kyle Hightower, Associated Press