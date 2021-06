Les Celtics de Boston s’apprêtent à embaucher Ime Udoka comme nouvel entraîneur-chef | Nouvelles de la NBA

L’assistant des Boston Celtics et des Brooklyn Nets, Ime Udoka, met la touche finale à un accord pour qu’Udoka devienne le nouvel entraîneur-chef de Boston, selon des informations.

Udoka, 43 ans, est un disciple de longue date de l’entraîneur des San Antonio Spurs Gregg Popovich, ayant travaillé au sein du personnel des Spurs de Popovich en tant qu’entraîneur adjoint pendant sept ans et servant d’assistant au tournoi de la Coupe du monde 2019.

Après son séjour à San Antonio, Udoka a rejoint les 76ers de Philadelphie pendant un an avant de passer la saison dernière dans le staff des Nets.

L’entraîneur adjoint des Brooklyn Nets, Ime Udoka, discute avec Jeff Green lors du cinquième match du premier tour des éliminatoires de la NBA 2021 contre les Boston Celtics



Le natif de Portland, dans l’Oregon, a disputé un total de 316 matchs en sept saisons, avec une moyenne de 5,2 points et 2,9 rebonds par match alors qu’il jouait pour les Los Angeles Lakers, les New York Knicks, les Portland Trail Blazers, les Sacramento Kings et les Spurs, avant de prendre sa retraite en 2012 et rejoindre le personnel de Popovich à San Antonio.

Il a été avec les Spurs pendant sept saisons, dont en 2013-14, lorsqu’ils ont remporté le titre NBA.

le ESPN le rapport a cité les critiques positives des joueurs des Celtics faisant référence au travail d’Udoka lors du tournoi de la Coupe du monde.

Udoka reprend une équipe des Celtics qui a atteint la finale de la Conférence de l’Est au cours de trois des quatre saisons précédentes avant de chuter au rang de tête de série n ° 7 cette année et de perdre au premier tour contre Brooklyn. Après la défaite de cinq matchs contre les Nets, le patron du basket-ball Danny Ainge a pris sa retraite et l’entraîneur Brad Stevens a abandonné sa place sur le banc pour le remplacer.

Une fois prêts à concourir pour une place en finale, les Celtics semblent perdre du terrain dans l’Est. Bien que Jayson Tatum et Jaylen Brown soient devenus des stars, l’équipe a eu du mal à trouver des pièces supplémentaires pouvant défier les stars assemblées à Milwaukee, Philadelphie et maintenant Brooklyn et Atlanta.

Le premier geste majeur de l’ancien entraîneur des Celtics Brad Stevens depuis qu’il a pris la direction du front office a été d’échanger le meneur blessé Kemba Walker à Oklahoma City contre le grand homme Al Horford, abandonnant le choix de premier tour de l’équipe pour économiser de l’espace sur le plafond salarial.