Les Celtics de Boston épuisés devancent les Raptors de Toronto pour une neuvième victoire consécutive

Les Celtics de Boston se sont débarrassés de l’absence de Jayson Tatum, blessé, et des départs anticipés de Marcus Smart et Robert Williams pour battre les Raptors de Toronto 106-104 samedi et porter leur séquence de victoires consécutives en NBA à neuf matchs.

Jaylen Brown a marqué 27 points et Grant Williams a ajouté un sommet en carrière de 25 pour les Celtics, qui ont amélioré leur record de la ligue à 35-12.

Après une solide victoire en prolongation contre les Golden State Warriors jeudi, les Celtics étaient menés 85-81 au début du quatrième quart.

Mais ils ont ouvert le dernier cadre avec une course de 9-0 grâce à trois points de Brown, Payton Pritchard et Grant Williams et sont restés devant jusqu’à ce que Toronto égalise à 103-103 sur le trois points de Gary Trent Jr. avec 2 :23 pour jouer.

Pritchard, qui a marqué tous ses 12 points au quatrième quart, a drainé un autre trois points qui s’est avéré suffisant.

Malcolm Brogdon a ajouté 23 points sur le banc pour Boston, dont le meilleur buteur Tatum a été mis à l’écart avec une douleur au poignet gauche.

Grant Williams a déclaré que l’absence de Tatum n’était pas une raison pour que les Celtics abandonnent l’état d’esprit d’une équipe d’élite qui tente de revenir à la finale de la NBA pour une deuxième année consécutive après être tombé à Golden State dans la série de titres.

“Vous ne pouvez pas reculer devant n’importe quel défi, peu importe si vous êtes en retard de 12 gars, peu importe si vous êtes en baisse de quatre, peu importe si vous êtes en baisse de deux, peu importe si vous êtes une équipe complète,” dit-il. “Tu dois faire ton travail.”

Smart s’est roulé la cheville droite au deuxième quart et a quitté le match tandis que Robert Williams s’est blessé au genou gauche, est resté brièvement dans le match mais a raté la seconde mi-temps.

L’entraîneur des Celtics, Joe Mazzulla, a déclaré que la blessure de Williams n’était “rien de grave” et que Smart avait une entorse à la cheville.

“Les rayons X étaient négatifs”, a-t-il déclaré à propos de Smart, qui a dû être aidé en dehors du terrain. “C’est donc juste une question de savoir comment il est capable de faire face au jour le jour.”

Mobley propulse les Cavs

À Cleveland, Evan Mobley s’est assuré que les Cavaliers ne commettent pas la même erreur deux fois, marquant un sommet en carrière de 38 points dans une victoire de 114-102 contre une équipe des Milwaukee Bucks manquant le double MVP Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton.

Un jour plus tôt, les Cavs ont laissé une équipe de Golden State manquant le tireur vedette Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins et Draymond Green les dépasser, l’entraîneur JB Bickerstaff disant que son équipe “a obtenu ce que nous méritions” après avoir pris les Warriors épuisés trop à la légère.

Samedi, l’attaquant de deuxième année Mobley était concentré sur le laser, se connectant sur 19 des 27 tirs du terrain et captant neuf rebonds.

Mobley a marqué 14 points au quatrième quart seulement. Darius Garland a ajouté 21 points et 10 passes décisives et Caris LeVert, partant à la place du meilleur buteur blessé des Cavs, Donovan Mitchell, a ajouté 13 points.

Milwaukee, mené par les 28 points de Jrue Holiday, a traîné une grande partie de la compétition mais a réussi à devancer deux fois au début du quatrième quart avant que Cleveland ne ferme la porte.

“Nous essayions juste de défendre notre maison, de nous présenter pendant tout le match”, a déclaré Mobley, 21 ans, à Bally Sports Cleveland lors d’une interview sur le terrain.

Ailleurs, les humbles Charlotte Hornets ont remporté des matchs consécutifs pour la deuxième fois seulement cette saison alors qu’ils remportaient une victoire de 122-118 contre les Hawks à Atlanta.

Les Hornets, en baisse de 16 à la mi-temps et de 19 au troisième quart, se sont ralliés pour mettre fin à la séquence de cinq victoires consécutives des Hawks.

Terry Rozier a mené Charlotte avec 34 points, dont trois lancers francs avec 1,1 seconde à faire pour donner aux Hornets une avance de 120-118.

Après qu’Atlanta n’ait pas réussi à entrer le ballon après un temps mort, Rozier a drainé une autre paire de lancers francs.

