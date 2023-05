Les Celtics forcent miraculeusement le match 7 sur Derrick White buzzer-beater

Jean Fanta Diffuseur et journaliste de basketball universitaire

Dans l’une des finitions les plus folles de l’histoire des séries éliminatoires de la NBA, les Celtics ont forcé un match 7 lors de la finale de la Conférence Est, avec Derrick White frappant un lay-up gagnant sur un revers avec moins d’une seconde à jouer pour porter Boston à un 104-103 gagner sur Miami.

Après que Jimmy Butler ait propulsé un retour furieux avec le Heat down 98-88 avec plus de quatre minutes à jouer – il a marqué 13 des 15 derniers points de Miami, les faisant avancer avec trois lancers francs avec trois secondes à jouer – les Celtics ont encerclé le ballon, un Marcus Smart 3 sont entrés et sortis, et le pro de sixième année, White, s’est envolé pour le rebond et le score gagnants.

Bien que Boston mène à deux chiffres aux deuxième et quatrième quarts, Miami a comblé les déficits et s’est donné une chance avec seulement quelques secondes à jouer.

Et bien qu’il soit passé de 7 pour 35 à 3, Boston a compensé en atteignant la ligne des lancers francs et en passant 29 pour 34 à partir de la bande. Jayson Tatum a terminé avec 31 points, 11 rebonds et cinq passes décisives. Jaylen Brown a ajouté 26 points, 10 rebonds et trois passes, tandis que Smart en avait 21.

Stat à savoir : Les Celtics sont devenus la quatrième équipe de l’histoire de la NBA à forcer un match 7 après avoir mené 3-0 dans une série. Le match 7 aura lieu lundi soir à Boston.

Jeu du jeu :

Quelle est la prochaine étape pour Boston : Les Celtics doivent continuer à attaquer la jante et à atteindre la ligne. L’activité de Tatum à cet égard est ce qui motive cette équipe. Il est allé 15 pour 15 de la ligne. L’autre clé ? Garder Butler à distance pendant trois quarts.

Quelle est la prochaine étape pour Miami : Butler doit répondre et organiser une masterclass dans le match 7 au TD Garden. Il ne peut pas être aussi brutal qu’il l’a été pendant les trois quarts, puis attendre tard pour l’allumer. Un point positif pour Miami : seulement cinq revirements samedi soir. Ils doivent avoir ce niveau d’efficacité lundi. Duncan Robinson a tenté de remonter l’embrayage mais a échoué, donc sa confiance est quelque chose à surveiller lundi. La gestion d’une atmosphère bruyante est essentielle pour cette équipe, tout comme prendre un bon départ. L’énergie de Kyle Lowry est également importante. Il a gardé Miami en vie samedi.

John Fanta est un diffuseur national de basket-ball universitaire et un écrivain pour FOX Sports. Il couvre le sport à divers titres, allant de l’appel de jeux sur FS1 à la fonction d’hôte principal sur le réseau numérique BIG EAST en passant par la fourniture de commentaires sur The Field of 68 Media Network. Suivez-le sur Twitter @ John_Fanta .

