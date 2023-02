Les Celtics de All-Star Jaylen Brown tombent aux mains des Suns alors que l’énergie se déplace dans la mauvaise direction

BOSTON – Il y a un high trompeur qui sort d’une éruption. Tout clique, l’adversaire semble impuissant et l’élan fait boule de neige.

C’est exactement là où se trouvaient les Celtics après être allés à Phoenix il y a deux mois et avoir essuyé le sol avec les Suns. Ensuite, ils se sont envolés pour San Francisco pour jouer contre une équipe de Warriors qui avait lutté toute l’année et ressemblait à la même équipe surclassée qu’ils étaient dans le match 6 de la finale de la NBA.

Mercredi, ils ont fait ressembler les Brooklyn Nets à une équipe de loterie, les embarrassant au point que Kyrie Irving a finalement demandé un échange suite à la défaite. Un an après avoir tweeté “L’énergie est sur le point de changer”, Jaylen Brown a sorti son téléphone après la victoire et a tweeté “Energy shifter”.

Puis il est sorti contre Phoenix, a marqué les 10 premiers points de l’équipe et ressemblait à un paratonnerre. Mais cela a été de courte durée car les Suns ont pris le contrôle du match presque immédiatement, ont contrecarré le retour de Boston en seconde période et ont remporté une victoire confortable sur la route.

“Nous devons être capables de nous lever pour les matchs et de sortir et de faire correspondre l’énergie des équipes, et ce soir, nous ne l’avons tout simplement pas eu”, a déclaré Brown après la défaite 106-94 contre les Suns. “Nous avons bien joué dans les étirements, mais nous avons simplement joué beaucoup trop lentement.”

Il y a cette tendance où les Celtics remportent ces énormes victoires, puis affrontent un ancien concurrent sous-performant le prochain match et se font complètement retirer de leur identité. Lorsque vous atteignez l’excellence pure, cela semble facile. Mais les choses se poursuivent rarement dans cette ligue.

“La fragilité de s’accrocher à jouer un match parfait est très difficile”, a déclaré Joe Mazzulla. “Phoenix fait un excellent travail de gestion du jeu avec son attaque et sa capacité à exécuter, et nous avons eu des poussées tout au long du match où nous avons abandonné des points, où nous ne l’avons pas bien géré.”

Il y a eu un moment à la fin du troisième quart quand il a semblé que les Celtics allaient renverser la vapeur. Boston était à moins de deux pendant plusieurs minutes après avoir effacé la majeure partie de l’avance de 13 points des Suns à la mi-temps, Jayson Tatum atteignant la ligne et enterrant 3s après avoir été sans but pendant ses 11 premières minutes sur le sol vendredi soir.

Mais la deuxième unité dirigée par Brown pour ouvrir le quatrième quart manquait d’un sentiment d’urgence, sortant à plat lorsque Damion Lee et Saben Lee les ont pris par surprise. Une course rapide de 8-0 à Phoenix dans la première minute a effacé les progrès de Boston trop rapidement pour qu’ils réalisent ce qui se passait.

“Nous faisions marcher le ballon sur le sol à chaque possession”, a déclaré Brown. « Nous n’avions tout simplement pas l’enthousiasme ce soir. Juste en quelque sorte passer par les mouvements en tant qu’unité.

Brown est à nouveau un All-Star, une réaffirmation de sa responsabilité de conduire la mentalité de cette équipe des Celtics chaque soir. Brown le fait généralement en prenant le tir contesté lorsque tout le monde joue à la patate chaude ou en effectuant des passes pour mener la pause lorsque les choses ralentissent. Cela s’est produit parfois vendredi, mais cela n’a pas suffi à combler cet écart jusqu’au bout.

“En tant que leader, je dois trouver des moyens d’aider mon équipe à démarrer. Spark un peu », a déclaré Brown. “L’étincelle n’était pas là, et Phoenix semblait le vouloir plus que nous.”

Al Horford a senti les Celtics au bord du gouffre, mais ils avaient juste besoin de voir ce score tourner en leur faveur.

“Je pense que nous étions un peu anxieux en essayant de forcer certains jeux où nous avions juste besoin d’être solides et nous ne pouvions tout simplement pas prendre cette avance”, a déclaré Horford. “J’avais l’impression que si nous avions pu prendre les devants, les choses auraient changé, cela aurait été différent.”

“Nous devrions simplement jouer, voler”, a déclaré Brown. “Mais nous avons levé le pied sur l’accélérateur.”

Comme l’a dit Derrick White, ils ne pouvaient tout simplement pas surmonter cette bosse. Ils avaient des regards similaires mais ne les ont tout simplement pas frappés. Tatum était glacial, mis à part un barrage rapide au milieu du troisième quart. Horford et Brown ont lancé toute la nuit et pouvaient à peine se connecter également.

Mais ce n’était pas un tireur qui leur manquait. Il y avait un manque d’organisation offensive, un effort supplémentaire manquant pour courir vers leurs places à pleine vitesse et obtenir l’espacement dont ils avaient besoin pour contourner la longue défense changeante de Phoenix.

C’est là que Marcus Smart entre habituellement en jeu. Il est absent depuis deux semaines maintenant avec une entorse à la cheville et une ecchymose osseuse et il est douteux qu’il revienne même avant la pause des étoiles dans deux semaines. Alors que Tatum et Brown terminent la plupart des jeux, Smart les commence. Qu’il s’agisse d’initier un set dans le demi-terrain ou de diriger la pression défensive pour créer plus d’opportunités de transition, Smart a toujours eu un sens aigu de ce dont l’offensive a besoin.

« Nous manquons définitivement de Smart. Il est évidemment une grande partie de ce que nous faisons, mais j’ai l’impression que nos gars ont fait du bon travail », a déclaré Horford. « C’est arriver plus vite sur les spots et en être plus conscient. Souvent, cela ne tombe pas sur le meneur en soi, c’est nous qui courons vers différents endroits. Nous devons nous assurer que nous arrivons à nos places.

White a adopté le même ténor, considérant que lui et Malcolm Brogdon méritent beaucoup de crédit pour avoir fait bouger le ballon au cours des dernières semaines. Ils fonctionnent différemment, car White est plus un pilote fluide et Brogdon aime attaquer fort et le chasser après avoir attiré une foule. Smart peut vraiment tout faire entre les deux, qu’il s’agisse d’attirer la couverture pick-and-roll pour glisser un laissez-passer de poche ou de fonctionner hors du poteau pour frapper les coupeurs de porte dérobée.

“De toute évidence, Smart est spécial et les choses qu’il fait ne sont que ce que Smart fait”, a déclaré White. “Mais nous devons juste intensifier et obtenir les mêmes looks, le même espacement, les mêmes opportunités pour tout le monde.”

Mazzulla a déclaré que lorsque l’équipe gagne, elle est marginale avec sa ténacité et son souci du détail. Il a attribué cette perte à plus d’une chose mathématique, bien qu’il ait ensuite souligné la disparité du chiffre d’affaires et du rebond offensif, la quantification même de ces marges.

“Vous devez être capable de gagner sur ces marges tout le temps”, a déclaré Mazzulla. «Nous avons trouvé un très bon rythme pour pouvoir le faire, et nous devons donc comprendre que c’est quelque chose que nous devons faire nuit et nuit, ce qui est difficile. C’est donc un peu le test pour nous.

Les Celtics ne sont plus qu’à un match dans la colonne des défaites devant les Sixers, qui se rendent à Boston mercredi avec une chance de se mettre potentiellement en position de prendre la première place avant la pause des étoiles. Avec un calendrier qui comprend des matchs contre Milwaukee, Memphis et Philadelphie avant la pause, ils n’ont qu’une seule victoire confortable depuis la chute de Smart.

L’énergie s’est déplacée dans la mauvaise direction. Mais lorsque cela s’est produit en décembre, ils ont remporté 13 victoires en 15 matchs. Le talent est là. Comme l’a dit Brown, chaque jeu a sa propre histoire. La victoire sur les Nets s’est avérée être l’exception, pas la règle, ces derniers temps. Il est temps pour un autre changement d’énergie.

