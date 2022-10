Les Celtics, finalistes de la NBA, doivent faire face à un changement d’entraîneur tardif

Après leur premier voyage en finale de la NBA depuis 2010, les Celtics de Boston doivent s’adapter à la suspension de l’entraîneur Ime Udoka et à l’arrivée du nouvel entraîneur par intérim Joe Mazzulla.

Les Celtics ouvriront la campagne NBA 2022-23 mardi à domicile contre Philadelphie sous leur troisième entraîneur différent en autant de saisons.

Il y a moins d’un mois, la direction des Celtics a imposé l’interdiction complète de la saison à Udoka après avoir appris qu’il avait une relation avec une femme membre du personnel en violation des règles de l’équipe.

Quelques jours seulement avant le début du camp d’entraînement, les Celtics se sont tournés vers Mazzulla, 34 ans, assistant de Boston au cours des trois dernières saisons, pour guider un club considéré parmi les prétendants au titre NBA.

“Je suis dans une situation chanceuse parce que je suis ici depuis trois ans et nous avons eu l’intersaison pour nous préparer à ce que nous voulions faire avant la saison”, a déclaré Mazzulla.

« Il n’y a pas grand-chose à changer. Je pense qu’il s’agit simplement d’apprendre de la saison dernière et comment s’améliorer.

Mazzulla, qui a passé deux ans en tant qu’entraîneur-chef d’un petit collège de 2017 à 2019, dirige une formation qui est allée 51-31 la saison dernière lors de sa première campagne sous Udoka et a atteint la finale de la NBA avant de perdre contre les Golden State Warriors en six matchs.

Une saison de grandes attentes s’annonce après avoir perdu deux victoires avant une 18e couronne des Celtics.

“C’est quelqu’un avec qui nous sommes à l’aise”, a déclaré la star des Celtics, Jayson Tatum. «Il est ici depuis trois ans, donc la même personne, juste dans une position différente maintenant. C’est quelqu’un que nous connaissons bien et pour qui nous avons beaucoup de respect. »

Tatum a mené les Celtics avec 26,9 points par match la saison dernière tandis que Jaylen Brown a ajouté 23,6 points par match et Marcus Smart a contribué 12,1 points et des sommets d’équipe de 5,9 passes décisives et 1,7 interceptions par match.

“J’ai une très bonne relation avec Joe”, a déclaré Smart. «Je pense que presque tout le monde dans l’équipe le fait. Joe a été ici à travers les moments difficiles, à travers les bons moments.

« Il nous connaît et nous comprend en tant que joueurs. Il a construit des relations avec nous, alors nous aimons Joe. Nous sommes ravis de pouvoir travailler avec lui et cette opportunité qu’il a.

Maintenir une communication solide avec les joueurs est une clé pour Mazzulla.

“La chose la plus importante pour moi est simplement de m’assurer que les joueurs et moi-même sommes sur la même longueur d’onde – nous assurer que nous nous concentrons sur les attentes que nous avons pour cette saison du point de vue du basket-ball et sur la façon dont nous avançons ensemble, en construisant la confiance et l’établissement de relations », a déclaré Mazzulla.

Sa plus grande nouvelle relation sera avec le meneur de jeu vétéran Malcolm Brogdon, obtenu dans le cadre d’un contrat hors saison avec Indiana.

“C’est un gars incroyablement impressionnant”, a déclaré Brogdon. « Il n’a que 34 ans mais il est incroyablement discipliné.

« C’est un gars qui fait attention à tout. C’est un gars incroyablement enfermé et intelligent et nos joueurs le respectent et l’aiment.

“C’est un gars qui est prêt pour cette opportunité et qui va s’épanouir.”

– Gallinari mis à l’écart –

Les Celtics ont signé l’agent libre Blake Griffin début octobre, mais seront privés du meneur de jeu italien Danilo Gallinari, qui a signé un contrat de deux ans en juillet.

Gallinari, 34 ans, s’est blessé aux ligaments du genou gauche fin août en jouant pour l’Italie lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde de basket-ball. Il a été opéré avec succès le mois dernier, mais il est peu probable qu’il revienne cette saison.

“Je le prends juste au jour le jour”, a déclaré Gallinari. “C’est la meilleure façon d’aborder une cure de désintoxication et d’aborder une blessure comme celle-ci et de ne pas vraiment penser à ce qui va se passer dans le futur.”

