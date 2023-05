Les Celtics prennent feu en profondeur pour forcer le match 6 contre Heat

Eric Bucher Analyste FOX Sports NBA

Les chiffres d’affaires ont tourné autour de la finale de la Conférence Est. Les trois points menacent de lui faire tenir la distance.

Les Celtics de Boston ont trouvé leur chemin vers la finale de la NBA l’année dernière avec une défense avare et opportuniste et une cascade régulière de trois points. Il semblerait qu’ils aient capturé cette combinaison une fois de plus pour garder vivants leurs espoirs d’une deuxième apparition.

Désorganisés et distraits il y a quatre jours, les Celtics sont sortis d’un trou 3-0 avec deux victoires consécutives contre le Miami Heat, forçant un match 6 dans le sud de la Floride samedi.

Note finale : 110-97. Les Celtics n’ont pas perdu de temps pour construire une avance à deux chiffres. Ils menaient par 15 à la fin du premier quart-temps et la marge est restée de 15 ou mieux en seconde période jusqu’aux dernières minutes.

Les Celtics ont réussi 9 des 20 tirs à trois points dans la seconde moitié du match 4 pour éviter un balayage et rebondir après un déficit de six points à la mi-temps. Ils se sont également régalés de neuf revirements à Miami en seconde période, n’en commettant que deux eux-mêmes.

Rincez, répétez dans le match 5. En commençant par Bam Adebayo lors de la première possession du match, le Heat a retourné le ballon cinq fois au cours des sept premières minutes, offrant à Boston 10 points de moins. Les Celtics, quant à eux, ont maintenu leur tir net à longue portée, frappant 8 de leurs 13 premiers 3s.

C’est la première fois que les Heat perdent deux matchs de suite en séries éliminatoires et la recette de leur chute a été identique dans les deux défaites : revirements copieux et tirs à trois points lamentables. Prendre soin du ballon et punir les Celtics de profondeur, à l’inverse, c’est ce qu’ils ont fait pour ce début de série 3-0 au meilleur des sept.

Avec Gabe Vincent indisponible après s’être foulé la cheville à la fin du quatrième quart du match 4, l’entraîneur Erik Spoelstra a dû titulariser Kyle Lowry, 37 ans, qui a regardé chacun de ses 37 ans. Il a contribué cinq points, quatre revirements et une passe en 30 minutes, loin des 17 1/2 points sur 58% de tirs que Vincent avait fournis dans cette série.

Statistique à savoir : Aussi décevant que Lowry ait pu être, l’inefficacité des deux meilleurs joueurs du Heat, Jimmy Butler et Adebayo, a été le véritable choc. Butler a eu 14 points tranquilles et un plus-moins de moins-24. Adebayo a marqué 16 points mais a eu six revirements.

Jeu du jeu : Al Horford a rebondi sur l’échec d’un coin à trois points de Marcus Smart, a rebondi sur l’échec de sa propre tentative de remise, puis a renvoyé le ballon vers le périmètre, où il a fait le tour jusqu’à ce que Jayson Tatum enterre un trois points de profondeur, donnant aux Celtics une avance de 18-5.

Citation du jeu : « Nous devons toujours rester positifs en sachant que nous le pouvons, et nous gagnerons cette série. Nous devons juste la terminer à la maison » -Jimmy Butler

Quelle est la prochaine pour la chaleur : Retournez dans les limites amicales du Kaseya Center, où ils ont une fiche de 6-1 en séries éliminatoires et, espérons-le, Vincent (entorse à la cheville) sera disponible.

Quelle est la prochaine étape pour les Celtics : Ils ont infligé au Heat leur première défaite en séries éliminatoires à domicile il y a quatre jours. S’ils maintiennent l’énergie et la concentration dont ils ont fait preuve au cours des 96 dernières minutes, ils pourraient devenir la quatrième équipe de l’histoire de la NBA à forcer un match 7 après avoir commencé la série 0-3.

Ric Bucher est un écrivain NBA pour FOX Sports. Il a précédemment écrit pour Bleacher Report, ESPN The Magazine et The Washington Post et a écrit deux livres, « Rebound », sur la bataille de l’attaquant de la NBA Brian Grant contre la maladie de Parkinson, et « Yao: A Life In Two Worlds ». Il a également un podcast quotidien, « On The Ball with Ric Bucher ». Suivez-le sur Twitter @ RicBucher .