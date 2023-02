Les Celtics de Boston en infériorité numérique remportent une victoire convaincante contre les 76ers de Philadelphie

Les Celtics de Boston, leaders de la NBA, se sont débarrassés de l’absence de trois partants et de la sortie anticipée de Jaylen Brown pour battre les 76ers de Philadelphie 106-99 mercredi.

Brown a pris un coude accidentel de son coéquipier Jayson Tatum alors qu’ils tentaient tous les deux un rebond avec moins de deux minutes à faire en première mi-temps et ont été éliminés du match avec une contusion faciale.

Ce fut un coup potentiellement écrasant pour une équipe des Celtics déjà sans Marcus Smart, Robert Williams et Al Horford, mais les dirigeants de la Conférence Est n’ont pas manqué un battement.

“Ce soir, c’était la définition d’une victoire d’équipe”, a déclaré Tatum au diffuseur ESPN après que les Celtics aient tiré à 52,6% du sol, drainant 19 de leurs 35 tentatives à trois points.

Tatum lui-même a eu une nuit tranquille avec seulement 12 points, huit rebonds et neuf passes décisives, se connectant sur seulement cinq de ses 15 tirs depuis le terrain.

Mais ses coéquipiers non annoncés ont fait plus qu’assez pour retenir les Sixers et leur candidat MVP Joel Embiid, qui a mené tous les buteurs avec 28 points.

James Harden a marqué 20 points pour Philadelphie, qui n’a jamais mené après le premier quart-temps.

En baisse de 11 avec 5:51 à jouer, les 76ers réduiraient deux fois le déficit à trois, mais les Celtics ont trouvé les réponses.

Derrick White et Malcolm Brogdon ont marqué 19 buts chacun pour Boston. Blake Griffin a drainé cinq trois points tandis que Sam Hauser et Grant Williams en ont frappé quatre chacun.

“Ces gars-là font tellement de travail”, a déclaré Tatum à propos des joueurs qui se sont manifestés. “Et ce sont des professionnels. Quand ils reçoivent leur numéro, ils entrent et concourent.”

Les Cleveland Cavaliers se sont également débarrassés d’absences notables lors d’une victoire à domicile 113-85 contre les Pistons de Detroit.

Jarrett Allen a marqué 20 points, Evan Mobley en a ajouté 19 pour mener les Cavs, qui étaient sans le partant All-Star Donovan Mitchell et Darius Garland, Mitchell assis pour se reposer d’une blessure à l’aine lancinante et Garland avec un pouce gênant.

Les Cavs menaient par 18 après le premier quart-temps sur le chemin d’une quatrième victoire consécutive.

Les Pistons ont réduit le déficit à deux points au troisième quart, mais Cleveland a battu Detroit 37-17 dans la dernière période alors que les Pistons étaient tenus à leur plus bas total de points de la saison.

Roquettes du bord des rois

Les Kings de Sacramento ont devancé les Rockets 130-128 à Houston, où De’Aaron Fox a effectué trois lancers francs avec trois dixièmes de seconde à jouer après qu’Eric Gordon ait été accusé d’une faute de tir discutable.

Fox a marqué 13 de ses 31 points au quatrième quart alors que les Kings ont résisté à 41 points de Jalen Green de Houston pour remporter une bataille serrée qui a comporté 22 changements de tête.

À Toronto, Pascal Siakam a marqué 37 points et pris 10 rebonds pour mener les Raptors à une troisième victoire consécutive, 112-98 contre les San Antonio Spurs sous le choc.

Siakam a décroché son quatrième double-double de 30 points de la saison et le 22e de sa carrière. Il a réussi ses sept tentatives au premier quart en route vers 18 points – son sommet de la saison pour une seule période.

Le Miami Heat a profité d’un retour à la maison après un road trip décevant 1-3, battant les Indiana Pacers 116-111.

Bam Adebayo a marqué 38 points et Jimmy Butler en a ajouté 25 alors que le Heat a prolongé sa meilleure séquence de victoires à domicile de la saison à sept matchs.

