Les Celtics perdent le match 4 dans un jeu raté de buzzer-beater | LE SALON DU CARTON

Était-ce une erreur pour les Celtics de Boston de ne pas demander un temps mort dans leur dernière possession lors de leur défaite en prolongation contre les 76ers de Philadelphie ? Craig Carton le dit, et Tim Hardaway Sr se joint à lui et Greg Jennings pour parler des moments faibles des Celtics dans le match 4. Regardez alors qu’ils essaient de donner un sens à Jayson Tatum expulsant ce qui aurait pu être un lay-up gagnant pour Marcus. Smart, qui était trop tard pour s’arrêter. De plus, ils parlent de l’embrayage à 3 points de James Harden pour gagner le match, et de ce que cela signifie pour le reste de la série.



l'émission cartonnée