Les Celtics paient le prix pour avoir alimenté Jimmy Butler: « Je ne sais pas si je suis la meilleure personne à qui parler »

Grant Williams a poussé Jimmy Butler, Jayson Tatum a de nouveau refroidi au quatrième quart et les Celtics de Boston ont un déficit de 2-0 en finale de la Conférence de l’Est.

Tout au long de la saison, l’entraîneur des Celtics, Joe Mazzulla, a claironné la capacité de son équipe à réagir avec une résilience en colère après de mauvaises sorties. Ils en ont montré des exemples à chacun des deux tours éliminatoires précédents, généralement soutenus par de grandes performances de leurs deux All-Stars à Tatum et Jaylen Brown.

Boston n’a pas pu le faire lors de la défaite 111-105 du match 2 de vendredi contre le Heat qui a vu Miami confondre Tatum avec sa zone dans le dernier droit. Il a terminé avec 34 points et 13 rebonds, mais est allé 0 pour 3 au quatrième quart avec deux revirements. Il a marqué ses seuls points dans les 12 dernières minutes sur cinq lancers francs tardifs. Cela est venu après qu’il n’ait pas réussi à tirer au quatrième quart de la défaite de Boston dans le premier match.

Brown n’était pas beaucoup mieux, faisant seulement 1 de ses 5 tentatives depuis le terrain en quatrième position avec un chiffre d’affaires. Il a terminé avec 16 points sur 7 tirs sur 23 depuis le terrain.

« Je pense qu’ils nous ont surpassés », a déclaré Brown. « Ils nous ont surpassés ce soir et ils ont trouvé un moyen de faire des jeux sur le tronçon et nous ne l’avons pas fait. »

Alors que Mazzulla a été critiqué dans cette série pour certains de ses ajustements et prises de décision, Tatum a déclaré que le manque de production reposait sur les joueurs.

« Nous avons son dos, il a le nôtre », a déclaré Tatum. « Joe n’a raté aucun tir ce soir. Il n’a pas eu de revirements. J’ai raté des tirs, j’ai eu des revirements. Donc, chaque fois que nous perdons, je vais regarder ce que j’aurais pu faire mieux pour que nous puissions changer le résultat. »

Aussi mauvaise que les plus grandes stars de Boston aient eu une nuit, le jeu a changé après un échange que Williams a eu dans le dernier quart avec Butler.

Après avoir frappé un 3 points pour donner à son équipe une avance de 96-87, Williams a crié en direction de Butler. Il a ensuite été sifflé pour une faute lors du prochain voyage de Miami sur le sol après avoir commis une faute alors que Butler a chuté dans un sauteur court avec 6:22 à jouer dans le match.

Des mots ont été échangés et la paire est allée front contre front, pulvérisant des mots d’avant en arrière avant d’être rapidement séparée par leurs coéquipiers et de recevoir des doubles fautes techniques.

Butler a balayé avec désinvolture son lancer franc pour terminer le jeu à trois points et a trotté sur le terrain.

Après un raté de Tatum et un rebond du Heat, le ballon a retrouvé le chemin de Butler, qui était bon sur un flotteur en cours d’exécution. Cela faisait partie d’une course de 15-4 qui comprenait neuf points de Butler pour donner au Heat une avance de 102-100 qu’il n’a jamais abandonnée.

« Je suis un compétiteur et je vais me battre », a déclaré Williams aux journalistes. « Il a eu raison de moi ce soir et en fin de compte, c’est par respect, parce que je ne vais pas m’enfuir. Ma mère m’a toujours appris, et mon père aussi, tu as ton (fesses) coups de pied et vous ne rentrez pas à la maison tant que vous ne revenez pas au combat. »

Butler a déclaré par la suite que la pièce l’avait fait avancer.

« J’aime ça. Je suis tout à fait d’accord. Cela me donne beaucoup plus d’importance. Cela renforce cette volonté que je dois gagner beaucoup plus. Cela me fait sourire », a déclaré Butler. « Je ne sais tout simplement pas si je suis la meilleure personne à qui parler. »

Les Celtics l’ont découvert à leurs dépens.

Cela a gâché ce qui avait été une soirée solide pour Williams, qui a été réinséré dans la rotation après avoir été absent de l’ouverture de la série. Il a joué 25 minutes et a récolté neuf points, deux rebonds et deux passes décisives en dehors du banc.

Mais Williams a déclaré qu’il n’allait pas s’attarder sur la fin du match. Il a déclaré que son objectif, et celui de l’équipe, était de se rendre à Miami dans le but de revenir dans la série.

« Je me suis battu et je vais continuer à me battre », a déclaré Williams. « Il va devoir faire de chaque coup dur le reste de la série, et je ne vais pas me retourner et regarder autrement parce que je le respecte. »

Reportage de l’Associated Press.

