Les Celtics détruisent la jante, commencent un voyage de 4 matchs en se faisant cuisiner par Nikola Jokic et Nuggets

DENVER – Le retard a duré près de 40 minutes. Cela a laissé les joueurs essayer de passer le temps à leur manière.

Alors que les employés de Ball Arena tentaient de réparer une jante déséquilibrée, Grant Williams a discuté avec un ami proche Jamal Murray et a dansé un peu avec Bruce Brown. Jayson Tatum s’est appuyé sur la table de diffusion avant de finalement migrer vers le banc de Boston. Marcus Smart s’est assis sur le sol près de la ligne de lancer franc opposée pendant au moins 15 minutes, s’étirant de temps en temps pour garder son corps au moins un peu au chaud.

Le retard du quatrième quart s’est prolongé suffisamment longtemps pour que les joueurs aient eu une autre période d’échauffement après que la jante, qui devait être remplacée, était enfin prête à l’action. La longue pause a clairement impacté les joueurs des deux côtés. Robert Williams, dont le dunk a laissé la jante tordue en premier lieu, ne voulait toujours pas tout blâmer là-dessus. Les Celtics, qui ont finalement perdu 123-111, traînaient les Nuggets de 12 points avec 6:43 à faire lorsque le retard s’est produit.

“Nous avons foutu tout le match”, a déclaré Robert Williams. “Excusez mon langage.”

Boston a permis aux Nuggets de tirer 57% depuis le terrain, dont 17 pour 30 (56,7%) derrière l’arc. Les Celtics n’ont pas pu empêcher Nikola Jokic de partir pour 30 points sur un tir hyper efficace de 10 contre 13, ni l’empêcher de nourrir ses coéquipiers pour des seaux faciles. Le double MVP a terminé avec 12 passes décisives, neuf de plus qu’il n’en a distribué lorsque les deux équipes se sont rencontrées en novembre. Même après que les Celtics se soient ajustés en changeant leur formation de départ après la mi-temps, en mettant plus de taille sur le terrain, l’offensive des Nuggets n’a jamais perdu son rythme. Denver a tiré 21 en 36 sur le terrain combinés au cours des troisième et quatrième quarts, en partant contre une défense de Boston qui avait récemment connu une tendance à la hausse.

“Je pensais que c’était juste un de ces matchs où nous n’avions rien enlevé”, a déclaré l’entraîneur Joe Mazzulla, qui est revenu sur la touche après avoir raté les deux matchs précédents en raison d’une abrasion cornéenne à chaque œil.

Jokic est dominant depuis le début

Jaylen Brown a déclaré qu’il pensait que dimanche pourrait être un match difficile pour un certain nombre de raisons. Les Celtics entamaient un road trip de quatre matchs dans une ville qui présente des défis uniques pour les joueurs adverses. De plus, le jour du Nouvel An, Brown a laissé entendre que certains joueurs paieraient encore pour ce qu’ils avaient fait la nuit précédente.

“Je me préparais déjà physiquement et mentalement pour un premier match difficile”, a déclaré Brown. « Sachant que l’altitude, le long vol et les célébrations du Nouvel An et tout cela seraient en compte. Alors je me suis assuré de me reposer, je me suis assuré d’être prêt pour aujourd’hui.

Brown a marqué 14 points au premier quart sur un tir de 5 contre 6, mais était seul dans son premier succès. Le reste des Celtics n’a tiré que 5 pour 18 depuis le terrain pendant le cadre, dont 1 pour 11 derrière l’arc. Tout en luttant offensivement, ils ont permis à Jokic de les cuisiner trop facilement. Il a profité des matchs croisés tôt, punissant les Celtics en transition. À l’une de ces occasions, Tatum a à peine offert la moindre résistance lorsque Jokic s’est posté juste à côté du bord :

Lors d’un autre match croisé, Derrick White s’est battu davantage, mais n’était tout simplement pas assez grand pour éloigner Jokic d’exactement ce qu’il voulait. Les autres Celtics n’ont pas fait grand-chose pour aider White dans le décalage évident :

Un troisième match croisé n’a pas conduit à un score ou à une aide de Jokic, mais a ouvert Bruce Brown pour un regard net sur un pointeur à 3 points. Alors qu’Al Horford et White essayaient d’allumer Jokic, les Nuggets ont trouvé Brown seul dans le coin :

Jokic place les équipes dans un dilemme brutal. Il peut dépoussiérer les adversaires qui le couvrent en simple ou séparer les adversaires qui envoient des équipes doubles. Grant Williams pensait que les Celtics auraient dû le forcer à créer davantage sa propre attaque, plutôt que de lui permettre de faire avancer tous les autres membres de son équipe. Après que Jokic ait marqué 12 points au premier quart, Williams a estimé que les Celtics avaient perdu la trace de ce qu’ils voulaient accomplir.

“Je pense que nous avons en quelque sorte réagi de manière excessive à plusieurs reprises”, a déclaré Williams. “L’avantage de cette équipe est que s’il mise 30, 40, 50 sur moi, ça me va. Parce qu’alors ce ne sont pas les autres gars qui obtiennent des 3 ouverts, se sentent bien dans leur peau. Mais je pense que dès le début du match, notre physique n’était pas forcément là. Donc, quand nous sommes revenus, avons essayé d’augmenter le physique, nous avons fait du bon travail au deuxième quart. Et puis, à ce moment-là, il avait déjà commencé à impliquer les gars. Et nous avons commencé à doubler un peu plus que nécessaire et ils ont juste eu des tirs à grande ouverture.

Un raté rare contre une attaque de haut niveau

En entrant dimanche, Boston avait une fiche de 7-0 dans les matchs contre une attaque du top 10, selon Cleaning the Glass. Contre des attaques de ce calibre, les Celtics ont eu la meilleure efficacité défensive de tout le basket-ball, signe qu’ils peuvent toujours revenir pour leur balle rapide à cette extrémité du terrain si nécessaire.

Ils n’avaient pas cette balle rapide à Denver. Lors de la possession finale du troisième quart-temps, Bones Hyland a dribblé pendant tout le chronomètre des tirs avant de finalement trouver une fissure dans la défense des Celtics pour battre le buzzer. Après que Hyland ait battu Sam Hauser, aucun des autres joueurs de Boston n’a fourni une aide efficace :

Bones Hyland met en scène quelques mouvements astucieux avant de battre le buzzer !⛏ pic.twitter.com/67qimg48Qy – TSN (@TSN_Sports) 2 janvier 2023

Ce seau est venu après que les Celtics ont changé leur formation de départ pour commencer le troisième quart, plaçant Grant Williams à la place habituelle de White. Mazzulla a déclaré qu’il voulait jouer “un peu plus gros”.

“Ayez un match différent sur Jokic”, a déclaré Mazzulla. « Ayez un match différent sur (Aaron) Gordon. Et en quelque sorte, jouez simplement une couverture différente. C’est quelque chose que nous avons fait dans le passé.

Voulant utiliser plus de taille, les Celtics auraient pu aller avec Robert Williams pour réunir la première unité de la saison dernière. Cette formation a écrasé les adversaires avec la défense. Au lieu de cela, Mazzulla a opté contre cela, laissant Robert sur le banc en faveur de Grant. C’est peut-être parce que Grant a généralement fait un travail solide sur Jokic, mais cela aurait pu être le bon moment pour recommencer l’ancienne formation.

Malgré le changement de Mazzulla, la défense des Celtics n’a jamais repris. Jaylen Brown pensait que les Nuggets avaient une nuit aberrante à partir de 3 points, ce qui faisait que les Celtics voulaient vraiment qu’ils prennent. En regardant une feuille de statistiques, il a souligné que Bruce Brown était allé 4 en 6 derrière l’arc et a également déclaré que Hyland “avait réussi des coups durs”.

“Ils ont juste tiré l’enfer du ballon”, a déclaré Jaylen Brown. «Dix-sept pour 30 de (gamme de 3 points) est une anomalie. Alors merci à eux.

Brun contre Hyland

À environ huit minutes de la fin, Brown a applaudi fort tout en se penchant dans une position défensive contre Hyland.

La toile de fond : Hyland n’avait pas été silencieux sur son rôle en poussant l’avance des Nuggets jusqu’à 18 points. Après un seau, il a fait un geste de la main vers Hauser, faisant savoir à Hauser qu’il avait tiré le meilleur parti de lui. Après un autre, Hyland s’est retourné vers le banc des Celtics et a semblé leur dire quelque chose. Il était sexy et faisait savoir au monde. Brown voulait mettre un terme à cela.

“Je pense juste que leur deuxième unité jouait super bien”, a déclaré Brown. « Juste confortable. J’ai donc essayé de reprendre un peu, d’augmenter mon physique et mon intensité.

Brown a fait pression sur Hyland, essayant de rendre les choses difficiles pour le garde, mais a commis une faute sur Hyland dans le processus. Après être tombé sur le terrain à cause du contact sur le jeu, Brown a rebondi et s’est avancé pour se tenir face à Hyland. Brown voulait changer l’énergie des Celtics.

“Juste deux gars en compétition”, a déclaré Brown. “Bones est un bon jeune joueur. Il est sorti et a fait un très bon match ce soir. En dehors du banc, il les a touchés, à 17 points du banc, c’était énorme pour eux. Pour moi, j’essayais juste de capter l’intensité du jeu. »

À certains égards, Mazzulla pensait que les Celtics avaient bien réagi à leur horrible performance de tir à 3 points de 9 pour 33. Ils ont marqué 60 points dans la peinture, attrapé 10 rebonds offensifs et tiré 57,4% sur des tentatives à 2 points. Ils n’ont tout simplement jamais réussi à accumuler des arrêts réguliers.

Environ une minute après que Brown et Hyland se soient lancés, les Celtics ont perdu Hyland dans le coin. Il a foré un autre 3 points sur le jeu, laissant Horford et Brown pour hacher ce qui s’est passé sur la mauvaise communication défensive.

Plus tard, Brown a reconnu que les Celtics n’avaient pas fait assez pour voler le rythme de Denver.

“Nous ne pourrons plus les jouer”, a déclaré Brown. « Alors c’est bon pour eux. Mais je pense qu’ils ont bien joué ce soir. Pendant que nous regardions le film, les gars qui tiraient la balle comme ça ne tirent pas normalement la balle comme ça. Ils sont donc définitivement sortis et étaient prêts à jouer. Nous avons pris l’un de leurs meilleurs clichés. Nous devons juste faire plus pour ne pas les laisser devenir trop à l’aise et leur enlever ces choses. Je pense que cela dépend plus de nous que d’eux. Si vous voulez qu’ils arrêtent de faire quelque chose, vous devez l’enlever.

(Photo du personnel de maintenance du Ball Arena de Denver remplaçant la jante : Ron Chenoy / USA Today)